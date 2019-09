L'Oréal : versera environ 320 millions d'euros pour solder un différend avec le fisc

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de cosmétiques L'Oréal a annoncé vendredi qu'il verserait environ 320 millions d'euros au total à l'administration fiscale en France dans le cadre du règlement d'un différend portant sur la base imposable de certaines filiales.

Le différend concernait essentiellement l'impôt sur les sociétés payé par les filiales Lancôme Parfums et Beauté, Cosmétique Active International, et Prestige et Collections International pour les années 2014 à 2018.

"L'impact financier représente une charge annuelle d'environ 65 millions d'euros pour la période considérée", a indiqué L'Oréal. Sur l'ensemble des cinq exercices, la charge s'élève à 47 millions d'euros pour Lancôme Parfums et Beauté, 115 millions d'euros pour Cosmétique Active International et 158 millions d'euros pour Prestige et Collections International.

"Ces charges seront comptabilisées en éléments exceptionnels sur l'exercice 2019, et il n'y aura pas d'impact récurrent significatif sur le futur", a précisé L'Oréal dans un communiqué.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: JEB

