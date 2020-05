La Fonciere Verte : Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 0 19/05/2020 | 09:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés Exercice clos le 31 décembre 2019 Grant Thornton Commissaire aux Comptes 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine La Foncière Verte Société Anonyme JPA >K ?>GBJ>C @A . )*& -''$*& P Commissaire aux Comptes 7 rue du Docteur Lancereaux 7 rue Galilée 75008 Paris 75116 Paris Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés La Foncière Verte Exercice clos le 31 décembre 2019 Aux actionnaires de la société La Foncière Verte, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, WX^ K_XW OPPOM]^c UmK^NS] NO MXVY]O consolidés de la société La Foncière Verte [OUK]SP b UmO`O[MSMO MUX UO 31 décembre 2019( ]OU Z^mSU XW] TXSW] K^ Y[cOW] rapport. 9O MXVY]O XW] c]c K[[e]c YK[ UO MXWOSU NmKNVSWS][K]SXW le 12 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel Z^mKNXY]c NKW UmHWSXW O^[XYcOWWO( [cQ^USO[ O] SWMd[O O] NXWWOW] ^WO SVKQO PSNdUO N^ [c^U]K] NO XYc[K]SXW NO UmO`O[MSMO cMX^Uc KSWS Z^O NO UK S]^K]SXW PSWKWMSd[O O] N^ YK][SVXSWO( b UK PSW NO UmO`O[MSMO( NO U%OWOVLUO MXW]S]^c YK[ UO personnes et entités comprises dans la consolidation. AmXYSWSXW formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au MXVS]c NmK^NS]* 5QPHIOIPV HI NaQRMPMon CX^ K_XW OPPOM]^c WX][O K^NS] OUXW UO WX[VO NmO`O[MSMO Y[XPO\SXWWOU applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relati_O b UmK^NS] NO comptes consolidés » du présent rapport. Grant Thornton La Foncière Verte Page 2 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 CX^ K_XW [cKUSc WX][O VS\SXW NmK^NS] NKW UO [OYOM] NO [dQUO NmSWNcYOWNKWMO qui nous sont applicables, sur la période du 1erjanvier 2019 b UK NK]O NmcVS\SXW NO notre rapport, O] WX]KVVOW] WX^ WmK_XW YK PX^[WS NO O[_SMO SW]O[NS] par UmK[]SMUO 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations ` =QMPVU GN]U HI NaEWHMV En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les YXSW] MUc NO UmK^NS] [OUK]SP K^` [SZ^O N%KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O Z^S( OUXW WX][O T^QOVOW] Y[XPO\SXWWOU( XW] c]c UO YU^ SVYX[]KW] YX^[ UmK^Nit des comptes consolidé NO UmO`O[MSMO( KSWS Z^O UO [cYXWO Z^O WX^ K_XW KYYX[]cO face à ces risques. AO KYY[cMSK]SXW KSWS YX[]cO mSWM[S_OW] NKW UO MXW]O`]O NO UmK^NS] NO MXVY]O consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous WmO`Y[SVXW YK NmXYSWSXW ^[ NOs éléments de ces comptes consolidés pris isolément. Evaluation des immeubles de placement Au 31 décembre 2019, les immeubles de placement sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 87 VSUUSXW NmO^[X( XS] 42 % du total bilan. Comme décrit en note 2.3 aux comptes consolidés, le Groupe a opté pour le modèle du coût amorti proposé par la norme IAS 40 mais produit en annexe de ses comptes consolidés des données financières présentant les immeubles de placement évalués selon le modèle de la juste valeur (note 5.1 aux comptes consolidés). Pour la présentation de ces données O] UK VSO OW l^_[O NO ]O] NO YO[]O NO _KUO^[ NO actifs comptabilisés au coût amorti, lO =[X^YO mKYY^SO ^[ NO O`YO[]SO c]KLUSO par un expert externe indépendant donnant des évaluations hors droits (après prise OW MXVY]O Nm^WO NcMX]O correspondant aux frais et droits de mutation). Grant Thornton La Foncière Verte Page 3 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 AmO`YO[] ^]SUSO NO^` Vc]RXNO Nmc_KU^K]SXW( ^WO Vc]RXNO [OYXKW] ^[ UK capitalisation du revenu et une méthode reposant sur la comparaison au marché. AmO`YO[] applique un taux de rendement en fonction des caractéristiques du site et des loyers bruts. Compte tenu du caractère significatif des immeubles de placement dans les comptes consolidés (états financiers et annexe) et en raison des estimations inhérentes aux Vc]RXNO Nmc_KU^K]SXW [O]OW^O YK[ UmO`YO[] SVVXLSUSO[ YX^[ UK Nc]O[VSWK]SXW des justes valeurs des immeubles de placement Y[cOW]cO NKW UmKWWO`O et utilisées pour les tests de perte de valeur de ces actifs( WX^ K_XW MXWSNc[c Z^O Umc_KU^K]SXW NO immeubles de placement constituait un point clé de notre audit. Nos diligences ont consisté notamment à : 8YY[cMSO[ UmSWNcYOWNKWMO NO UmO`YO[] SVVXLSUSO[ et sa compétence ;

Rapprocher de manière exhaustive les _KUO^[ NmO`YO[]SO YK[ actif avec :

les justes valeurs retenues présentées OW WX]O 1*- NO UmKWWO`O les valeurs nettes comptables inscrites au bilan ;

AYY[cMSO[ UmX[SQSWO NO _K[SK]SXW SQWSPSMK]S_O NO T^]O _KUO^[ NO UK période ;

Examiner par sondages, la pertinence des informations fournies par la NS[OM]SXW QcWc[KUO b UmO`YO[] SVVXLSUSO[ YX^[ Nc]O[VSWO[ UK _KUX[SK]SXW NO immeubles de placement à la juste valeur, telles que les valeurs locatives. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, MXWPX[VcVOW] K^` WX[VO NmO`O[MSMO professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil NmKNVSWS][K]SXW arrêté le 12 VK[ .,.,* FmKQS\KW] NO c_cWOVOW] ^[_OW^ O] NO cUcVOW] MXWW^ YX]c[SO^[OVOW] b UK NK]O NmK[[e]c NO MXVY]O [OUK]SP K^` OPPO] de la crise liée au Covid--5( UK NS[OM]SXW WX^ K SWNSZ^c Z^mSU PO[XW] UmXLTO] Nm^WO communication à UmK\OVLUcO QcWc[KUO appelée à statuer sur les comptes. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. Grant Thornton La Foncière Verte Page 4 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société La Foncière Verte par votre assemblée générale du 17 juin 2010 pour Grant Thornton et du 31 mars 2010 pour JPA. Au 31 décembre 2019, Grant Thornton était dans la 10èmeannée de sa mission sans interruption et JPA dans la 11èmeannée. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement HaIPVTIRTise relatives aux comptes consolidés ?U KYYK[]SOW] b UK NS[OM]SXW Nmc]KLUS[ NO MXVY]O MXWXUSNc Y[cOW]KW] ^WO SVKQO PSNdUO MXWPX[VcVOW] K^ [cPc[OW]SOU ?celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. AX[ NO Umc]KLUS\OVOW] NO MXVY]O MXWXUSNc( SU SWMXVLO b UK NS[OM]SXW Nmc_KU^O[ la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité NmO`YUXS]K]SXW O] NmKYYUSZ^O[ UK MXW_OW]SXW MXVY]KLUO NO MXW]SW^S]c NmO`YUXS]K]SXW, K^P mSU O] Y[c_^ NO USZ^SNO[ UK XMSc]c X^ NO MO\O[ XW KM]S_S]c* ?U SWMXVLO K^ MXVS]c NmK^NS] dO ^S_[O UO Y[XMO\^ NmcUKLX[K]SXW NO UmSWPX[VK]SXW financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes consolidés ont été arrêtés par UO 9XWOSU NmKNVSWS][K]SXW. Grant Thornton La Foncière Verte Page 5 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 Responsabilités des commissaires aux comptes relatiXIU [ NaEWHMV HIU GQORVIUconsolidés ?U WX^ KYYK[]SOW] Nmc]KLUS[ ^n rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif O] NmXL]OWS[ UmK\^[Knce raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur OWOVLUO WO MXVYX[]OW] YK NmKWXVKUSO SQWSPSMK]S_O* AmK\^[KWMO [KSXWWKLUO MX[[OYXWN b ^W WS_OK^ cUO_c NmK\^[KWMO( KW ]X^]OPXS QK[KW]S[ Z^m^W K^NS] [cKUSc MXWPX[VcVOW] K^` WX[VO NmO`O[MSMe professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou [c^U]O[ NmO[[O^[ O] XW] MXWSNc[cO MXVVO SQWSPSMK]S_O UX[Z^O UmXW YO^] [KSXWWKLUOVOW] mK]]OWN[O b MO Z^mOUUO Y^S\OW]( prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 9XVVO Y[cMSc YK[ UmK[]SMUO A* 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. :KW UO MKN[O Nm^W K^NS] [cKUSc MXWPX[VcVOW] K^` WX[VO NmO`O[MSMO Y[XPO\SXWWOU applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : Il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent NmO[[O^[( NcPSWS] O] VO] OW l^_[O NO Y[XMcN^[O NmK^NS] PKMO b MO [isques, et [OM^OSUUO NO cUcVOW] Z^mSU O]SVO ^PPSKW] O] KYY[XY[Sc YX^[ PXWNO[ XW opinion. Le risque de non-Nc]OM]SXW Nm^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O Y[X_OWKW] Nm^WO P[K^NO O] YU^ cUO_c Z^O MOU^S Nm^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O [c^U]KW] Nm^WO erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent NmO[[O^[( NcPSWS] O] VO] OW l^_[O NO Y[XMcN^[O NmK^NS] PKMO b MO [isques, et [OM^OSUUO NO cUcVOW] Z^mSU O]SVO ^PPSKW] O] KYY[XY[Sc YX^[ PXWNO[ XW opinion. Le risque de non-Nc]OM]SXW Nm^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O Y[X_OWKW] Nm^WO P[K^NO O] YU^ cUO_c Z^O MOU^S Nm^WO KWXVKUSO SQWSPSMK]S_O [c^U]KW] Nm^WO erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; Il prend MXWWKS\KWMO N^ MXW][fUO SW]O[WO YO[]SWOW] YX^[ UmK^NS] KPSW NO NcPSWS[ NO Y[XMcN^[O NmK^NS] KYY[XY[ScO OW UK MS[MXW]KWMO( O] WXW NKW UO L^] NmO`Y[SVO[ ^WO XYSWSXW ^[ UmOPPSMKMS]c N^ MXW][fUO SW]O[WO ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ; Grant Thornton La Foncière Verte Page 6 / 7 JPA Exercice clos le 31 décembre 2019 Il apprécie le caractère approprié de UmKYYUSMK]SXW YK[ UK NS[OM]SXW de la MXW_OW]SXW MXVY]KLUO NO MXW]SW^S]c NmO`YUXS]K]SXW O]( OUXW UO cUcVOW] MXUUOM]c( UmO`S]OWMO X^ WXW Nm^WO SWMO[]S]^NO SQWSPSMK]S_O UScO b NO c_cWOVOW] ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre XW O`YUXS]K]SXW* 9O]]O KYY[cMSK]SXW mKYY^SO ^[ UO cUcVOW] MXUUOM]c T^Z^mb UK NK]O NO XW [KYYX[]( c]KW] ]X^]OPXS [KYYOUc Z^O NO circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité NmO`YUXS]K]SXW* FmSU MXWMU^] b UmO`S]OWMO Nm^WO SWMO[]S]^NO SQWSPSMK]S_O( SU K]]S[O UmK]]OW]SXW NO UOM]O^[ NO XW [KYYX[] ^[ UO SWPX[VK]SXW fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Il apprécie la présentatiXW NmOWOVLUO NO MXVY]O MXWXUSNcs et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; Concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. Nous remetton ^W [KYYX[] K^ MXVS]c NmK^NS] Z^S Y[cOW]O WX]KVVOW] Umc]OWN^O des travaux d'audit et le Y[XQ[KVVO NO ][K_KSU VS OW l^_[O( KSWS Z^O UO conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédure [OUK]S_O b UmcUKLX[K]SXW O] K^ ][KS]OVOW] NO UmSWPX[VK]SXW MXVY]KLUO O] PSWKWMSd[O* Parmi les éléments communiqués dan UO [KYYX[] K^ MXVS]c NmK^NS] figurent les [SZ^O NmKWXVKUSO SQWSPSMK]S_O( Z^O WX^ T^QOXW K_XS[ c]c UO YU^ SVYX[]KW] YX^[ Umaudit des comptes consolidé NO UmO`O[MSMO O] Z^S MXW]S]^OW] NO MO PKS] UO YXSW] MUc NO UmK^NS]( Z^mSU WX^ KYYK[]SOW] NO NcM[S[O NKW UO Y[cOW] [KYYX[]* GROUPE LA FONCIERE VERTE Etats financiers consolidés 31 Décembre 2019 SOMMAIRE ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ................................................................................................... 3 NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ........................................................ 7 1 PRESENTATION DU GROUPE ET PRINCIPALES OPERATIONS DE LA PERIODE ...................... 7 2 SYNTHESE DES PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES...................................... 7 2.1 Normes en vigueur et principes comptables......................................................................................... 7 2.2 Jugement et estimations significatifs.................................................................................................. 10 2.3 Principales méthodes comptables....................................................................................................... 10 2.4 Secteurs opérationnels........................................................................................................................ 15 3 PERIMETRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE ............................................................................... 16 4 NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019............................................... 17 4.1 Notes sur le compte de résultat........................................................................................................... 17 4.1.1 Revenus locatifs................................................................................................................... 17 4.1.2 Charges externes................................................................................................................. 17 4.1.3 Charges d'amortissement et de provisions.......................................................................... 17 4.1.4 Autres produits et charges opérationnels............................................................................ 17 4.1.5 Produits financiers et charges financières.......................................................................... 18 4.1.6 Impôt sur le résultat............................................................................................................ 18 4.2 Notes sur la situation financière consolidée ....................................................................................... 19 4.2.1 Ecarts d'acquisition............................................................................................................ 19 4.2.2 Immeubles de placement..................................................................................................... 19 4.2.3 Immobilisations corporelles................................................................................................ 20 4.2.4 Autres actifs financiers........................................................................................................ 20 4.2.5 Clients et autres débiteurs................................................................................................... 20 4.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie................................................................................ 20 4.2.7 Composition du capital social............................................................................................. 20 4.2.8 Provisions pour risques et charges..................................................................................... 21 4.2.9 Emprunts et endettement financier...................................................................................... 21 4.2.10 Fournisseurs, autres créditeurs et impôts........................................................................... 23 5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES................................................................................................ 24 5.1 Informations données sur le modèle de la juste valeur....................................................................... 24 5.2 Résultat par action .............................................................................................................................. 26 5.3 Parties liées......................................................................................................................................... 27 5.4 Rémunération des organes de direction et d'administration............................................................... 27 5.5 Honoraires des commissaires aux comptes ........................................................................................ 28 5.6 Société mère consolidante .................................................................................................................. 28 6 ENGAGEMENTS .......................................................................................................................................... 28 6.1 Engagements donnés et reçus............................................................................................................. 28 6.2 Engagements sur les contrats de locations simples en tant que bailleurs ........................................... 28 7 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE .................................................................................. 28 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 2/28 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE En milliers d'euros Notes 2019 2018 Revenus locatifs 4.1.1 16 165 13 271 Autres produits des activités ordinaires - 2 Produits des activités ordinaires 16 165 13 273 Charges externes 4.1.2 -3 507 -1 730 Charge d'amortissements et de provisions 4.1.3 -5 680 -4 245 Marge opérationnelle 6 978 7 298 Autres produits et charges opérationnels 4.1.4 764 133 Résultat opérationnel 7 741 7 431 Coût de l'endettement financier net 4.1.5 -4 297 -4 081 Autres produits et charges financiers 4.1.5 -1 970 55 Résultat avant impôt 1 475 3 405 Charge d'impôt sur le résultat 4.1.6 -404 -1 134 Résultat net des activités poursuivies 1 071 2 271 Résultat net des activités abandonnées 3. 0 -181 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 071 2 090 dont Part du Groupe 1 095 2 136 Participations ne donnant pas le contrôle -24 -46 Nombre moyen d'actions non dilué 484 657 484 657 Résultat net non dilué par action en euro 2.26 4.41 Nombre moyen d'actions dilué 484 657 484 657 Résultat net dilué par action en euro 5.2 2.26 4.41 AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL En milliers d'euros Notes 2018 2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 071 2 090 Autres éléments du résultat global qui pourraient être - - reclassés ultérieurement en résultat net Autres éléments du résultat global - - Résultat net global 1 071 2 090 dont Part du Groupe 1 095 2 136 Participations ne donnant pas le contrôle -24 -46 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 3/28 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE En milliers d'euros Notes 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Ecart d'acquisition 4.2.1 21 21 Immeubles de placement 4.2.2 86 999 78 517 Immobilisations corporelles 4.2.3 951 0 Autres actifs financiers 4.2.4 58 158 Actifs d'impôts différés 4.1.6 326 121 Actifs non courants 88 355 78 817 Clients et autres débiteurs 4.2.5 6 690 3 879 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.2.6 110 270 30 932 Actifs courants 116 960 34 811 TOTAL ACTIFS 205 315 113 628 Passif En milliers d'euros Notes 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Capital émis 4.2.7 9 451 9 451 Réserves consolidées -4 451 -5 376 Résultat 1 095 2 136 Capitaux propres part du groupe 6 095 6 211 Participations ne donnant pas le contrôle 1 478 1 512 Capitaux propres 7 573 7 723 Provisions pour risques et charges 4.2.8 4 071 3 327 Dettes financières non courantes 4.2.9 172 143 90 252 Passifs d'impôts différés 4.1.6 933 874 Passifs non courants 177 147 94 453 Dettes financières courantes 4.2.9 16 913 7 971 Fournisseurs et autres créditeurs 4.2.10 3 682 2 934 Impôt exigible 4.2.10 0 547 Passifs courants 20 595 11 452 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 205 315 113 628 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 4/28 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Capitaux propres En milliers d'euros Capital émis Réserves Résultat Capitaux propres des participations Total capitaux consolidées part du groupe ne donnant pas le propres contrôle Capitaux propres au 1 janv. 2018 9 451 -5 819 1 667 5 299 1 757 7 056 Affectation du résultat 1 667 -1 667 Dividendes versés -1 212 -1 212 -5 -1 217 Résultat de la période 2 136 2 136 -46 2 090 Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle -12 -12 -194 -206 Capitaux propres au 31 déc. 2018 9 451 -5 376 2 136 6 211 1 512 7 723 Capitaux propres au 1 janv. 2019 9 451 -5 376 2 136 6 211 1 512 7 724 Affectation du résultat 2 136 -2 136 Dividendes versés -1 212 -1 212 -10 -1 222 Résultat de la période 1 095 1 095 -24 1 071 Capitaux propres au 31 déc. 2019 9 451 -4 451 1 095 6 095 1 478 7 573 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2019 5/28 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES En milliers d'euros Notes 2019 2018 Activités opérationnelles Résultat avant impôt (après Résultat net des activités 1 476 3 224 abandonnées) Ajustements du résultat avant impôt, éléments sans effet de trésorerie : . Amortissements, dépréciations et provisions 5 682 4 158 . Plus ou moins value sur cessions d'immobilisations -775 451 . Charges financières nettes 6 272 4 681 Variation du besoin en fonds de roulement -960 -1 305 Impôt sur le résultat payé -1 733 -723 Flux de trésorerie nets provenant des activités 9 962 10 486 opérationnelles Activités d'investissement Produits de cession d'immeubles de placement et 2 350 10 d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d'immeubles de placement et d'immobilisations -15 374 -8 986 incorporelles et corporelles Variation des autres actifs financiers 123 145 Acquisition ou cession de filiales, sous déduction de la - 302 trésorerie acquise ou cédée Flux de trésorerie nets consommés par des activités -12 901 -8 529 d'investissement Nouveaux emprunts et dettes financières 4.2.8 136 747 10 585 Remboursements d'emprunts 4.2.8 -46 654 -8 173 Intérêts payés, nets des produits de placement encaissés -6 590 -4 065 Dividendes versés aux propriétaires de la société mère -1 212 -1 212 Dividendes versés aux participations ne donnant pas le -10 -5 contrôle Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle - -206 Flux de trésorerie nets consommés par des activités de 82 282 -3 076 financement Variation de la trésorerie 79 344 -1 119 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 4.2.5 30 926 32 045 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4.2.5 110 270 30 926 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2019 6/28 NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 1 PRESENTATION DU GROUPE ET PRINCIPALES OPERATIONS DE LA PERIODE LA FONCIERE VERTE a pour activité la gestion de différents actifs immobiliers en France donnés en location des sociétés extérieures. Ces actifs immobiliers sont pour l'essentiel des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) (usines de recyclage de déchets, entrepôts, bâtiments à usage de stockage, bureaux, ateliers et parkings) ainsi qu'un immeuble composé exclusivement de bureaux. Les bâtiments industriels représentent 86 % des surfaces du parc immobilier de LA FONCIERE VERTE. Le Groupe a acquis : le 27 février 2019, le dernier lot son site de La Courneuve pour 880 K€, devenant ainsi propriétaire de l'ensemble des bâtiments du site ;

le 18 décembre 2019, un bâtiment industriel désaffecté et à réhabiliter pour un montant de 600 K€, près d'Avignon. Par ailleurs, le Groupe a cédé le 5 décembre 2019 un immeuble à usage industriel pour un montant de 2 450 K€ situé sur la commune de Bezons. Le 18 juillet 2019, la société a émis un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 85 millions d'euros au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025 (les "Obligations 2025") par placement privé en Europe. L'émission des Obligations 2025 s'inscrit dans l'objectif de permettre notamment à la Société d'allonger la maturité de sa dette et de se doter de capacités financières additionnelles. Le produit de l'émission sera donc destiné au financement de nouveaux investissements et a permis, à hauteur d'un montant de 39,1 millions d'euros, le rachat d'une partie des obligations émises le 20 juin 2014 portant intérêt au taux de 5,80 % l'an et venant à échéance le 20 juin 2020 (les "Obligations 2020"). Le 18 juillet 2019, la société a ainsi procédé au rachat de 3.743 Obligations 2020, au prix de 10.444,37 euros par Obligation 2020 (correspondant pour 10 000 euros à la valeur nominale des Obligations 2020, majorée des intérêts courus de 44.37 euros jusqu'au 18 juillet 2019 (inclus), et augmentée d'une prime de 400 € par Obligation 2020). Il reste donc à l'issue du rachat 757 Obligations 2020 en circulation, représentant un montant nominal de 7,57 millions d'euros. La Société a réalisé avec succès le 2 décembre 2019 une augmentation de 40 000 000 € de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019. Cet abondement permet d'atteindre un montant de 125 000 000 €. Ces obligations ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et ont été admises aux négociations sur le marché Euronext Access à compter du 2 décembre 2019, date de leur émission. Cela va permettre à La Foncière Verte d'accélérer ses investissements 2 SYNTHESE DES PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES Les états financiers consolidés sont présentés en Euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (€000) sauf indication contraire. 2.1 Normes en vigueur et principes comptables En application du règlement européen 1126/2008 du 3 novembre 2008 sur les normes internationales, les états financiers consolidés de La Foncière Verte sont préparés en conformité avec les normes internationales et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne à cette date et disponibles sur le site internet de la Commission Européenne(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en#overview). LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 7/28 Normes, amendements et interprétations applicables à compter du 1erjanvier 2019 : Les nouvelles normes IFRS adoptés par l'Union Européenne et applicables à compter du 1er janvier 2019. IFRS 16 : Contrat de locations Depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle norme IFRS 16 « Contrats de location » est d'application obligatoire. La norme, pour les preneurs abandonne la distinction prévue par IAS 17 entre les contrats de location-financement et les contrats de location simple, l'ensemble des contrats de location devant désormais être comptabilisés au bilan des preneurs via un droit d'utilisation (au sein des actifs non courants) de l'actif loué en contrepartie d'une dette de loyer (en dettes financières). Pour la transition, le Groupe a opté pour la méthode rétrospective simplifiée, l'incidence du changement est ainsi constatée directement en réserves consolidées au 1er janvier 2019, sans retraitement des comptes comparatifs 2018 conformément aux dispositions de transition prévues par la norme. Côté preneur, les principaux impacts induits par la norme IFRS 16 pour LA FONCIERE VERTE sont les suivants : Reconnaissance d'un droit d'utilisation amortissable constaté au sein des immobilisations corporelles lié à la location du siège social rue Dr Lancereaux en contrepartie d'une dette de loyer. L'impact au 1er janvier 2019 se traduit par une augmentation de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles de 112 milliers d'euros (voir Note 4.2.3) et d'une augmentation du même montant de l'endettement du groupe (voir note 4.2.9.1). Il n'y a pas d'impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2019 (la valeur nette n'a pas été recalculée à partir du début du contrat de location, la société ayant utilisé les mesures de simplification proposée);

Les contrats des crédits-baux continuent d'être comptabilisés au bilan au sein des immeubles de placement mais sont dorénavant identifiés comme des droits d'utilisation. La dette de location financement déjà reconnue sous IAS 17 reste comptabilisée en dettes financières. Ainsi au 1er janvier 2019, la valeur nette comptable reclassée en Droits d'utilisation s'élève à 1 628 milliers d'euros (voir Note 4.2.2) et la dette de loyer reclassée en dettes relatives aux contrats de location s'élève à 590 milliers d'euros (voir note 4.2.9.1). Ces reclassements n'ont pas eu d'effet sur les capitaux propres au 1er janvier 2019. Les incidences au bilan sont résumées ci-dessous : 31/12/2018 Impact IFRS 16 01/01/2019 en milliers d'euros Publié CBI* Locations simple Postes concernés au sein de l'actif Immobilisations corporelles 0 112 112 dont Droits d'utilisation 112 112 Immeubles de placement 78 517 1 628 78 517 dont Droits d'utilisation 1 628 Postes concernés au sein du passif - Capitaux propres 7 529 7 529 Dettes financières non courantes 90 252 430 90 252 dont Dettes relative aux contrats de locations 430 Dettes financières courantes 7 971 160 112 8 083 dont dettes relative aux contrats de locations 112 272 CBI=Crédit-bail immobilier Sur l'état du résultat global consolidé, les loyers du siège social précédemment comptabilisés au sein du résultat opérationnel sont désormais remplacés par une dotation aux amortissements du droit d'utilisation (112 milliers d'euros au 31 décembre 2019) et une charge financière (nulle au 31 décembre 2019). Au niveau du tableau de flux de trésorerie consolidés, l'application de la norme IFRS 16 affecte les flux de financement pour le remboursement du principal de la dette locative et les flux opérationnels pour le paiement des intérêts relatifs à cette dernière. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 8/28 Le tableau suivant rapproche les engagements hors bilan au titre des contrats de location simple qui ont été présentés au 31 décembre 2018 et les dettes de location au titre des contrats de location en application d'IFRS 16, retraité au 1er janvier 2019 : en milliers d'euros 01/01/2019 Engagements hors bilan au titre des contrats de location simple au 31/12/2018 100 (paiements minimaux résultant d'engagements fermes sur contrat de location simple) Effet d'indexation des loyers 12 Effet actualisation - Dettes relative aux contrats de locations au 01/01/2019 112 Côté bailleur, la norme IFRS 16 n'apporte pas de modifications au bilan. Par ailleurs, en ce qui concerne le compte de résultat, les charges locatives refacturées aux preneurs sont désormais intégrées aux revenus locatifs. Les autres textes applicables obligatoirement au 1er janvier 2019 (IFRIC 23, Améliorations annuelles des IFRS-cycle2015-2017, amendements à IFRS 9, IAS 28 et IAS 19) n'ont pas d'effet sur les comptes consolidés. Normes, amendements et interprétations d'application non obligatoire à compter du 1er janvier 2019: Les normes, amendements de normes et interprétations adoptés par l'Union européenne mais non entrés en vigueur pour l'exercice considéré, n'ont pas donné lieu à une application anticipée. Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers

Amendements à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises Normes, amendements et interprétations publiés non encore en vigueur et non applicables par anticipation : Les normes ci-dessous ont été publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne. IFRS 17 : Contrats d'assurance (applicable au 1 er janvier 2022 selon l'IASB)

janvier 2022 selon l'IASB) Amendements à IFRS 10 et IAS 28 : Vente ou apport d'actifs entre une entreprise associée et une co- entreprise (applicable sine die selon l'IASB)

Amendements aux normes IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 : Réforme des taux d'intérêt de référence

Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 9/28 2.2 Jugement et estimations significatifs Les états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique, à l'exception des VMP assimilables à la trésorerie, qui sont comptabilisées selon la convention de la juste valeur. L'établissement des états financiers nécessite, conformément au cadre conceptuel des normes IFRS, d'effectuer des estimations et d'utiliser des hypothèses qui affectent le montant figurant dans ces états financiers. Les estimations significatives réalisées par le Groupe pour l'établissement des états financiers portent principalement sur : La valorisation des contrats de locations et notamment la durée du contrat de location lorsqu'il existe des options de prolongation du bail,

L'évaluation des actifs d'exploitation,

L'évaluation des provisions. En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d'évaluation, le Groupe révise ses estimations sur la base des informations régulièrement mises à jour. Il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de ces estimations. 2.3 Principales méthodes comptables Principes et périmètre de consolidation Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de LA FONCIERE VERTE et de ses filiales au 31 décembre de chaque année. Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes. Tous les soldes et transactions intragroupe ainsi que les produits, les charges et les résultats latents qui sont compris dans la valeur comptable d'actifs, provenant de transactions internes, sont éliminés en totalité. Les filiales sont consolidées à compter de la date d'acquisition, qui correspond à la date à laquelle le Groupe en a obtenu le contrôle, et ce jusqu'à la date à laquelle l'exercice de ce contrôle cesse. Les comptes consolidés intègrent les comptes des sociétés contrôlées de manière exclusive, directement ou indirectement, par le groupe et ses filiales. Les comptes des sociétés contrôlées conjointement sont consolidés par mise en équivalence lorsque celle-ci sont qualifiées de co-entreprises et suivant le pourcentage d'intérêt propre à chaque élément du bilan et du compte de résultat lorsqu'elles sont qualifiées d'activités conjointes. Les comptes des sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable (entreprises associées) sont mis en équivalence. Les participations ne donnant pas le contrôle représentent la part de profit ou de perte ainsi que les actifs nets, qui ne sont pas détenus par le Groupe. Ils sont présentés séparément dans le compte de résultat et dans les capitaux propres du bilan consolidé, séparément des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du Groupe. Les acquisitions de participation ne donnant pas le contrôle sont comptabilisées selon la méthode par laquelle la différence entre le prix payé et la valeur comptable de la quote-part des actifs nets acquis est comptabilisée en écart d'acquisition. Ecarts d'acquisition Un écart d'acquisition correspond à la différence entre : La juste valeur de la contrepartie transférée en échange du contrôle de l'entreprise, intégrant les compléments de prix éventuels et dans un regroupement d'entreprises réalisé par étapes, augmentée de la juste valeur à la date d'acquisition de la participation précédemment détenue par l'acquéreur dans l'entreprise acquise, ainsi réévaluée par le compte de résultat,

La juste valeur des actifs identifiables acquis et passifs repris à la date d'acquisition. Lorsque la prise de contrôle est inférieure à 100 %, la norme IFRS3 révisée offre l'option, disponible pour chaque regroupement d'entreprise, de comptabiliser un écart d'acquisition soit sur une base de 100 %, soit sur une base d'un pourcentage d'intérêt acquis (sans modification ultérieure en cas de rachat complémentaire de participations ne donnant pas de contrôle). La participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise est ainsi évaluée soit à la juste valeur, soit à la quote-part dans l'actif net identifiable de l'entité acquise. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 10/28 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût, à l'exclusion des coûts d'entretien courant, diminué du cumul des amortissements et pertes de valeur. Ce coût inclut les coûts de remplacement d'une partie de l'actif lorsqu'ils sont supportés et si les critères de comptabilisation sont satisfaits. L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la durée d'utilité de l'actif. Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou dès lors qu'il n'est plus attendu aucun avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation d'un actif (calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est enregistré en résultat, au cours de l'exercice de décomptabilisation. Les valeurs résiduelles, durées d'utilité et modes d'amortissement des actifs sont revus, et modifiés si nécessaire, à chaque clôture annuelle. Les durées moyennes et les modes d'amortissement pour chaque catégorie d'actif sont les suivantes : Matériel informatique Linéaire 3 à 5 ans Matériel de transport Linéaire 8 ans Mobilier Linéaire 5 ans Immeubles de placement Selon la norme IAS 40 Immeubles de placement, les immeubles de placement peuvent être évalués après leur comptabilisation initiale : soit à la juste valeur (avec comptabilisation des variations de valeur en résultat),

soit au coût selon les modalités prévues par IAS 16 immobilisations corporelles ; dans ce cas l'entreprise doit donner la juste valeur des immeubles de placement dans les notes annexes aux états financiers. Le Groupe LA FONCIERE VERTE a opté pour la présentation de ses immeubles de placement selon le modèle du coût tel que proposé dans la norme IAS 40. La norme IAS 40 définit un immeuble de placement comme un bien immobilier détenu par le propriétaire ou par le preneur (dans le cadre d'un contrat de location financement) pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux par opposition à : utiliser cet immeuble dans la production, la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives,

ou le vendre dans le cadre d'une activité ordinaire de transaction (marchands de biens). Toutefois, afin de donner une information financière plus complète et comparable à celle de ses principaux concurrents ayant opté pour le modèle de la juste valeur pour l'évaluation de leurs immeubles de placement, le Groupe LA FONCIERE VERTE fournit en note annexe des données financières pro-forma présentant les immeubles de placement selon le modèle de la juste valeur (voir note 5.1). Modèle du coût: Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût, à l'exclusion des coûts d'entretien courant, diminué du cumul des amortissements et pertes de valeur. Ce coût inclut les coûts de remplacement d'une partie de l'actif lorsqu'ils sont supportés et si les critères de comptabilisation sont satisfaits. L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la durée d'utilité de l'actif. Le coût correspondant à chaque inspection majeure doit être comptabilisé dans la valeur comptable de l'immobilisation corporelle à titre de remplacement, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Une immobilisation est décomptabilisée lors de sa sortie ou dès lors qu'il n'est plus attendu aucun avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation d'un actif (calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est enregistré en résultat, au cours de l'exercice de décomptabilisation. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 11/28 Les valeurs résiduelles, durées d'utilité et modes d'amortissement des actifs sont revus, et modifiés si nécessaire, à chaque clôture annuelle. Les durées moyennes et les modes d'amortissement pour chaque composant des immeubles de placement sont les suivantes : Constructions (structure) Linéaire 25 ans Constructions (façade) Linéaire 15 ans Installations générales Linéaire 15 ans Agencements Linéaire 10 ans Actifs et passifs destinés à être cédés Les actifs et les passifs sont classés comme « détenus en vue de la vente » dès lors que leur valeur comptable est recouvrable au travers d'une transaction de vente plutôt qu'au travers de leur utilisation. Cette condition est remplie lorsque la vente est hautement probable et que l'actif (ou le groupe d'actifs) est disponible pour une vente immédiate en l'état. Le Groupe doit s'être engagé à vendre et la vente doit être hautement probable dans l'année qui suit la date de classification. L'évaluation des actifs (ou d'un groupe d'actifs et passifs destiné à être cédé) est mise à jour immédiatement avant la classification en « détenus en vue de la vente » en fonction des différentes normes IFRS qui leur sont applicables. Puis, lorsqu'ils sont classés en « Actifs destinés à être cédés », les actifs non courants (ou les groupes d'actifs) et les passifs non courants sont évalués au plus bas de leur valeur nette comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de cession. Actifs financiers Les actifs financiers comprennent les créances financières non courantes, les créances clients (majoritairement composées de créances locatives) et les autres créances courantes ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués comme suit : Actifs financiers autres que les créances clients : ils sont évalués à leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables à leur acquisition ou à leur émission.

Créances clients : elles sont évaluées à leur prix de transaction lorsqu'elles ne comportent pas une composante de financement importante Le Groupe détermine la classification de ses actifs financiers lors de leur comptabilisation initiale et, lorsque cela est autorisé et approprié, revoit cette classification à chaque clôture annuelle. Les actifs financiers sont classés comme étant ultérieurement évalués au coût amorti, à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global ou à la juste valeur en contrepartie du résultat. Cette classification dépend du modèle économique suivi par le groupe pour la gestion de ses actifs financiers et des caractéristiques des flux contractuels qui leurs sont attachés. Les actifs financiers dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, sont ultérieurement évalués : au coût amorti, quand la détention de ces actifs a pour objectif d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels

à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global, quand la détention de ces actifs a pour objectif la perception des flux de trésorerie contractuels et le fruit de la vente de ces actifs Les autres actifs financiers sont ultérieurement valorisés à la juste valeur par le résultat, sauf pour les instruments de capitaux propres particuliers dont le groupe choisit irrévocablement, lors de leur comptabilisation initiale, de présenter leurs variations ultérieures de juste valeur dans les autres éléments du résultat global. La valorisation au coût amorti est effectuée en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif, diminué le cas échéant d'un montant de dépréciation. Le coût amorti est calculé en prenant en compte toute surcote ou décote LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 12/28 initiale, et intègre les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif, ainsi que les coûts de transaction. Les gains et les pertes sont comptabilisés en résultat lorsque les prêts et créances sont décomptabilisés ou dépréciés, et au travers du mécanisme du coût amorti. La valorisation à la juste valeur des actifs financiers qui sont négociés activement sur des marchés financiers organisés est déterminée par référence aux cours acheteurs cotés à la clôture des marchés, à la date de clôture des comptes (il s'agit exclusivement pour le Groupe des placements de trésorerie à court terme). La valorisation à la juste valeur des actifs financiers pour lesquels il n'existe pas de marché actif est déterminée en utilisant des techniques d'évaluation. De telles techniques comprennent l'utilisation de transactions récentes dans des conditions de concurrence normale, la référence à la valeur de marché actuelle d'un autre instrument quasiment identique, l'analyse des flux de trésorerie actualisés ou d'autres modèles de valorisation. Les actifs financiers détenus par le groupe sont classés comme ultérieurement évalués : au coût amorti pour les autres actifs financiers non courants, principalement composés de cautions reçus des locataires, et pour les créances clients et autres débiteurs

à la juste valeur en contrepartie du résultat pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie Dépréciation d'actifs financiers A chaque clôture, le Groupe analyse le risque de crédit associé à chaque actif financier et comptabilise une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues lorsqu'un risque est attendu. Si, à la date de clôture, le risque de crédit associé à un actif financier n'a pas augmenté de façon importante depuis sa comptabilisation initiale, le groupe évalue et comptabilise la correction de valeur pour pertes de cet actif au montant des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir. Si ce risque a augmenté de façon importante, le groupe évalue et comptabilise la correction de valeur pour pertes en retenant un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie. Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie et les équivalents de trésorerie comptabilisés au bilan comprennent la trésorerie en banque, la caisse et les dépôts à court terme ayant une durée initiale inférieure ou égale à trois mois. Les dépôts sont évalués au bilan à leur juste valeur. Les variations de juste valeur de ces dépôts sont comptabilisées en résultat avec pour contrepartie l'ajustement du compte de trésorerie. Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie consolidés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie tels que définis ci-dessus, nets des concours bancaires courants. Provisions pour risques et charges Le Groupe comptabilise une provision si les trois conditions suivantes sont remplies : le Groupe a une obligation actuelle (juridique, réglementaire, contractuelle ou implicite) résultant d'événements passés,

il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation,

le montant peut être estimé de manière fiable. Emprunts portant intérêts Tous les emprunts sont initialement enregistrés à la juste valeur, diminuée des coûts de transaction directement imputables. Postérieurement à la comptabilisation initiale, les emprunts portant intérêts sont évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les frais d'émission viennent impacter la valeur à l'entrée et sont étalés sur la durée de vie de l'emprunt via le taux d'intérêt effectif. Les frais d'émission étalés sont présentés en moins des dettes auxquelles ils se rapportent. Les profits et pertes sont enregistrés en résultat lorsque les dettes sont décomptabilisées, ainsi qu'au travers du mécanisme du coût amorti. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 13/28 Coûts des emprunts En application de la norme IAS 23 Coûts d'emprunt, les coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production sont incorporés au coût de l'actif. Contrats de location A compter du 1er janvier 2019, en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », tous les contrats de location sont désormais comptabilisés au bilan par la constatation d'un actif représentatif du droit d'utilisation du bien loué en « Immobilisations corporelles », en contrepartie d'un engagement locatif en « Dettes financières ». Cette dette de location correspond à la valeur actualisée des loyers à payer sur la durée raisonnablement certaine de location. Cet actif est amorti linéairement sur la durée de location. Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture Le Groupe n'utilise pas d'instruments financiers dérivés. Reconnaissance des produits des activités ordinaires Revenus locatifs nets Les produits locatifs sont comptabilisés à la date de facturation et le produit d'une période locative se situant au- delà de la date de clôture est porté en produits constatés d'avance. Les franchises de loyers octroyés sont comptabilisées au moyen d'un étalement sur la durée du bail, en réduction ou augmentation, sur les revenus locatifs de chaque exercice. Le solde des franchises restant à étaler est inclus dans les créances clients. Les charges locatives refacturées aux locataires sont désormais intégrées aux revenus locatifs. Impôt sur les bénéfices Impôt sur le résultat exigible Les actifs et les passifs d'impôt exigibles au titre de l'exercice et des exercices précédents sont évalués au montant que l'on s'attend à recouvrer ou à payer auprès des administrations fiscales. Les taux d'impôt et les règles fiscales appliquées pour déterminer ces montants, sont ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. L'impôt exigible relatif à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres est comptabilisé en capitaux propres et non au compte de résultat. Impôt sur le résultat différé Les impôts différés sont comptabilisés, en utilisant la méthode bilancielle du report variable, pour toutes les différences temporelles existant à la date de clôture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan. Des actifs d'impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles déductibles, reports en avant de pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés, dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable sera disponible, sur lequel ces différences temporelles déductibles, reports en avant de pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés. La valeur comptable des actifs d'impôt différé est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il n'apparaît plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre l'utilisation de l'avantage de tout ou partie de cet actif d'impôt différé. Les actifs d'impôts différés non reconnus sont réappréciés à chaque date de clôture et sont reconnus dans la mesure où il devient probable qu'un bénéfice futur imposable permettra de les recouvrer. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et règles fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 14/28 Les impôts différés relatifs aux éléments reconnus directement en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et non au compte de résultat. Les actifs et passifs d'impôt différés sont compensés s'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible, et que ces impôts différés concernent la même entité imposable et la même autorité fiscale. Au sein du groupe d'intégration fiscale, les actifs d'impôts différés sont ainsi compensés avec les passifs d'impôts différés. Juste valeur La notion de juste valeur s'entend quant à elle comme le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. En accord avec la norme IFRS 13 « Evaluation à la Juste valeur », il existe trois hiérarchies de juste valeur : Niveau 1 : juste valeur évaluée par référence à des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques ;

Niveau 2 : juste valeur évaluée par référence à des données autres que des prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) soit indirectement (à savoir des données dérivées de prix) ;

Niveau 3 : juste valeur évaluée par référence à des données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables). 2.4 Secteurs opérationnels Le Groupe LA FONCIERE VERTE n'a qu'un secteur d'activité qui est la location d'usines de recyclage, d'entrepôts de stockage et d'immeubles de bureaux et n'exerce son activité qu'en France, en conséquence, il ne présente pas de secteurs opérationnels. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 15/28 3 PERIMETRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE LA FONCIERE VERTE est la société mère du Groupe. Le périmètre de consolidation se décompose de la façon suivante sur les derniers exercices : Sociétés SIREN Pays 31 déc. 2019 Méthode de 31 déc. 2018 Méthode de % d'intérêt consolidation % d'intérêt consolidation LA FONCIERE VERTE 552 051 302 France Mère Mère SCI Jeromi 345 037 741 France 99.00 IG 99.00 IG SCI Jeromi deux Colombier 418 706 206 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi du Blanc Mesnil 422 888 297 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Seiches 428 889 679 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Custines 414 359 315 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi des Galères 401 404 223 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi les Avignon 401 016 803 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de la Motte au Bois 440 739 696 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Chassieu 433 728 243 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi d'Acquigny 438 097 339 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Trémentines 438 813 016 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Varces 434 578 894 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Verdun 439 046 418 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de l'Autoroute 439 253 477 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Toulouse 440 739 852 France 99.99 IG 99.99 IG SAS Jeromi de Technolac 821 428 448 France 60.00 IG 60.00 IG SCI Jeromi de Villeneuve le Roi 447 684 317 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de la Justice de Malesherbes 478 851 215 France 99.99 IG 99.99 IG SCI des Marques de Bezons 822 180 469 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Chartres 379 690 787 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Tours 397 622 986 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Saint Mard 484 484 357 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de la Neuve Lyre 403 053 184 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Sarcelles 491 289 500 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Jeromi de Mazières en Mauge 499 227 866 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Immobilière de Stains 504 728 320 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Courneuve Pascal 537 769 739 France 99.99 IG 99.99 IG SCI des Ateliers de Villeneuve le Roi 753 413 251 France 99.38 IG 99.38 IG SCI Immobilière de Téhéran 524 544 343 France 99.99 IG 99.99 IG SCI Immobilière de Gromelle 879 088 110 France 99.99 IG - - Résultat net des activités abandonnées (2018) Le Groupe avait cédé en 2018 au Groupe Paprec des entités acquises en 2017, SCI Jeromi de Toulon et SAS Delta Immobilier. Le « résultat net des activités abandonnées » de -181 K€ en 2018 est composé de -331 K€ de résultat de cession de titres destinés à être cédés et de 150 K€ de résultat des sociétés à être cédées. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 16/28 4 NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 4.1 Notes sur le compte de résultat 4.1.1 Revenus locatifs En milliers d'euros 2018 2019 Loyers 14 540 13 247 Charges refacturées aux locataires 1 608 - Autres 17 24 Revenus locatifs 16 165 13 271 En 2019, les revenus locatifs comprennent 114 milliers d'euros de produits résultant de la sous-location d'actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation. Suite à l'adoption d'IFRS 16, les charges refacturées aux locataires sont désormais présentées en revenus locatifs. En 2018, elles étaient déduites des charges externes pour un montant de 1 359 milliers d'euros. 4.1.2 Charges externes En milliers d'euros 2018 2019 Personnel extérieur à l'entreprise -1 030 -1 015 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -383 -306 Primes d'assurance -39 -2 Services bancaires -83 -65 Autres charges externes -324 -249 Impôts & taxes -1 648 -93 Charges externes -3 507 -1 730 Le paragraphe ci-dessus 4.1.1 fournit des informations complémentaires sur les modalités de comptabilisation de la refacturations des charges aux locataires suite à l'adoption d'IFRS 16. 4.1.3 Charges d'amortissement et de provisions En milliers d'euros 2018 2019 Dotations aux amortissements des immobilisations -4 724 -4 158 Dot./Prov. risques & charges d'exploit. -744 - Dotations aux dépréciations des comptes clients -17 -90 Dotations aux amortissements des droits d'utilisation -214 - Reprises des dépréciations des comptes clients 19 3 Charge d'amortissement et de provisions -5 680 -4 245 4.1.4 Autres produits et charges opérationnels En milliers d'euros 2018 2019 Produits des cessions d'actifs 2 473 11 Valeur nette comptable des actifs cédés -1 698 -17 Gains (pertes) sur cessions d'immobilisations 775 -6 Autres produits - 139 Autres charges -11 - Autres produits et autres charges -11 139 Autres produits et charges opérationnels 764 133 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 17/28 4.1.5 Produits financiers et charges financières En milliers d'euros 2018 2019 Intérêts sur emprunts et découverts bancaires -5 343 -4 551 Intérêts sur dette relative aux contrats de location -19 - Intérêts du compte-courant de trésorerie PH Green/PH 1 065 470 Finance Coût de l'endettement financier net -4 297 -4 081 Autres charges financières -1 995 Autres produits financiers 25 55 Autres produits et charges financiers -1 970 55 Le coût de l'endettement financier inclut depuis le 20 juin 2014 les charges relatives à l'emprunt obligataire de 45 millions d'euros portant intérêt au taux fixe annuel de 5,80 % remboursé presque intégralement au cours de l'exercice 2019 ainsi que la charge d'intérêt du nouvel emprunt obligataire de 125 millions d'euros portant intérêt au taux fixe annuel de 4,50 % émis en juillet et décembre 2019. Les autres charges financières incluent principalement la prime de remboursement ainsi que le solde des frais restant à amortir au titre de l'emprunt obligataire de 45 millions d'euros remboursé par anticipation au cours de l'exercice 2019. 4.1.6 Impôt sur le résultat Charge d'impôt La charge d'impôt à la clôture de la période considérée est la suivante : En milliers d'euros 2018 2019 Impôt exigible -549 -1 264 Impôt différé 145 130 Total -404 -1 134 Nature des impôts différés En milliers d'euros 31 déc. 2018 Variation 31 déc. 2019 résultat Ecart d'évaluation -307 85 -222 Immobilisation par composant -587 210 -377 Crédits-baux et locations simples -210 79 -131 Frais d'émission d'emprunts -175 40 -135 Frais sur titres de participation 34 -24 10 Déficits fiscaux 283 -50 233 Evolutions futures du taux d'imposition 209 -194 15 Actifs d'impôt différés 121 205 326 Passifs d'impôts différés -874 -59 -933 Total -753 146 -607 Les impôts différés sont principalement calculés au taux de 28 %. La loi de finances 2018 en France prévoit une baisse progressive de l'impôt sur les sociétés. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 18/28 Preuve d'impôt En milliers d'euros 2019 2018 Résultat avant impôt 1 476 3 405 Charge d'impôt théorique à 31 % (33,33% en 2018) -457 -1 135 Effet des différences permanentes -11 -23 Autres 64 24 Charge d'impôt effective -404 -1 134 4.2 Notes sur la situation financière consolidée 4.2.1 Ecarts d'acquisition En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 SCI Jéromi La Neuve Lyre 21 21 Ecarts d'acquisition 21 21 4.2.2 Immeubles de placement En milliers d'euros 1 janv. Reclas- 31 déc. Acquisitions Cessions 2018 Dotations 2018 sements Terrains et agencements 20 148 445 - - - 20 593 Constructions et agencements 83 096 6 237 -100 - 14 843 104 076 Autres immobilisations corporelles 227 - - - - 227 Immobilisations en cours 570 3 297 -125 - -397 3 345 Avances sur immobilisations 14 455 - - - -14 455 - Total valeur brute 118 496 9 979 -225 - -9 128 241 Terrains et agencements -265 - - -37 - -302 Constructions et agencements -45 168 - 95 -4 122 - -49 195 Autres immobilisations corporelles -227 - - - - -227 Total amortissements -45 660 - 95 -4 159 - -49 724 Valeur nette 72 836 9 979 -130 -4 159 -9 78 517 En milliers d'euros Première Reclas- 31 déc. 1 janv. Cessions Dotations application Acquisitions sements 2019 2019 d'IFRS 16 Terrains et agencements 20 593 - 230 -197 - - 20 626 Constructions et agencements 104 076 -1 850 12 589 -1 775 - 4 288 117 328 Constructions et agencements - - 1 850 - - - - 1 850 Droits d'utilisation Autres immobilisations corporelles 227 - 28 - - - 255 Immobilisations en cours 3 345 - 2 160 - - -4 288 1 217 Avances sur immobilisations - - - - - - - Total valeur brute 128 241 - 15 007 -1 972 - - 141 276 Terrains et agencements -301 - - - -36 - -337 Constructions et agencements -49 196 222 - 274 -4 685 - -53 385 Constructions et agencements - - -222 - - -103 - -325 Droits d'utilisation Autres immobilisations corporelles -227 - - - -3 - -230 Total amortissements -49 724 - - 274 -4 827 - -54 277 Valeur nette 78 517 - 15 007 -1 698 -4 827 - 86 999 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 19/28 4.2.3 Immobilisations corporelles En milliers d'euros 1 janv. Première Nouveaux 31 déc. application Acquisitions Dotations 2019 droits 2019 d'IFRS 16 Droits d'utilisation - contrats de - 111 - 951 - 1 063 location Total valeur brute - 111 - 951 - 1 063 Droits d'utilisation - contrats de - - - - -111 -111 location Total amortissements - - - - -111 -111 Valeur nette - 111 - 951 -111 951 4.2.4 Autres actifs financiers Les autres actifs financiers sont constitués exclusivement par des dépôts et cautionnements versés aussi bien au 31 décembre 2019 qu'au 31 décembre 2018. 4.2.5 Clients et autres débiteurs En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Avances et acomptes versés / commandes (brut) 319 96 Clients et comptes rattachés (brut) 3 130 1 185 Autres créances fiscales & sociales 896 878 Créances d'impôt courant 636 - Autres créances diverses 100 1 Valeur brute 5 081 2 160 Prov. clients et comptes rattachés -90 -93 Valeur nette 4 991 2 067 Charges constatées d'avance 1 699 1 812 Clients et autres débiteurs 6 690 3 879 4.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie actifs 110 270 30 932 Concours bancaires - -6 Trésorerie nette 110 270 30 926 En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Valeurs mobilières de placement (net) 6 6 Dêpots à vue et caisses 25 564 260 Compte-courant de trésorerie PH Green / PH Finance 84 700 30 666 Trésorerie et équivalents de trésorerie 110 270 30 932 4.2.7 Composition du capital social Au 31 décembre 2019, le capital social est composé de 484 657 actions, entièrement libérées, d'une valeur nominale de 19,50 €, comme au 31 décembre 2018. Aucun droit, avantage ou restriction n'est attaché aux actions qui composent le capital social. LA FONCIERE VERTE et ses filiales ne possèdent pas d'actions propres. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 20/28 4.2.8 Provisions pour risques et charges En milliers d'euros 1 janv. 2018 Reprises Reprises non 31 déc. 2018 Dotations utilisées utilisées Provisions pour litiges 6 - - - 6 Provisions pour désamiantage 3 321 - - - 3 321 Valeur nette 3 327 - - 3 327 En milliers d'euros 1 janv. 2019 Reprises Reprises non 31 déc. 2019 Dotations utilisées utilisées Provisions pour litiges 6 705 - - 710 Provisions pour désamiantage 3 322 - - - 3 322 Provisions pour risques - 39 - - 39 Valeur nette 3 327 744 - - 4 071 4.2.9 Emprunts et endettement financier 4.2.9.1 Ventilation par nature Répartition des dettes financières courantes et non courantes : En milliers d'euros 31 déc. 2018 31 déc. 2019 Emprunt obligataire 123 065 44 288 Autres emprunts 37 049 35 721 Dette auprès de PH Finance 4 025 4 025 Dette relative aux contrats de location 1 100 - Dépôts et cautionnements reçus 6 904 6 218 Dettes financières non courantes 172 143 90 252 Emprunt obligataire 7 158 0 Autres emprunts 6 461 6 309 Intérêts courus non échus 3 013 1 656 Dette relative aux contrats de location 281 - Concours bancaires courants - 6 Dettes financières courantes 16 913 7 971 Total des dettes financières 189 056 98 223 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 21/28 Avec impact sur la trésorerie Sans impact sur la trésorerie Variations En milliers d'euros 1 janv. Emissions Rembour- des Autres 31 déc. 2018 2018 sements intérêts variations courus Emprunt obligataire 43 838 450 44 288 Autres emprunts 39 699 10 359 -8 173 145 42 030 Dette auprès de PH Finance 4 025 - - - 4 025 Dépôts et cautionnements reçus 5 992 226 - - 6 218 Intérêts courus non échus * 1 637 19 - 1 656 Concours bancaires courants 23 - -17 6 Valeur nette 95 214 10 585 -8 173 19 578 98 223 Avec impact sur la trésorerie Sans impact sur la trésorerie Variations Première En milliers d'euros 1 janv. Emissions Rembour- des application Nouveaux Autres 31 déc. 2019 2019 sements intérêts d'IFRS 16 droits variations courus Emprunt obligataire 44 288 125 000 -37 430 - -1 635 130 223 Autres emprunts 42 029 11 047 -8 937 - -591 - -38 43 510 Dette auprès de PH Finance 4 025 - - - - - 4 025 Dépôts et cautionnements reçus 6 219 700 -15 - - 6 904 Intérêts courus non échus * 1 656 1 357 3 013 Dette relative aux contrats de - - -272 - 702 951 - 1 381 location Concours bancaires courants 6 - - - -6 - Valeur nette 98 223 136 747 -46 654 - 111 951 -322 189 056 comprend essentiellement les intérêts courus sur emprunts long terme dont la variation est incluse dans les intérêts payés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés. La juste valeur des emprunts obligataires est de 125 000 milliers d'euros pour les obligations 2025 et 7 693 milliers d'euros pour les obligations 2020. Elles correspondent aux valeurs de marché publiées à la date de clôture par Bloomberg. Les emprunts contractés par LA FONCIERE VERTE et ses filiales sont tous à taux fixe garantis par hypothèques et nantissements de parts (voir note 6). Il n'a pas d'instruments financiers de couverture. Les emprunts obligataires sont assortis de clauses dont le non-respect pourrait constituer un cas d'exigibilité anticipée du financement. Au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018, les clauses sont respectées. 4.2.9.2 Ventilation par échéance des dettes financières Les montants présentés correspondent aux flux contractuels non actualisés. Au 31 décembre 2019, la ventilation par échéance des dettes financières est la suivante : Total flux Valeur Année de remboursement 2025 et contractuels 2020 2021 2022 2023 2024 comptable (en milliers d'euros) au-delà non 31/12/2019 actualisés Emprunt obligataire 7 570 0 0 0 0 125 000 132 570 130 223 Autres emprunts 6 581 5 566 5 466 4 733 3 060 18 310 43 716 43 510 Dette relative aux contrats de 282 289 204 108 106 402 1 391 1 381 location Intérêts sur emprunts 3 013 6 433 6 255 6 094 5 984 6 822 34 601 3 013 Dette auprès de PH Finance 0 0 0 0 0 4 025 4 025 4 025 Dettes et cautionnement reçus 0 0 0 0 0 6 904 6 904 6 904 Total 17 446 12 288 11 925 10 935 9 150 161 463 223 207 189 056 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 22/28 Au 31 décembre 2018, la ventilation par échéance des dettes financières était la suivante : Total flux Valeur Année de remboursement 2024 et contractuels 2019 2020 2021 2022 2023 comptable (en milliers d'euros) au-delà non 31/12/2018 actualisés Emprunt obligataire 0 45 000 0 0 0 0 45 000 44 288 Autres emprunts 6 439 6 199 5 194 4 915 3 993 15 726 42 466 42 036 Intérêts sur emprunts 1 656 3 516 710 542 392 1 294 8 110 1 656 Dette auprès de PH Finance 0 - 0 0 0 4 025 4 025 4 025 Dettes et cautionnement reçus 0 0 0 0 0 6 218 6 218 6 218 Total 8 095 54 715 5 904 5 457 4 385 27 263 105 819 98 223 4.2.10 Fournisseurs, autres créditeurs et impôts En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Avances & acomptes reçus/commandes 74 39 Fournisseurs & comptes rattachés 935 1 001 Dettes fiscales & sociales 954 271 Comptes courants filiales et associés 503 496 Dettes sur acquisition immobilisations incorporelles et corporelles 735 1 101 Autres dettes diverses 49 1 Produits constatés d'avance 432 25 Fournisseurs et autres créditeurs 3 682 2 934 Impôts sur les bénéfices - 547 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 23/28 5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 5.1 Informations données sur le modèle de la juste valeur Afin de donner une information financière plus complète et comparable à celle de ses principaux concurrents ayant opté pour le modèle de la juste valeur pour l'évaluation de leurs immeubles de placement, le Groupe LA FONCIERE VERTE fournit ci-dessous des données financières pro-forma présentant les immeubles de placement selon le modèle de la juste valeur. La juste valeur a été évaluée par un expert indépendant, BNP Paribas Real Estate. La FONCIERE VERTE respecte les règles d'évaluation à la juste valeur édictées par la norme IFRS 13. Compte tenu du peu de données publiques disponibles, de la complexité des évaluations d'actifs immobiliers et du fait que les experts immobiliers utilisent pour leurs évaluations les états locatifs confidentiels du Groupe, LA FONCIERE VERTE a considéré la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux adaptée. De plus, des données non observables publiquement comme les hypothèses de taux de croissance de loyers ou les taux de capitalisation sont utilisées par les experts pour déterminer les justes valeurs des actifs de LA FONCIERE VERTE. Le tableau suivant présente un certain nombre d'éléments quantitatifs utilisés pour évaluer la juste valeur des actifs du Groupe. TA UX D E VA LEUR VA LEUR R EN D EM R EF E N T IT E S C P VILLE N ETTE N ETTE EN T R ETEN UE 2 0 19 R ETEN UE 2 0 18 R ETEN U 1 SCI J ero mi de la Victo ire 93150 LE BLANC MESNIL 7.00% 32 140 000 € 31 450 000 € SCI J ero mi + SCI J ero mi de 2 l'Auto ro ute + SCI J ero mi deux 93120 LA COURNEUVE 7.00% 23 610 000 € 20 760 000 € Co lo mbier 3 SCI J ero mi de Sarcelles 95200 SARCELLES 8.25% 3 620 000 € 3 590 000 € 4a SCI J ero mi de Villeneuve le Ro i 94290 VILLENEUVE LE ROI 8.00% 1 690 000 € 1 770 000 € 4b SCI des Ateliers de Villeneuve le 94290 VILLENEUVE LE ROI 8.00% 3 790 000 € 2 670 000 € Ro i 5 SCI J ero mi de la J us tice de 45330 MALESHERBES 9.25% 2 160 000 € 2 220 000 € Males herbes 6 SCI J ero mi de Saint Mard 77230 SAINT MARD 9.40% 570 000 € 560 000 € 7 SCI J ero mi de la Mo tte au Bo is 62440 HARNES (LENS) 9.00% 10 680 000 € 8 950 000 € 8 SCI des P apiers de Cus tines 54670 CUSTINES 9.75% 990 000 € 940 000 € 9 SCI J ero mi des Galères 54670 CUSTINES 9.50% 1 240 000 € 1 650 000 € 10 SCI J ero mi de Verdun 55100 VERDUN 9.00% 2 030 000 € 1 980 000 € 11 SCI J ero mi de Chas s ieu 69800 SAINT P RIEST 8.50% 14 430 000 € 7 370 000 € 12 SCI J ero mi de Varces 38760 VARCES ALLIERES ET 10.00% 3 460 000 € 3 160 000 € RISSET 13 SCI J ero mi les Avigno n 30131 P UJ AUT 10.25% 2 750 000 € 2 620 000 € 14 SCI J ero mi de To ulo us e 31150 BRUGUIERES 8.20% 6 890 000 € 6 130 000 € 15 SCI J ero mi de Seiches 49140 SEICHES SUR LE LOIR 9.75% 2 900 000 € 2 690 000 € 16 SCI J ero mi de Trémentines 49340 TREMENTINES 9.75% 1 780 000 € 1 620 000 € 17 SCI J ero mi de To urs 37300 J OUE LES TOURS 9.50% 1 920 000 € 1 900 000 € 18/19 SCI J ero mi de Chartres 28300 GASVILLE-OISEME 9.50% 2 350 000 € 1 790 000 € 20 SCI J ero mi d'Acquigny 27400 ACQUIGNY 9.50% 4 230 000 € 4 290 000 € 21 SCI J ero mi de la Neuve Lyre 27250 NEAUFLES AUVERGNY 10.75% 2 340 000 € 2 310 000 € 22 SCI J ero mi de Mazières en Mauge 49280 MAZIERES EN MAUGES 10.00% 845 000 € 830 000 € 23 SCI J ero mi de Stains 93240 STAINS 9.40% 2 560 000 € 2 560 000 € 24 SCI Co urneuve P as cal 93120 LA COURNEUVE 8.80% 5 230 000 € 5 180 000 € 26 SCI Immo bilière de Téhéran 75008 P ARIS 3.25% 2 780 000 € 2 460 000 € 27 SAS J ero mi de Techno lac 73290 LA MOTTE SERVOLEX 6.50% 23 850 000 € 22 160 000 € 28 SCI Immo bilière de Gro melle 84270 GROMELLE # N/A 600 000 € 0 € To ta l 16 1 4 3 5 0 0 0 € 14 3 6 10 0 0 0 € Co ntrepartie dans les capitaux pro pres : do nt part du Gro upe 151 858 123 € 136 897 350 € do nt participatio ns ne do nnant pas le co ntrô le * 9 576 878 € 8 892 650 € * co m prend S A S Jero m i de Techno lac po ur : 9 540 000 € 8 864 000 € Conformément aux normes IFRS, un impôt différé passif a été comptabilisé sur la plus-value latente des immeubles de placement. Ceci a pour conséquence de comptabiliser en capitaux propres cette plus-value latente nette d'impôt. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 24/28 Actif Retraitement 31 déc. 2019 En milliers d'euros 31 déc. 2019 de la juste Modèle de la 31 déc. 2018 valeur juste valeur Ecart d'acquisition 21 21 21 Immeubles de placement 86 999 -86 999 0 0 Juste valeur des immeubles de placement 0 162 690 162 690 149 135 Immobilisations corporelles 951 951 0 Autres actifs financiers 58 58 158 Actifs d'impôt différé 326 326 121 Actifs non courants 88 355 75 692 164 047 149 435 Clients et autres débiteurs 6 690 6 690 3 879 Trésorerie et équivalents de trésorerie 110 270 110 270 30 932 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 0 0 0 Actifs courants 116 960 0 116 960 34 811 TOTAL ACTIFS 205 315 75 692 281 007 184 246 Passif Capital émis 9 451 9 451 9 451 Réserves consolidées -4 451 51 720 47 269 41 183 Résultat 1 095 3 280 4 375 7 526 Capitaux propres part du groupe 6 095 55 000 61 095 58 160 Participations ne donnant pas le contrôle 1 478 1 769 3 246 2 526 Capitaux propres 7 573 56 769 64 342 60 686 Provisions pour risques et charges 4 071 4 071 3 327 Dettes financières non courantes 172 143 172 143 90 252 Passifs d'impôts différés 933 18 923 19 856 18 529 Passifs non courants 177 147 18 923 196 070 112 108 Dettes financières courantes 16 913 16 913 7 971 Fournisseurs et autres créditeurs 3 682 3 682 2 934 Impôt exigible 0 0 547 Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - 0 Passifs courants 20 595 20 595 11 452 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 205 315 75 692 281 007 184 246 LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 25/28 Etat du résultat Retraitement 2019 En milliers d'euros 2019 de la juste Modèle de la 2018 valeur juste valeur Revenus locatifs 16 165 16 165 13 271 Autres produits des activités ordinaires 0 0 2 Produits des activités ordinaires 16 165 16 165 13 273 Charges externes -3 507 -3 507 -1 730 Variation de la juste valeur des immeubles de placement 679 679 4 381 Charge d'amortissement et de provisions -5 680 4 827 -853 -87 Marge opérationnelle 6 978 5 506 12 484 15 837 Autres produits opérationnels 775 775 150 Autres charges opérationnelles -11 -11 -17 Résultat opérationnel 7 741 5 506 13 247 15 970 Coût de l'endettement financier net -4 297 -4 297 -4 081 Autres produits financiers 25 25 55 Autres charges financières -1 995 -1 995 0 Résultat avant impôt 1 475 5 506 6 981 11 944 Charge d'impôt sur le résultat -404 -1 377 -1 780 -3 269 Résultat net des activités poursuivies 1 071 4 130 5 201 8 675 Résultat net des activités abandonnées 0 0 -181 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 071 4 130 5 201 8 494 dont Part du Groupe 1 095 3 280 4 375 7 526 Participations ne donnant pas le contrôle -23 850 826 968 En milliers d'euros dont participations 31 déc. 2019 dont part du ne donnant pas le Groupe contrôle Capitaux propres 7 573 6 095 1 478 Plus-values sur actifs immobiliers, valeur de reconstruction 75 692 73 334 2 358 Impôts différés sur plus-values sur actifs immobiliers -18 923 -18 333 -590 Droits d'enregistrement 10 259 10 095 164 Actif net réévalué - Valeur de reconstitution a 74 601 71 190 3 410 Nombre moyen d'actions non dilué b 484 657 Actif net réévalué de reconstitution par action en euro a/b 146.89 Droits d'enregistrement c -10 095 Actif net réévalué de liquidation par action en euro (a+c)/b 126.06 En milliers d'euros dont participations 31 déc. 2018 dont part du ne donnant pas le Groupe contrôle Capitaux propres 7 723 6 211 1 512 Plus-values sur actifs immobiliers, valeur de reconstruction 70 618 69 604 1 014 Impôts différés sur plus-values sur actifs immobiliers -17 655 -17 348 -307 Droits d'enregistrement 9 320 9 160 160 Actif net réévalué - Valeur de reconstitution a 70 006 67 627 2 379 Nombre moyen d'actions non dilué b 484 657 Actif net réévalué de reconstitution par action en euro a/b 139.53 Droits d'enregistrement c Actif net réévalué de liquidation par action en euro (a+c)/b -9 160 120.64 5.2 Résultat par action Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation hors actions propres au cours de la période. Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de la période attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation hors actions propres au cours de la période ajusté des effets des options dilutives. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 26/28 5.3 Parties liées Les relations qui existent entre le Groupe LA FONCIERE VERTE et les entreprises liées sont les suivantes : FONCIERE PH GREEN :

Des avances de trésorerie ont été mises en place entre Foncière PH Green et LA FONCIERE VERTE conformément à la convention de trésorerie. Au 31 décembre 2019, ces avances de trésorerie s'élèvent à 63 628 milliers d'euros. Elles étaient de 30 666 milliers d'euros au 31 décembre 2018.

: Des avances de trésorerie ont été mises en place entre Foncière PH Green et LA FONCIERE VERTE conformément à la convention de trésorerie. Au 31 décembre 2019, ces avances de trésorerie s'élèvent à 63 628 milliers d'euros. Elles étaient de 30 666 milliers d'euros au 31 décembre 2018. PH FINANCE :

La société PH Finance assure pour le compte de LA FONCIERE VERTE, en vertu d'une convention signée le 25 mai 2007, le pilotage de la gestion de trésorerie pour LA FONCIERE VERTE et ses filiales, ainsi que des missions de direction générale et d'assistance administrative.

Un avenant a été signé sur le premier semestre 2010 fixant cette facturation à 7,5 % des loyers annuels hors charges facturées par LA FONCIERE VERTE et ses filiales et à 2,5 % du montant des financements obtenus par LA FONCIERE VERTE et ses filiales.

La société PH Finance a une créance sur LA FONCIERE VERTE d'un montant de 4 025 milliers d'euros. Cette dette est remboursable in fine et rémunérée à 2 % l'an depuis le 1 er janvier 2015. Au 31 décembre 2019, cette dette s'élève à 4 105 milliers d'euros y compris les intérêts courus. Ces montants sont identiques à ceux au 31 décembre 2018.

Les avances entre PH FINANCE et LA FONCIERE VERTE ont fait l'objet d'un avenant à la convention de trésorerie, signé lors du Conseil du 9 décembre 2019. Au 31 décembre 2019, ces avances de trésorerie s'élèvent à 21 071 milliers d'euros. Les tableaux ci-dessous présentent les positions et les transactions inclus dans les états financiers présentés relatifs aux parties liées : 31 déc. 2019 31 déc. 2018 En milliers d'euros F PH PH Loca- F PH PH Loca- GREEN Finance taires GREEN Finance taires Autres actifs financiers 56 53 Actifs non courants 56 53 Trésorerie et équivalents de trésorerie 63 629 21 071 30 666 Actifs courants 63 629 21 071 30 666 TOTAL ACTIFS 63 629 21 071 56 30 666 53 Dettes financières non courantes 4 025 6 820 4 025 6 055 Passifs non courants 4 025 6 820 4 025 6 055 Dettes financières courantes 80 80 Passifs courants 80 80 TOTAL PASSIFS 4 105 6 820 4 105 6 055 2019 2018 En milliers d'euros F PH PH Loca- F PH PH Loca- GREEN Finance taires GREEN Finance taires Revenus locatifs 14 064 12 772 Charges externes -988 -31 -1 074 -127 Résultat opérationnel -988 14 033 -1 074 12 645 Coût de l'endettement financier net 1 065 -212 470 -80 Autres produits financiers Résultat avant impôt 1 065 -1 200 14 033 470 -1 154 12 645 5.4 Rémunération des organes de direction et d'administration Les jetons de présence versés au cours de l'exercice aux membres du Conseil d'Administration s'élèvent à 117 000 euros en 2019 et 36 000 euros en 2018. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 27/28 5.5 Honoraires des commissaires aux comptes 31 déc. 2019 31 déc. 2018 JPA Grant Thornton JPA Grant Thornton En milliers d'euros Montant % Montant % Montant % Montant % Commissariat aux comptes, certification, examen 34 100% 34 100% 33 100% 33 92% des comptes individuels et consolidés Services autres que la certification des comptes 0% 3 8% Autres prestations : juridique, fiscal, social Total 34 100% 34 100% 33 100% 36 100% 5.6 Société mère consolidante Les comptes consolidés du Groupe, dont la société mère est une filiale du Groupe PH Finance - 7 place des ternes, 75017 Paris - sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans la consolidation de celui-ci. 6 ENGAGEMENTS 6.1 Engagements donnés et reçus L'état des garanties est le suivant : En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Hypothèques immobilières 39 113 35 426 Nantissement de parts de SCI 638 879 Caution 3 045 3 821 Garanties données par le Groupe La Foncière Verte 42 796 40 126 Garanties données par le Groupe LA FONCIERE VERTE : Les covenants prévus dans le document d'information établi lors de l'émission des emprunts obligataires sont respectés au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019. Garanties reçues par le Groupe LA FONCIERE VERTE : Le Groupe a reçu l'engagement de Foncière PH Green que son compte-courant lui soit remboursé à première demande et dans le délai de trois mois. 6.2 Engagements sur les contrats de locations simples en tant que bailleurs En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 moins d'un an 15 780 12 410 entre 1 et 5 ans 52 444 26 239 plus de 5 ans 29 311 1 758 Total 97 535 40 407 7 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Aucun évènement postérieur à la clôture. LA FONCIERE VERTE - ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019 28/28 La Sté La Foncière Verte SA a publié ce contenu, le 23 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

