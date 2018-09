La Fonciere Verte : FONCIERE VERTE améliore ses comptes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Foncière Verte a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 1,275 million d'euros contre 1,01 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel de la foncière a dans le même temps augmenté de 5,3% à 3,6 millions d'euros. Les produits des activités ordinaires, constitués des seuls revenus locatifs, ont augmenté de 5,1% à 6,36 millions d'euros. Au 30 juin 2018, La Foncière Verte détient un patrimoine immobilier constitué de 26 actifs représentant 215 137 mètres carrés de surface utile construite, pour une valeur d'expertise de 145,7 millions d'euros (hors droits).L'immeuble de bureaux situé dans la zone d'activités de Savoie Technolac et loué au Centre d'Ingénierie Hydraulique d'EDF, d'une superficie de 12 000 mètres carrés , a été livré le 26 juin 2018, d'où l'augmentation significative de la valeur du patrimoine au 30 juin 2018.Au 30 juin 2018, le taux d'occupation des locaux est de l'ordre de 97%. L'actif net réévalué par action est de 117,78 euros pour 117,06 euros au 31 décembre 2017.Au cours du deuxième semestre 2018, le groupe va poursuivre la valorisation de son patrimoine par la réalisation de travaux de construction, extension et modernisation des sites existants, à la demande des locataires. Il va également poursuivre l'étude de dossiers de croissance externe, conformément aux objectifs fixés lors de la levée de fonds dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire en 2014.