L'Oréal : veut acquérir Société des Thermes de La Roche-Posay

Le groupe L'Oréal annonce ce matin avoir remis aux actionnaires de Holding STRP (Société des Thermes de La Roche-Posay) une offre irrévocable en vue de l'acquisition de la totalité des titres de la société.



'Ce projet prévoit la cession préalable de l'activité hôtelière aux actionnaires actuels de Holding STRP et une exclusivité de négociation en faveur de L'Oréal', est-il précisé.



Créée en 1921, la STRP est la première station en Europe exclusivement dédiée aux affections dermatologiques. Son eau thermale présente des propriétés thérapeutiques antiinflammatoire, cicatrisante et apaisante, pour soigner diverses maladies de peau. Recommandée par plus de 90.000 dermatologues, la marque La Roche-Posay crée des soins formulés à l'eau thermale pour les peaux sensibles.



En 2017, l'activité thermale a bénéficié à plus de 7.500 patients par an, pour un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros.



La finalisation de l'opération est attendue dans les prochains mois.





