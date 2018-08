L'Oréal : va proposer de la réalité augmentée sur Facebook

09/08/2018 | 16:40

L'Oréal et ModiFace, société récemment acquise par le groupe de produits cosmétiques spécialisée dans la réalité augmenté (AR, augmented reality), annoncent ce jour la mise en place d'une collaboration sur le long terme avec Facebook, afin de créer de nouvelles expériences de réalité augmentée sur le réseau social.



ModiFace et Facebook prévoient ainsi de créer des expériences d'essayage en réalité augmentée de produits des marques de beauté de L'Oréal, telles que Maybelline, Lancôme ou Yves Saint Laurent.



La première expérience sera lancée fin août.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.