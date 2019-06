L'Oréal : vers un investissement dans Global Bioenergies

20/06/2019 | 11:28

Global Bioenergies annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant initialement prévu de 17 millions d'euros (19,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) à laquelle L'Oréal s'est engagé à participer.



Le numéro un mondial des cosmétiques, via son fonds d'investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, s'est en effet engagé, sous certaines conditions, à souscrire à l'opération pour un montant de sept millions d'euros.



L'Oréal et Global Bioenergies envisagent par ailleurs de signer, dans les prochains mois, une collaboration de R&D qui poursuit et étend les efforts entrepris depuis 2016 sur les dérivés d'isobutène pour applications en cosmétique ainsi qu'un contrat de fourniture d'isododecane.



