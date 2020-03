La Française de l'Énergie : Initiation de couverture par Hauck & Aufhäuser avec un objectif de cours à 28 euros

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce que la banque et société d’analyse financière allemande Hauck & Aufhäuser vient d’initier la couverture de La Française de l’Energie avec une étude intitulée « No Canary in this Coal Mine – Creating Value with Gas to Power »1, avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 28 euros.

Prochaine communication :

Résultats semestriels 2019/2020 – 25 mars 2020

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA

Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

À propos d’Hauck & Aufhäuser

Hauck & Aufhäuser fut créé par la fusion en 1998 de deux banques privées : Georg Hauck & Sohn Bankiers à Francfort-sur-le-Main, et Bankhaus H. Aufhäuser à Munich. Depuis ses implantations à Francfort-sur-le-Main, Munich, Hambourg, Düsseldorf et Cologne, le groupe exerce dans la banque privée, la gestion d’actifs, l’administration de fonds et les marchés de capitaux, principalement au service de particuliers, d’entrepreneurs, et d’une clientèle institutionnelle. La banque se concentre sur les services de conseil et de gestion sur-mesure auprès de clients privés et d'entreprise, la gestion des actifs des investisseurs institutionnels, la fourniture de services de fonds complets pour les actifs financiers et immobiliers en Allemagne et au Luxembourg, et une coopération avec des gestionnaires d'actifs indépendants. En outre, la banque offre des activités de recherche, de vente et de négoce spécialisées dans les petites et moyennes entreprises.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hauck-aufhaeuser.com/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Francaise de l’Energie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Francaise de l’Energie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

---------

1 « Pas de canari dans la mine de charbon – Créer de la valeur en transformant le gaz en électricité »

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200304005609/fr/