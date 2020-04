La Française de l'Energie : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/2020

La structure financière de LFDE reste très solide et devrait encore se renforceravec la finalisation prochaine d'un prêt bancaire de plus de 40 M€ dédié à l'installation de 25 cogénérations dans les Hauts-de-France et en Belgique. Même si le Groupe reste toujours en attente de certaines autorisations administratives pour certains nouveaux sites, sa réactivité et sa capacité d'exécution lui permettront de déployer rapidement ces nouvelles installations dès l'obtention de ce financement et des autorisations administratives nécessaires.

Prochaines communications :

Chiffre d'affaires annuels 2019/2020 - 21 juillet 2020

La Française de l'Energie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA Bloomberg code : LFDE.FP Contact Presse Relations Investisseurs contact@francaisedelenergie.fr skennis@aelium.fr + 33 (0)3 87 04 34 51 +33 (0)1 75 77 54 65

À propos de La Française de l'Énergie

La Française de l'Énergie est une PME lorraine, leader de l'écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d'ingénierie, La Française de l'Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de La Française de l'Énergie SA et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de La Française de l'Énergie SA, ou les résultats de la société, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Française de l'Énergie SA décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l'exception de ce qui est requis par la législation française.