La Fonciere Verte : le 16 avril 2019 --> RESULTATS ANNUELS 2018 voir le pdf

LA FONCIERE VERTE

Société anonyme

Au capital de 9.450.811,50 €

Siège social : 7, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris

R.C.S. Paris 552 051 302

RESULTATS ANNUELS 2018

Paris, le 16 avril 2019 - 18h00 CEST

Le Conseil d'Administration de LA FONCIERE VERTE (FR0000039638 - LFVE), réuni le 11 mars 2019, a arrêté les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Les procédures d'audit sur ces comptes ont été effectuées et les rapports de certification sont en cours d'émission.

Chiffres clés consolidés En milliers € 2018 2017 Variation Produits des activités ordinaires 13 273 12 137 + 9,36% Résultat opérationnel 7 298 5 971 + 22,22% Résultat avant impôt 3 405 2 018 + 68,73% Résultat de l'exercice 2 090 1 637 + 27,67% Résultat net part du Groupe 2 136 1 667 + 28,13%

Les revenus locatifs constatés sur l'année 2018 s'élèvent à 13,27 M€ contre 12,13 M€ pour l'exercice précédent, soit une progression de 9,36%. L'augmentation des loyers entre 2017 et 2018 est liée à la mise en loyer de la franchise de l'immeuble de Technolac (0,7 M€) et aux nouveaux loyers des acquisitions et travaux réalisés en 2017 et 2018 (0,2 M€). La variation de l'indice Insee du Coût de la Construction calculé pour la révision des loyers au 1erjanvier 2018 a été de +2,6%. Son impact sur la hausse des loyers est de 0,3 M€.

Le résultat opérationnel est en hausse de 22,22 % par rapport à 2017. Après prise en compte des charges financières et des impôts, le résultat de l'exercice s'élève à 2,09 M€, contre 1,64 M€ pour l'exercice précédent. La hausse du résultat opérationnel s'explique essentiellement par l'augmentation des loyers et par l'absence de provisions complémentaires pour travaux de désamiantage en 2018. Le résultat de l'exercice est en hausse de 27,67 % par rapport à 2017, d'un montant de 2,09 M€.

Au 31 décembre 2018, les dettes financières nettes s'élèvent à 67,3 M€, contre 63,1 M€ pour l'exercice précédent. Cette augmentation provient essentiellement du déblocage progressif des emprunts liés à la construction de l'immeuble de bureaux situé à Chambéry-Technolac et dont la livraison a été effective le 26

