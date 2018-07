L'Oréal : semestre de qualité, croissance de 6,6% du CA

26/07/2018 | 19:12

Le groupe L'Oréal a fait état, ce jeudi après Bourse, d'un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros pour les six premiers mois de l'exercice 2018.



Il ressort ainsi à -0,2% en données publiées, mais à +6,6% à données comparables et à 7% à taux de change constants.



La marge brute, à 9 792 millions d'euros, ressort à 73,1% du chiffre d'affaires, contre 9 631 millions et 71,8% à la même période en 2017.



Le résultat net part du groupe s'établit pour sa part à 2 275 millions d'euros, en croissance de +11,7% par rapport au premier semestre 2017.



'La bonne croissance de l'activité et la qualité des résultats de ce premier semestre confortent notre confiance dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché cosmétique en 2018 et à réaliser une croissance comparable significative de notre chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de notre rentabilité', a commenté Jean-Paul Agon, président-directeur général de L'Oréal.





