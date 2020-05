La Française de l'Energie : Newsletter – Regain d'Energie

ÉDITO

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Dans cette période exceptionnelle où la crise économique liée au corona virus cause d'importants ravages, il me paraissait essentiel de partager avec vous les dernières nouvelles concernant notre activité et vous rappeler le positionnement unique, particulièrement résistant, de notre société La Française de l'Énergie.

Cette situation de crise sanitaire n'est pas une première pour notre DG délégué, Antoine Forcinal, et moi-mêmecar nous avons déjà eu à gérer des opérations en Chine et en Afrique pendant les crises de la grippe aviaire et d'Ebola. Cette expérience nous a permis de mettre en place dès début mars les mesures sanitaires nécessaires à la sécurité de notre équipe, de nos fournisseurs et sous-traitants afin d'assurer la continuité des opérations et notamment de notre production de gaz et d'électricité verte.

Nous sommes donc fiers de vous annoncer que, malgré des difficultés opérationnelles jamais rencontrées à ce jour en France et en Wallonie, nous avons maintenu l'ensemble des membres de l'équipe au travail sans avoir recours au chômage partiel ou à des licenciements. Grâce à un état d'esprit et une discipline remarquables, nos techniciens de maintenance et d'exploitation et leur responsable à Avion, ont ainsi réussi à garder en fonctionnement l'ensemble de nos installations, nous permettant même d'atteindre nos meilleurs niveaux de production.

Alors que les volumes de production ont atteint un niveau optimal, les prix du gaz se sont par contre effondrés du fait de l'arrêt de l'économie française et mondiale.Cet arrêt brutal a fortement réduit la consommation de gaz entraînant mécaniquement un déséquilibre sur le marché gazier et une forte baisse des prix du gaz (-70% par rapport au prix connu il y a 12 mois). L'activité belge a aussi été affectée par une baisse importante des prix de l'électricité en Belgique (-60% par rapport au prix connu il y a 12 mois) mais notre portefeuille d'activité démontre à nouveau sa solidité puisque la crise économique n'a aucun impact sur l'activité d'électricité verte en France. En effet, sur le territoire national le Groupe bénéficie d'un tarif garanti avec obligation d'achat [1] permettant ainsi de sécuriser plus de 80% de ses revenus liés à la production d'électricité.

Par ailleurs, notre statut de producteur d'énergie nous permet de bénéficier à notre niveau d'une demande constante qui ne fléchit paset de vendre l'intégralité de notre production tant en France qu'en Belgique. De même, notre structure financière solide devrait encore se renforcer avec la finalisation prochaine d'un prêt bancaire de plus de 40 M€ dédié à l'installation de 25 cogénérations. Ces éléments nous permettent de poursuivre notre développement et d'envisager le reste de l'année 2020 sereinement.

Malgré une administration française et wallonne à l'arrêt retardant le traitement et la délivrance des autorisations nécessaires à la mise en place de nouveaux sites de production, je vous confirme que notre Groupe va installer au moins 5 nouvelles cogénérations de 1.5 MW d'ici la fin 2020, dont 2 cogénérations sur un nouveau site pour le développement du projet phare de Béthune, qui sera en production au 1er janvier 2021.

En parallèle, en Lorraine,les premiers coups de pelles ont été donné pour la construction de la plus grande centrale de solaire thermiquedédiée à l'alimentation du réseau de chaleur de la régie municipale de Creutzwald, Énes.

Enfin, nous restons particulièrement attentifs aux opportunités de croissance externe qui se créent en cette période de crise et deviennent pour certaines très intéressantes. Nous souhaitons pouvoir saisir celles qui nous permettraient de nous positionner sur de nouveaux marchés et seraient surtout immédiatement relutives pour nos actionnaires.

Dans cet environnement inédit, La Française de l'Énergie continue de mettre en oeuvre son plan de croissance profitable en s'appuyant sur la résilience de son modèle afin de sortir renforcé de cette crise économique.

Je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance qui nous accompagnent au quotidien.

Prenez soin de vous.

Julien Moulin,

PDG de la Française de l'Énergie

