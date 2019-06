La Fonciere Verte : le 26 juin 2019 --> LANCEMENT D'UNE OPERATION DE RACHAT D'OBLIGATIONS EMISES PAR LA FONCIERE VERTE voir le pdf 0 26/06/2019 | 23:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, en Italie, au Canada, en Australie ni au Japon COMMUNIQUE LANCEMENT D'UNE OPERATION DE RACHAT D'OBLIGATIONS EMISES PAR LA FONCIERE VERTE Paris, le 26 juin 2019 La Foncière Verte (la "Société") envisage le rachat (le "Rachat") de tout ou partie de ses obligations portant intérêt au taux de 5,80 % l'an et venant à échéance le 20 juin 2020 (Code ISIN : FR0011980150) émises le 20 juin 2014 (les "Obligations 2020"), dont 45.000.000 € restent en circulation. Afin d'allonger la maturité de sa dette, d'optimiser les conditions financières et de se doter de capacités financières additionnelles, la Société étudie la possibilité de réaliser une nouvelle émission obligataire de maturité plus longue, par voie de placement privé exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et/ou de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, dont une partie du produit pourrait être utilisé pour le financement du Rachat. Le Rachat serait réalisé le 18 juillet 2019 concomitamment à l'émission des nouvelles obligations sous la condition que l'émission des nouvelles obligations soit d'un montant supérieur ou égal au montant du Rachat. Les modalités du Rachat ont été arrêtées comme suit : Prix de Rachat : 10.444,37 € par Obligation 2020 (correspondant pour 10.000 € à la valeur nominale des Obligations 2020, majorée des intérêts courus de 44.37 € jusqu'à la Date de Rachat (incluse) et augmentée d'une prime de 400 € par Obligation 2020)

: 10.444,37 € par Obligation 2020 (correspondant pour 10.000 € à la valeur nominale des Obligations 2020, majorée des intérêts courus de 44.37 € jusqu'à la Date de Rachat (incluse) et augmentée d'une prime de 400 € par Obligation 2020) Période d'offre : du 27 juin 2019 au 10 juillet 2019

: du 27 juin 2019 au 10 juillet 2019 Date de Rachat : 18 juillet 2019 Les porteurs d'Obligations 2020 intéressés par le Rachat sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers qui devront contacter CACEIS Corporate Trust, agissant en tant qu'agent centralisateur de l'opération de Rachat des Obligations 2020, au plus tard le 10 juillet 2019 à 17h00 (heure de Paris). Les Obligations 2020 ainsi rachetées seront annulées, conformément à leurs modalités. Le montant total d'Obligations 2020 rachetées dans le cadre du Rachat et le montant de l'émission des nouvelles obligations feront l'objet d'un communiqué de la Société, étant précisé que la Société se réserve la possibilité de modifier ou de renoncer à certaines ou à l'ensemble des opérations et/ou de modifier leurs modalités telles que décrites dans le présent communiqué. AVERTISSEMENT Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer. La Sté La Foncière Verte SA a publié ce contenu, le 26 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 juin 2019 21:06:59 UTC. Document original