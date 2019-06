L3 Technologies : l'UE autorise l'acquisition par Harris Corp

21/06/2019 | 17:48

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de L3 Technologies par Harris Corporation, deux sociétés des secteurs de l'aérospatiale et de la défense basées aux États-Unis.

L'autorisation est subordonnée à la cession de la branche mondiale des dispositifs de vision nocturne de Harris Corporation.



' L3 Technologies et Harris Corporation sont deux fournisseurs de systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ainsi que de systèmes de communication et de systèmes électroniques à des clients provenant des forces armées, des forces de l'ordre, de l'administration civile et du secteur commercial ' précise l'UE.



La Commission a notamment examiné les effets de l'opération envisagée sur la concurrence sur certains marchés liés aux dispositifs de vision nocturne et aux transmetteurs portatifs de données vidéo.



