La Fonciere Verte : Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Grant Thornton Commissaire aux Comptes 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine La Foncière Verte Société Anonyme JPA >K ?>GBJ>C @A . )*& -''$*& P Commissaire aux Comptes 7 rue du Docteur Lancereaux 7 rue Galilée 75008 Paris 75116 Paris Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels La Foncière Verte Exercice clos le 31 décembre 2019 Aux actionnaires de la société La Foncière Verte, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, WX^ K_XW OPPOM]^d UnK^NS] NO MXVY]O KWW^OU NO UK XMSd]d La Foncière Verte [OUK]SP b UnO`O[MSMO MUX UO 31 décembre 2019( ]OU Z^nSU XW] TXSW] K^ présent rapport. 9O MXVY]O XW] d]d K[[f]d YK[ UO MXWOSU NnKNVSWS][K]SXW UO 12 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat NO XYd[K]SXW NO UnO`O[MSMO dMX^Ud KSWS Z^O NO UK S]^K]SXW PSWKWMSe[O O] N^ patrimoine de la société à la fin de cet exercice. AnXYSWSXW formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au MXVS]d NnK^NS]. 5QPHIOIPV HI NaQRMPMQP CX^ K_XW OPPOM]^d WX][O K^NS] OUXW UO WX[VO NnO`O[MSMO Y[XPO\SXWWOU KYYUSMKLUO en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires K^` MXVY]O [OUK]S_O b UnK^NS] NO MXVY]O annuels » du présent rapport. Grant Thornton La Foncière Verte Page 2 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 CX^ K_XW [dKUSd WX][O VS\SXW NnK^NS] NKW UO [OYOM] NO [eQUO NnSWNdYOWNKWMO qui nous sont applicables, sur la période du 1erjanvier 2019 b UK NK]O NndVS\SXW NO notre rapport, O] WX]KVVOW] WX^ WnK_XW YK PX^[WS NO O[_SMO SW]O[NS] par UnK[]SMUO 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations ` =QMPVU GN]U HI NaEWHMV En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les YXSW] MUd NO UnK^NS] [OUK]SP K^` [SZ^O N%KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O Z^S( OUXW WX][O T^QOVOW] Y[XPO\SXWWOU( XW] d]d UO YU^ SVYX[]KW] YX^[ UnK^NS] NO MXVY]O KWW^OU NO UnO`O[MSMO( KSWS Z^O UO [dYXWO Z^O WX^ K_XW KYYX[]dO PKMO à ces risques. AO KYY[dMSK]SXW KSWS YX[]dO nSWM[S_OW] NKW UO MXW]O`]O NO UnK^NS] NO MXVY]O annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous WnO`Y[SVXW YK NnXYSWSXW ^[ NO dUdVOW] NO MO MXVY]O KWW^OU Y[S SXUdVOW]* Evaluation des titres de participation Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2019 pour un montant net de 33 826 VSUUSO[ NnO^[X( [OY[dOW]OW] ^W NO YX]O UO YU^ SVYX[]KW] N^ bilan (20 $ NO UnKM]SP'* ?U XW] SWM[S] K^ LSUKW YX^[ UO^[ MXh] NnKMZ^SS]SXW X^ b UO^[ _KUO^[ NnKYYX[t et dépréciés sur la base de leur valeur Nn^sage. Comme indiqué dans la note 3.1 « ?VVXLSUSK]SXW PSWKWMSe[O l NO UnKWWO`O( UK _KUO^[ Nn^KQO O] appréciée par la direction en fonctions de critères multiples tels que Unactif net comptable corrigé qui tient compte de la valeur de marché des actifs détenus par les filiales et la rentabilité. Compte tenu du poids des titres de participation au bilan, des modèles utilisés et de leur sensibilité aux variations de données et des hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations( WX^ K_XW MXWSNd[d Und_KU^K]SXW NO UK _KUO^[ Nn^KQO NO ]S][O NO participation comme un point clé de notre audit. Grant Thornton La Foncière Verte Page 3 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 CX^ K_XW Y[S MXWWKS\KWMO N^ Y[XMO\^ NO Nd]O[VSWK]SXW NO UK _KUO^[ Nn^KQO des titres de participation. Nos travaux ont également consisté à : D[OWN[O MXWWKS\KWMO NO Vd]RXNO Nnd_KU^K]SXW ^]SUSdO O] NO RaYX]ReO sous-jacentes à la détermination NO UK _KUO^[ Nn^KQO NO ]S][O NO YK[]SMSYK]SXW 7

sous-jacentes à la détermination NO UK _KUO^[ Nn^KQO NO ]S][O NO YK[]SMSYK]SXW 7 Calculer la quote-YK[] NnKM]SP WO] &S]^K]SXW WO]]O X^ KM]SP WO]' b YK[]S[ NO NXWWdO X^[MO S\^O NO MXVY]O NO PSUSKUO KaKW] PKS] UnXLTO] NO Y[XMdN^[O NnK^NS] spécifiques ou de procédures analytiques le cas échéant, et examiner les éventuels ajustements opérés ;

quote-YK[] NnKM]SP WO] &S]^K]SXW WO]]O X^ KM]SP WO]' b YK[]S[ NO NXWWdO X^[MO S\^O NO MXVY]O NO PSUSKUO KaKW] PKS] UnXLTO] NO Y[XMdN^[O NnK^NS] spécifiques ou de procédures analytiques le cas échéant, et examiner les éventuels ajustements opérés ; Recalculer par sondage les dépréciations enregistrées par la société. Vérifications spécifiques CX^ K_XW dQKUOVOW] Y[XMdNd( MXWPX[VdVOW] K^` WX[VO NnO`O[MSMO professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil NnKNVSWS][ation arrêté le le 12 mars 2020 et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. FnKQS\KW] NO d_dWOVOW] ^[_OW^ O] NO dUdVOW] MXWW^ YX]d[SO^[OVOW] b UK NK]O NnK[[f]d NO comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué Z^nSU PO[XW] UnXLTO] Nn^WO MXVV^WSMK]SXW b Unassemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce. Grant Thornton La Foncière Verte Page 4 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 CX^ K]]O]XW NO UnO`S]OWMO( NKW la section du rapport de gestion du Conseil NnKNVSWS][K]SXW MXWKM[dO K^ QX^_O[WOVOW] NnOW][OY[SO( NO SWPX[VK]SXW requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du code de commerce. 9XWMO[WKW] UO SWPX[VK]SXW PX^[WSO OW KYYUSMK]SXW NO NSYXS]SXW NO UnK[]SMUO L. 225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à Und]KLUS\OVOW] NO MO MXVY]O O]( UO MK dMRdKW]( K_OM UO dUdVOW] [OM^OSUUS YK[ votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces tra_K^`( WX^ K]]O]XW UnO`KM]S]^NO O] UK SWMd[S]d NO MO SWPX[VK]SXW Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré ^MOY]SLUO NnK_XS[ ^WO SWMSNOWMO OW MK NnXPP[O Y^LUSZ^O NnKMRK] X^ NndMRKWQO( fournies en application NO NSYXS]SXW NO UnK[]SMUO A* ..1-37-5 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations [OUK]S_O K^` Y[SO NO YK[]SMSYK]SXW O] NO MXW][gUO O] b UnSNOW]S]d NO Nd]OW]O^[ N^ capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société La Foncière Verte par votre assemblée générale du 17 juin 2010 pour Grant Thornton et du 31 mars 2010 pour JPA. Au 31 décembre 2019, Grant Thornton était dans la 10èmeannée de sa mission sans interruption et JPA dans la 11èmeannée. Grant Thornton La Foncière Verte Page 5 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement HaIPVTIRTMUI TINEVMXIU EWY GQORVIU EPPWINU ?U KYYK[]SOW] b UK NS[OM]SXW Nnd]KLUS[ NO MXVY]O KWW^OU Y[dOW]KW] ^WO SVKQO PSNeUO conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. AX[ NO Und]KLUS\OVOW] NO MXVY]O KWW^OU( SU SWMXVLO b UK NS[OM]SXW Nnd_KU^O[ UK capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la contin^S]d NnO`YUXS]K]SXW O] NnKYYUSZ^O[ UK MXW_OW]SXW MXVY]KLUO NO MXW]SW^S]d NnO`YUXS]K]SXW( K^P nSU O] Y[d_^ de liquider la société ou de cesser son activité. ?U SWMXVLO K^ MXVS]d NnK^NS] NO ^S_[O UO Y[XMO\^ NndUKLX[K]SXW NO UnSWPX[VK]SXW financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes annuels ont été arrêtés par UO 9XWOSU NnKNVSWS][K]SXW. Responsabilités des commissairesEWY GQORVIU TINEVMXIU [ NaEWHMV HIU GQORVIU annuels ?U WX^ KYYK[]SOW] Nnd]KLUS[ ^W [KYYX[] ^[ UO MXVY]O KWW^OU* Notre objectif est NnXL]OWS[ UnK\^[KWMO [KSXWWKLUO Z^O UO MXVY]O KWW^OU Y[S NKW UO^[ OWOVLUO WO MXVYX[]OW] YK NnKWXVKUSO SQWSPSMK]S_O* AnK\^[KWMO [KSXWWKLUO MX[[OYXWN b ^W WS_OK^ dUO_d NnK\^[KWMO( KW ]X^]OPXS QK[KW]S[ Z^n^W K^NS] [dKUSd MXWPX[VdVOW] K^` WX[VO NnO`O[MSMO Y[XPO\SXWWOU YO[VO] NO a]dVK]SZ^OVOW] détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou [d^U]O[ NnO[[O^[ O] XW] MXWSNd[dO MXVVO SQWSPSMK]S_O UX[Z^O UnXW YO^] raisonnablement snK]]OWN[O b MO Z^nOUUO Y^S\OW]( Y[SO SWNS_SN^OUUOVOW] X^ OW cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 9XVVO Y[dMSd YK[ UnK[]SMUO A*4./-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Grant Thornton La Foncière Verte Page 6 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 :KW UO MKN[O Nn^W K^NS] [dKUSd MXWPX[VdVOW] K^` WX[VO NnO`O[MSMO Y[XPO\SXWWOU applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent NnO[[O^[( NdPSWS] O] VO] OW m^_[O NO Y[XMdN^[O NnK^NS] PKMO b MO [SZ^O( O] [OM^OSUUO NO dUdVOW] Z^nSU O]SVO ^PPSKW] O] KYY[XY[Sd YX^[ PXWNO[ XW opinion. Le risque de non-Nd]OM]SXW Nn^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O Y[X_OWKW] Nn^WO P[K^NO O] YU^ dUO_d Z^O MOU^S Nn^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O [d^U]KW] Nn^WO erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent NnO[[O^[( NdPSWS] O] VO] OW m^_[O NO Y[XMdN^[O NnK^NS] PKMO b MO [SZ^O( O] [OM^OSUUO NO dUdVOW] Z^nSU O]SVO ^PPSKW] O] KYY[XY[Sd YX^[ PXWNO[ XW opinion. Le risque de non-Nd]OM]SXW Nn^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O Y[X_OWKW] Nn^WO P[K^NO O] YU^ dUO_d Z^O MOU^S Nn^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O [d^U]KW] Nn^WO erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; Il prend MXWWKS\KWMO N^ MXW][gUO SW]O[WO YO[]SWOW] YX^[ UnK^NS] afin de définir NO Y[XMdN^[O NnK^NS] KYY[XY[SdO OW UK MS[MXW]KWMO( O] WXW NKW UO L^] NnO`Y[SVO[ ^WO XYSWSXW ^[ UnOPPSMKMS]d N^ MXW][gUO SW]O[WO ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Il apprécie le caractère approprié de UnKYYUSMK]SXW YK[ UK NS[OM]SXW NO UK MXW_OW]SXW MXVY]KLUO NO MXW]SW^S]d NnO`YUXS]K]SXW O]( OUon les éléments MXUUOM]d( UnO`S]OWMO X^ WXW Nn^WO SWMO[]S]^NO SQWSPSMK]S_O USdO b NO d_dWOVOW] ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à YX^[^S_[O XW O`YUXS]K]SXW* 9O]]O KYY[dMSK]SXW nKYY^SO ^[ UO dUdVOW] MXUUOM]d T^Z^nb UK NK]O NO XW [KYYX[]( d]KW] ]X^]OPXS [KYYOUd Z^O NO circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité NnO`YUXS]K]SXW* FnSU MXWMU^] b UnO`S]OWMO Nn^WO SWMO[]S]^NO SQWSPSMK]S_O( SU K]]S[O UnK]]OW]SXW NO lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Il apprécie UK Y[dOW]K]SXW NnOWOVLUO NO MXVY]O KWW^OU O] d_KU^O S UO comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050 2019 Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SA LA FONCIERE VERTE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 Adresse de l'entreprise 0007 Rue DU DR LANCEREAUX 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12 Numéro SIRET* 5 5 2 0 5 1 3 0 2 0 0 1 0 7 Néant * Exercice N clos le, N-1 31122019 31122018 Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4 Capital souscrit non appelé (I) AA INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires AF AG Frais d'établissement * AB AC Frais de développement * CX CQ IMMOBILISATIONS AL AM tions incorporelles Fonds commercial (1) AH AI Autres immobilisations incorporelles AJ AK Avances et acomptes sur immobilisa- IMMOBILISÉ*ACTIF AN CORPORELLESIMMOBILISATIONS Terrains AO AP Constructions AQ Installations techniques, matériel et AR AS outillage industriels Autres immobilisations corporelles AT AU AV Immobilisations en cours AW AX Avances et acomptes AY (2) Participations évaluées selon CS CT FINANCIERES la méthode de mise en équivalence Créances rattachées à des participations BB 33 826 216 BC 33 826 216 33 824 632 Autres participations CU CV IMMOBILISATIONS BD Autres titres immobilisés BE BF Prêts BG BH Autres immobilisations financières* 55 998 BI 55 998 154 845 TOTAL (II) BJ 33 882 215 BK 33 882 215 33 979 477 BL Matières premières, approvisionnements BM BN * En cours de production de biens BO STOCKS BP En cours de production de services BQ BR CIRCULANT Produits intermédiaires et finis BS BT Marchandises BU BV Avances et acomptes versés sur commandes BW ACTIF BX CRÉANCES Clients et comptes rattachés (3)* 310 182 BY 310 182 600 BZ Autres créances (3) 115 478 039 CA 115 478 039 50 044 595 CB Capital souscrit et appelé, non versé CC DIVERS Valeurs mobilières de placement CF 21 102 323 CG 21 102 323 19 175 Disponibilités (dont actions propres :...........................................) CD 2 080 CE 2 080 2 080 CH Charges constatées d'avance (3)* 3 719 CI 3 719 4 273 CJ CK Comptes régularisation TOTAL (III) 136 896 344 136 896 344 50 070 724 Primes de remboursement des obligations (V) CM 2 321 810 2 321 810 618 340 Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW de CN Ecarts de conversion actif* (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 173 100 370 1A 173 100 370 84 668 542 Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des CP (3) Part à plus d'un an CR immobilisations financières nettes : Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances : de propriété :* * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 2019 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SA LA FONCIERE VERTE Néant * Exercice N Exercice N - 1 9 450 811 DA 9 450 811 9 450 811 Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.................................................................) Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB 14 013 969 14 419 527 Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC DD Réserve légale (3) 352 125 309 700 PROPRES DE Réserves statutaires ou contractuelles 492 701 492 701 Dont réserve spéciale des provisions B1 ) DF Réserves réglementées (3)* (pour fluctuation des cours CAPITAUX Dont réserve relative à l'achat EJ ) DI 633 021 848 510 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Autres réserves (d'oeuvres originales d'artistes vivants* DG Report à nouveau DH DJ Subventions d'investissement DK Provisions réglementées * 104 685 71 755 DL TOTAL (I) 25 047 315 25 593 006 Autresfonds propres Produit des émissions de titres participatifs DM DN Avances conditionnées DO TOTAL (II) DP Provisions risquespour chargeset Provisions pour risques DQ Provisions pour charges DR TOTAL (III) DS Emprunts obligataires convertibles DT Autres emprunts obligataires 135 378 196 46 394 383 DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 639 761 1 087 599 (4) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 11 558 755 10 759 807 DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 424 595 238 182 DY Dettes fiscales et sociales 51 746 595 564 DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés EA Autres dettes Compte Produits constatés d'avance (4) EB régul. TOTAL (IV) EC 148 053 055 59 075 536 ED Ecarts de conversion passif* (V) EE TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 173 100 370 84 668 542 (1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B { Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C RENVOIS (2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 15 831 301 9 412 978 (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH 6 096 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Cegid Group 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiPN° 2052 2019 Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SA LA FONCIERE VERTE Néant * Exercice N Exercice (N - 1) France Exportations et Total livraisons intracommunautaires Ventes de marchandises* FA FB FC Production vendue { biens * FD FE FF D'EXPLOITATION FH FI services * FG 2 147 870 2 147 870 1 881 907 Chiffres d'affaires nets * FJ 2 147 870 FK FL 2 147 870 1 881 907 FM Production stockée* FN Production immobilisée* PRODUITS FO Subventions d'exploitation FP Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) 2 487 052 17 042 FQ Autres produits (1) (11) 2 1 Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 4 634 925 1 898 951 FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FT Variation de stock (marchandises)* FU Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* D'EXPLOITATION FZ Charges sociales (10) (6 bis)* 4 054 091 1 486 373 Autres achats et charges externes (3) FW Impôts, taxes et versements assimilés* FX 25 616 14 827 Salaires et traitements* FY CHARGES DOTATIONS D'EXPLOITATION - dotations aux amortissements* GA 771 530 421 858 Pour risques et charges : dotations aux provisions GD Sur immobilisations{ - dotations aux provisions* GB Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC GE Autres charges (12) 117 001 36 008 Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 4 968 240 1 959 068 GG 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) ( 333 314) ( 60 117) GI opérations communen Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) 420 800 656 860 Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH 5 557 952 4 609 660 GJ FINANCIERS Produits financiers de participations (5) GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) 30 GL Autres intérêts et produits assimilés (5) 1 402 091 750 757 GM PRODUITS Reprises sur provisions et transferts de charges GN Différences positives de change GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GP Total des produits financiers (V) 1 402 121 750 757 GS FINANCIERES Différences négatives de change Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ Intérêts et charges assimilées (6) GR 5 222 885 2 842 926 CHARGES GU Total des charges financières (VI) 5 222 885 2 842 926 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV ( 3 820 763) ( 2 092 168) 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 983 074 1 800 513 (RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. Cegid Group 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2019 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SA LA FONCIERE VERTE Néant * Exercice N Exercice N - 1 EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 106 139 PRODUITS HB Produits exceptionnels sur opérations en capital * 301 584 HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 372 HD Total des produits exceptionnels (7) (VII) 410 095 HH CHARGES EXCEPTIONNELLES Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) 32 929 349 057 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 317 002 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 929 32 055 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI ( 32 929) 61 038 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ Impôts sur les bénéfices * (X) HK 317 123 1 013 042 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 11 594 999 7 669 464 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 961 977 6 820 954 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 633 021 848 510 (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO (2) Dont { produits de locations immobilières HY produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * HP - Crédit-bail immobilier HQ (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H (5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J 1 376 920 703 560 (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K 174 358 168 947 (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) HX (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD RENVOIS (9) Dont transferts de charges A1 2 487 052 17 032 (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2 (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 (13) Dont primes et cotisations A6 A9 complémentaires personnelles : facultatives obligatoires (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Dotation aux provisions réglementées sur frais acq°de titres 32 929 (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2019 1 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE Désignation de l'entreprise : SA LA FONCIERE VERTE Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 173 100 370 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 633 021 €. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 et l'exercice précédent de 12 mois. Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe est présentée en milliers d'euros (K€), à l'exception du tableau des filiales et participations présenté en euro. 2 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 1-FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE Nous signalons l'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital de notre société modifiant sa composition capitalistique comme suit : Associés Nbre parts % Détention SC FONCIERE PH GREEN (b) 372 859 76,93% SAS PH FINANCE (a) 111 679 23,04% SODERA 4 0,00% Monsieur Joêl MENEZ 4 0,00% PROXINVEST 1 0,00% Public 110 0,02% TOTAL 484 657 100,00% Valeur nominale unitaire 19,50 € La SAS BM INVEST détentrice de 111 679 parts sociales a cédé en date du 26/07/2019 à la SAS PH FINANCE toutes ses parts. La SC FONCIERE PH GREEN a racheté en date du 22/10/2019 44 500 nouvelles parts sociales portant au total le nombre de ses parts à 372 859, soit 76,93% du capital au 31/12/2019. Les cédants sont : SA Baloise Vie Luxembourg pour 15 640 parts sociales cédées

SA Loxley Overseas pour 28 860 parts sociales cédées. Notre société a pris de nouvelles parts sociales dans la société suivante : 99 parts sociales dans la SCI IMMOBILIERE DE GROMELLE en date du 19/11/2019. Notre Conseil d'administration du 6 juin 2019 a décidé d'augmenter le montant maximum de l'émission d'obligations ordinaires de 60 à 120 millions d'euros. Notre société a donc souscrit en date du 18 juillet 2019 un nouvel emprunt obligataire d'un montant nominal de 85 000 000 € d'une durée de 6 ans, portant intérêt au taux de 4,50 % l'an et venant à échéance le 18 juillet 2025. Les obligations seront émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune. Le coût de souscription de l'emprunt s'élèvent à 1 770 K€ lequel est réparti sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts versés. Cette deuxième émission obligataire a permis principalement de procéder au remboursement anticipé de notre emprunt obligataire émis le 20/06/2014 d'une valeur nominale de 45 000 000 € par le rachat le 18/07/2019 de 3 743 coupons au prix nominal unitaire de 10 000 euros soit un total remboursé de 37 430 000 euros. Cette opération de rachat a généré un coût financier s'élevant à 1 663 K€ 3 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 A l'issue de cette opération de rachat, il reste 757 coupons d'une valeur nominale unitaire de 10 000 euros soit 7 570 000 euros au taux de 5,80% et dont l'échéance est prévue au 20 juin 2020. Afin de poursuivre notre croissance et d'acquérir de nouveaux actifs immobiliers, notre Conseil d'administration du 11 septembre 2019 a voté de nouveau à l'augmentation du montant maximum de l'émission obligataire le portant de 120 à 150 millions d'euros, permettant ainsi à notre société d'émettre un troisième emprunt obligataire d'un montant nominal de 40 000 000 € en date du 28/11/2019 lequel fusionne rétroactivement au 18 juillet 2019 avec la 2èmeémission obligataire de 85 000 000 € aboutissant à une souche unique de 125 000 000 €, rémunéré au taux de 4,50% courant du 18/07/2019 au 18/07/2025. Cette dernière émission obligataire a engendré une charge financière de 705 K€ qui est répartie sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts versés. Par souci d'harmonisation de notre politique de rémunération des capitaux en adéquation avec le taux de rémunération de notre émission obligataire fixé à 4,50%, nous avons décidé d'appliquer le taux des intérêts de compte courant de nos associes bénéficiaires des fonds de capitalisation au taux de 3% à compter du 22 juillet 2019 date des opérations capitalistiques. Les entités concernées sont la SAS PH Finance et la SC FONCIERE PH GREEN. Notre filiale la SCI DES MARQUES DE BEZON a cédé son immeuble en date du 5 décembre 2019 pour un montant de 2 450 K€ dégageant un produit net sur cession de 897 K€. Notre filiale n'ayant plus d'objet social sera appelée à être dissoute. Dans le conflit qui oppose note filiale la SCI IMMOBILIERE DE STAINS (anciennement Sci Jéromi de Stains) contre son locataire MGRA, une provision pour risques de 705 K € a été constatée au 31 décembre 2019, calculée en fonction des demandes de l'ancien locataire auprès de la Cour d'Appel de Versailles en réparation de son départ forcé du site. Nous rappelons notre périmètre d'intégration fiscal qui est constitué depuis le 1erjanvier 2017 de quatre filiales qui sont : SCI JEROMI DE CHARTRES 4 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 SCI JEROMI DE TOURS

SCI JEROMI DES GALERES

SCI JEROMI DE LA NEUVE LYRE. 2- REGLES ET METHODES COMPTABLES Les comptes sont établis selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes comptables du 5 juin 2014 ainsi que tous les règlements ultérieurs modifiant certains articles, et dans le respect du principe de prudence, de continuité d'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices. 3- METHODES D'EVALUATION 3.1 Immobilisations financières Les titres ont été comptabilisés conformément au traité de fusion (intervenu en 2009) sur la base des apports réalisés à la valeur réelle à la date de fusion et pour les titres acquis postérieurement à leur coût d'acquisition. Dépréciation : Il n'est pratiqué une dépréciation des titres que s'il existe une moins-value durable par rapport à la valeur d'usage. Celle-ci est déterminée en considération de plusieurs facteurs : l'actif net réévalué, la rentabilité, les perspectives de développement pour la société. Il est tenu compte de la valeur de marché des actifs détenus par les filiales. Aucune dépréciation n'a été effectuée sur l'exercice, en l'absence de moins-value durable constatée. 3.2 Créances d'exploitation Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Les créances sont dépréciées de manière systématique en fonction de l'ancienneté des créances. Les dépréciations ainsi déterminées sont ajustées afin de tenir compte des situations particulières. Pour l'exercice aucune dépréciation n'a été constatée. 3.3 Compte de régularisation actifs et assimilés 5 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Ce poste d'un montant total de 2 322 K€ comprend principalement les charges à répartir liées à l'étalement des frais d'émission d'emprunt obligataire (montant principal brut de 2 541 K€) 3.4 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement comprennent principalement des placements à court terme très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. 3.5 Frais d'émission d'emprunts Tous les emprunts sont initialement enregistrés à la juste valeur, diminués des coûts de transaction directement imputables. Les frais d'émission comprennent principalement les honoraires des intermédiaires financiers ainsi que ceux des prestataires extérieurs encourus pour l'opération. Les frais relatifs aux emprunts obligataires sont comptabilisés en charges à répartir et sont amortis en fonction des modalités de remboursement de l'emprunt. 3.6 Honoraires des commissaires Les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 68 K€ au titre de l'exercice 2019. 6 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 4. EXPLICATIONS DES POSTES DU BILAN 4.1 Actif immobilisé VALEURS BRUTES DES ACTIFS En milliers d'euros Valeurs Virements Acquisitions Diminutions Valeurs brutes brutes début de poste à fin d'exercice d'exercice poste Immobilisation 33 980 3 100 33 883 financières Participations 33 826 2 33 828 Créances rattachées à des participations Autres titre immobilisés Prêts Autre immobilisations 154 1 100 55 financières Avances sur acquisitions immobilières TOTAL 33 980 3 100 33 883 4.2 Créances d'exploitation En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Créances filiales 310 0 Dépréciation des créances 0 0 TOTAL LOCATAIRES ET COMPTES RATTACHES 310 0 Créances sur cessions d'immobilisations Créances groupe (avances de trésorerie rémunérées) 114 722 50 005 Etat produits à recevoir Etat - impôts sur les bénéfices 636 0 Etats - TVA 120 40 Autres créances 0 0 Dépréciations des créances Groupe Dépréciation des autres créances TOTAL 115 788 50 045 7 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 4.3 Etat des échéances des créances En milliers d'euros Montant Moins d'un Plus d'un an Plus de 5 brut an et 5 ans au ans 31/12/2019 plus Créances filiales 310 310 Dépréciation des créances Total locataires et comptes 310 310 rattachés Créances sur cessions d'immobilisation Créances groupe (avances de trésorerie rémunérées) 114 722 114 722 Etat- Produits à recevoir Etat-impôts sur les bénéfices 636 636 Etat- TVA 120 120 Autres créances Dépréciation des créances Groupe Dépréciation des autres créances TOTAL 115 788 115 788 4.4 Dettes d'exploitation et autres dettes Les dettes d'exploitation représentent 476 K€ contre 834 K€ en 2018. L'ensemble de ces dettes est à moins d'un an. 4.5 Variation des capitaux propres 8 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 à Affectation Distribution Var dot / Résultat à la En milliers d'euros de Augmentations Diminutions l'ouverture du résultat rep 31/12/2019 clôture dividendes Capital 9 451 9 451 Prime d'émission de fusion et de conversion 14 419 -405 14 014 Réserve légale 310 42 352 Autres réserves 493 493 Report à nouveau 0 Résultat de l'exercice 848 -42 -806 633 633 Provisions réglementées 72 33 105 Total capitaux propres 25 593 0 -1 211 0 0 33 633 25 047 Le montant du capital social est de 9 450 811,50 euros. Il est divisé en 484 657 actions de même nominal, toutes entièrement libérées. La valeur nominale par action est de 19,50 euros. 4.6 Emprunts et dettes financières En milliers d'euros Moins d'un Un an à Plus de Total Total Durée restant à courir an cinq ans cinq ans 31/12/19 31/12/18 Découvert bancaire 6 Emprunts et dettes financières 7 821 3 197 125 000 136 018 47 476 (hors groupe) Dettes financières Groupe 7 534 4 025 11 559 10 760 TOTAL 15 355 3 197 129 025 147 577 58 242 La durée moyenne des emprunts est de 7 ans, les taux sont fixes et varient entre 1,30% et 5,80%. En 2019, LA FONCIERE VERTE a souscrit un nouvel emprunt obligataire d'un montant global de 125 millions d'euros d'une durée de 6 ans courant du 18 juillet 2019 au 18 juillet 2025, portant intérêt au taux fixe de 4.50%. L'emprunt obligataire émis en 2014 d'un montant nominal de 45 millions d'euros a été partiellement remboursé le 18 juillet 2019 pour un montant de 37,43 millions d'euros. Il subsiste un solde de 7,57 millions échu en date du 20 juin 2020. Nous rappelons également que les deux covenants stipulés page 25-alinéa 7.1 sur notre contrat de placement de l'emprunt obligataire sont respectés au 31/12/2019. 4.7 Charges à payer, produits à recevoir et charges et produits constatés d'avance 9 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Ces éléments sont inclus dans les postes suivants du bilan : En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Emprunts obligataires 2 808 1 394 Dettes financières 176 171 Fournisseurs 287 106 Dettes fiscales et sociales 52 0 Dettes sur immobilisations Divers 0 1 Total charges à payer 3 323 1 672 Produits constatés d'avance 0 0 TOTAL PASSIF 3 323 1 672 Créances clients 310 1 Autres créances 1 425 718 Total produits à recevoir 1 735 719 Charges constatées d'avance 4 4 Charges à répartir 2 322 618 TOTAL ACTIF 3 581 1 341 4.8 Engagement hors bilan 10 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Engagements reçus Avals et cautions (Entreprises fournisseurs) 162 162 Autres TOTAL 162 162 Engagements donnés Avals, cautions et garanties données 3 044 3 821 Nantissements de parts sociales 638 879 Plafonds de découverts autorisés 700 700 Droit d'exclusivement ou de préemption consentis sur ventes d'immeubles Autre 0 0 TOTAL 4 832 5 400 5. EXPLICATION DU COMPTE DE RESULTAT 5.1 Produits d'exploitation En milliers d'euros 2019 2018 Honoraires de management 988 966 Commissions de négociation de prêts 151 108 Frais de fonctionnements refacturés 1 010 808 Autres produits TOTAL Produits d'exploitation 2 149 1 882 5.2 Charges d'exploitation 11 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Le total des charges d'exploitation s'élèvent à 4 968 K€ dont charges refacturées aux filiales et transfert de charges de 4 635 K€, soit des charges résiduelles de 333 K€ correspondant : - Impôts et taxes 26 K€ - Autres charges 117 K€ - Frais fonctionnement à la charge de LFV (1%) 11 K€ - Dotation sur charges à répartir (impact lié à la sortie de 3 743 coupons) 179 K€ Le total des quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun d'un montant de 421 K€ correspond à l'affectation décidée par l'assemblée générale des pertes comptables de l'exercice N-1 de nos filiales. 5.3 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations En milliers d'euros 2019 2018 Dotations Reprises Dotations Reprises Amortissement des immobilisations Dépréciations des immobilisations corporelles Dépréciations des 33 0 32 2 immobilisations financières Dépréciations des créances Provisions pour risques et charges Amortissement des primes de remboursement obligations 772 422 Dotation aux charges à répartir TOTAL 805 0 454 2 Dont Exploitation 422 - 772 - Financier - Exceptionnel et impôt 33 32 2 5.4 Résultat financier 12 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 En milliers d'euros 2019 2018 Charges Produits Charges Produits Intérêts des emprunts obligataires 3 516 0 2 610 0 Prime de rachat de coupons 1 497 0 0 0 Intérêts autres emprunts 116 25 144 47 Intérêts de découverts Intérêts des avances groupes 94 1 377 88 704 Pertes sur créances Produits nets sur cessions de VMP Produits des participations et autres immobilisations financières Dotations ou reprises aux amortissements, dépréciations et provisions - Amortissement des primes de remboursement des lignes obligataires - Dépréciation des titres de filiales ou actions propres - Provisions pour risques sur créances TOTAL 5 223 1 402 2 842 751 5.5 Résultat exceptionnel 13 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 En milliers d'euros 2019 2018 Plus ou moins-values sur cessions de titres Impôt société absorbée Solde filiales liquidées Charges de fusion Autres produits et charges exceptionnels (33) 61 RESULTAT EXCEPTIONNEL (33) 61 Le résultat exceptionnel déficitaire de 33 K€ est relatif à la dotation aux provisions réglementées sur frais d'acquisition de titres. 5.6 Ventilation de l'impôt Résultat Impôt Crédit d'impôt comptable après Avant impôt théorique à imputer impôt Résultat courant 983 327 656 Résultat exceptionnel (33) (10) (23) Participation des salariés Economie IS intégration fiscale Résultat comptable 950 317 633 Les taux d'impôt société en vigueur pratiqués sont : 28% sur la base maximale de 500 K€

31% sur la base > à 500 K€ Nous n'avons réalisé aucune économie d'impôt liée à l'intégration fiscale sur l'exercice 2019. 5 .7 Opérations avec des sociétés liées 14 SA LA FONCIERE VERTE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 En milliers d'euros Actif Passif Résultat financier Immobilisations 33 826 Dettes financières 11 558 Charges financières 174 Financières Créances clients 310 Fournisseurs 0 - Autres créances 114 722 Autres dettes 0 Produits financiers 1 377 Cautions données par 3 044 LFV au bénéfice de sociétés liées La Foncière Verte a reçu l'engagement de Foncière PH Green que son compte-courant lui soit remboursé à première demande et dans le délai de 3 mois. 6. AUTRES INFORMATIONS 6.1 Intégration fiscale Le régime de l'intégration fiscale avec quatre filiales, la SCI Jéromi de TOURS, la SCI Jéromi de CHARTRES, la SCI Jéromi de la Neuve Lyre, la SCI Jéromi de la Galère s'est poursuivi en 2019. 6.2 Rémunération des organes d'administration et de direction Les jetons de présence alloués aux membres du conseil d'Administration de la FONCIERE VERTE au titre de 2019 s'élèvent à 117 000 euros. 7- LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Voir tableaux A, B et C en annexe. 15 La Sté La Foncière Verte SA a publié ce contenu, le 24 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

