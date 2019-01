Française de l'Energie : tassement du CA au 1er semestre

16/01/2019 | 09:03

La Française de l'Energie indique totaliser sur le premier semestre 2018-19 un chiffre d'affaires en repli de 2% à 3,3 millions d'euros qui 'reflète l'optimisation industrielle opérée à Avion afin de fiabiliser les équipements de compression de gaz du site'.



Les revenus liés à la production d'électricité verte se portent à 2,1 millions, en croissance de 6%. Les sites de Lourches, Divion et Lens ont enregistré un chiffre d'affaires de 1,7 million, en progression de 28% par rapport à la même période en 2017-18.



Fort de l'optimisation de ses installations et des développements à venir, la société spécialisée dans la récupération du gaz minier confirme la progression attendue de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-19.



