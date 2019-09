FONCIERE VERTE : hausse des revenus locatifs au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Foncière Verte a dégagé au premier semestre un résultat de 1 million d’euros contre 1,3 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel s’établit à 3,59 millions d’euros soit +1 %. Les produits des activités ordinaires étaient constitués des seuls revenus locatifs sur les six premiers mois de l'année. En 2019, ils incluent les charges locatives refacturées et s’élèvent à 8,43 millions d'euros, soit une progression de 32,7%.Concernant le deuxième semestre 2019, le groupe va poursuivre la valorisation de son patrimoine par la réalisation de travaux de construction, extension et modernisation des sites existants, à la demande des locataires et va poursuivre l'étude de dossiers de croissance externe, conformément aux objectifs fixés lors de la levée de fonds dans le cadre de l'émission d'un nouvel emprunt obligataire décrit dans le communiqué de presse du 16 juillet 2019, à échéance 2025.