L'Oréal : reste confiant pour ses objectifs 2020

18/03/2020 | 09:32

L'Oréal indique que le début de l'année 2020 est marqué par le contexte du Coronavirus (COVID-19) qui impacte le marché de la Beauté dans plusieurs zones géographiques et au Travel Retail pour une durée qu'il est à ce stade encore difficile d'apprécier.



' Nous mettons tout en oeuvre pour assurer en priorité la sécurité des salariés de L'Oréal dans les pays affectés par cette crise sanitaire ' indique le groupe.



Le groupe indique également que l'expérience de situations similaires dans le passé (SARS, MERS, etc...) montre qu'après une période de turbulences, la consommation de produits de beauté repart fortement.



' A la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement et en considérant que cette épidémie et les perturbations qu'elle engendre n'excèderont pas quelques mois et se dérouleront comme les précédentes, nous sommes confiants en notre capacité à surperformer cette année encore le marché de la Beauté et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats ' rajoute le groupe.



