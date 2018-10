L3 Technologies : Accord de fusion imminent entre Harris et L3 Technologies

Cet accord, qui devrait être une fusion d'égaux, pourrait être annoncé lundi, a ajouté cette source. Les deux sociétés ont une capitalisation boursière combinée d'environ 33,5 milliards de dollars (29 milliards d'euros environ).

Basé en Floride, Harris est spécialisé dans les communications et l'électronique pour les théâtres d'opérations, les bulletins météorologiques et le contrôle du trafic aérien.

L3 Technologies, basé à New York, est pour sa part notamment spécialisé dans les communications et l'électronique pour l'armée, l'aviation et la sécurité intérieure.

Ni Harris, ni L3 Technologies n'ont répondu aux demandes de commentaires. L'accord potentiel avait été annoncé par le Wall Street Journal.

(Gregory Roumeliotis à New York et Timothy Gardner à Washington, Benjamin Mallet pour le service français, édité par Marc Joanny)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HARRIS CORPORATION 0.42% 154.87 8.87% L3 TECHNOLOGIES INC 0.31% 195.78 -1.05%