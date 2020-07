La Française de l'Energie : Lancement des travaux sur le nouveau site de Béthune – Plus de 2 M de revenus annuels sécurisés

Forbach, France, le 30 juin 2020 - La Française de l'Énergie (Euronext : LFDE - ISIN : FR0013030152), leader de l'écologie industrielle, annonce le lancement des travaux sur son nouveau site de production dédié à la fourniture de gaz, d'électricité et de chaleur aux habitants de la ville de Béthune et des communes avoisinantes.

En 2017, la commune de Béthune a choisi la solution proposée par Dalkia et construite autour de la fourniture, par La Française de l'Énergie, d'énergie propre dans le cadre de la délégation de service public (durée égale à 22 ans) de son réseau de chaleur desservant l'équivalent de 6 500 logements. Cette solution innovante et éco-responsable répond à la volonté de la municipalité de Béthune de réduire sa facture énergétique et de renforcer le verdissement de son mix énergétique.

La réactivité et l'agilité du Groupe ont permis de redimensionner le projet initial afin de doubler les volumes de production issus du gaz de mine et ce, tout en maintenant le calendrier de déploiement. Ainsi, Gazonor acheminera dès le 1er janvier 2021, la production du gaz de mine capté sur son site de Divion ainsi que la chaleur provenant de ses 2 cogénérations (2,7 MW) qui seront installées sur le nouveau site de Béthune d'ici fin 2020 et qui bénéficieront du tarif fixé par l'Obligation d'Achat de façon similaire aux 6 cogénérations actuellement opérées par Gazonor dans les Hauts-de-France.

Plus de 2 M€ d'euros de chiffre d'affaires annuel sécurisé sur le projet

Ce projet, autofinancé et non-dilutif pour les actionnaires, représente pour le Groupe une part de revenus récurrente sur toute la durée du contrat. En effet, les niveaux de prix sont fixés et indexés à 100 % pour l'ensemble de l'énergie vendue, tant pour la vente du gaz que de l'électricité et de la chaleur. Ces conditions contractuelles protègent ainsi le Groupe contre toute fluctuation des prix du marché qui pourraient survenir durant les prochaines années.

Le projet constitue ainsi pour La Française de l'Énergie un chiffre d'affaires annuel garanti de plus de 2 M€.

Par ailleurs, le Groupe vient d'obtenir un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 1,6 M€ afin d'accompagner ses développements futurs. Cet emprunt vient ainsi renforcer la trésorerie déjà solide du Groupe et conforte par la même occasion sa capacité d'investissement.

Une réduction de 35 % des émissions de CO 2

Outre le gaz de mine, ce réseau de chaleur vertueux utilisera également la chaleur récupérée sur l'incinérateur de Labeuvrière. Ces sources d'énergie locales, renouvelables et de récupération engendreront un taux de couverture en énergies renouvelables et de récupération de plus de 80%.

Sur le plan environnemental, ce sont également plus de35 % des émissions de CO 2 qui seront évitées chaque année, grâce au captage du gaz de mine avant son rejet dans l'atmosphère.

Avec ce nouveau site, La Française de l'Énergie confirme une nouvelle fois sa capacité d'exécution dans des conditions exceptionnelles, son savoir-faire dans la mise en œuvre de circuits courts à forte valeur ajoutée, et conforte son statut d'acteur majeur de la transition écologique.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2019/2020 le 21 juillet 2020

