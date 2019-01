Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie : les candidatures sont ouvertes

Quels projets sont éligibles aux Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie ?

Pour cette 3ème édition des Awards, trois catégories de projets peuvent être soumises. La première concerne la prévention et l'éducation en matière de santé de la peau, par exemple des ateliers d'information et des conseils liés au mode de vie et à l'environnement. Les IASRD récompensent aussi les actions permettant d'améliorer la qualité de vie et la confiance en soi des personnes souffrant de problèmes de peau, notamment à travers le soutien physique et psychologique en dehors de la prise en charge médicamenteuse. Enfin, la troisième catégorie concerne les projets favorisant l'accès aux soins et à la chirurgie correctrice, tels que des consultations gratuites, des formations pour les soignants ou bien des ateliers de maquillage.

Les lauréats des Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie

5 lauréats seront sélectionnés, un par grande région de l'ILDS (Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie Pacifique et Afrique-Moyen-Orient). Ils recevront un prix de 20 000€ chacun, qui leur sera remis par un jury composé de cinq dermatologues, membres de l'ILDS représentatifs de ces mêmes régions. Vous pouvez découvrir ici les lauréats de la dernière édition des Awards 2015.

Quelle est l'implication de L'Oréal ?

Du soin à la confiance en soi, de l'amélioration du bien-être à l'intégration sociale : les projets qui seront récompensés portent des valeurs chères à L'Oréal. Pour les personnes souffrant de problèmes dermatologiques, le soin de la peau ne se limite pas à la santé physique : c'est une question à la fois de bien-être et d'estime de soi qui va au-delà du traitement, car le soin permet aussi d'assumer avec confiance une vie sociale. Sensible à ces enjeux, le groupe L'Oréal accompagne et contribue au développement d'initiatives sociales dermatologiques innovantes dans le monde entier.