La Française de l'Energie : Rapport financier semestriel

Le Conseil d'administration de La Française de l'Energie (ci-après la « Société») s'est réuni le 31 mars 2018 et a approuvé les comptes du premier semestre de l'exercice 2017/2018. Ces comptes semestriels consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes de la Société.

2.1ACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE ET DU GROUPE DURANT L'EXERCICE PRECEDENT

Durant ce semestre, le groupe a continué le développement de ses opérations dans l'Est et le Nord de la France.

Le groupe a lancé, à l'été 2017, son activité de génération d'électricité verte, à partir du gaz capté avant son rejet dans l'atmosphère dans les Hauts-de-France. La mise en place de 6 moteurs Jenbacher pour une puissance totale de 9 MW a été réalisée sur quatre sites, Lens-5,Avion-7, Divion et Lourches, afin de capter les gaz de mine et le convertir en électricité verte, et la production est désormais effective depuis le 30/06/2017. Au 31/12/2017, pour le premier semestre de l'exercice 2018, 1.5 millions d'euros de revenus supplémentaires provenant de la vente d'électricité verte ont été généré par Gazonor SAS, la filiale de La Francaise de l'Energie opérant dans les Hauts-de-France, par rapport au premier semestre de l'exercice clos le 30 juin 2017.

En juillet 2017, le Groupe a signé son premier partenariat industriel avec Dalkia portant sur la fourniture de gaz, d'électricité verte et de chaleur à la commune de Béthune situé dans les Hauts-de-France. Ce contrat d'approvisionnement et de gestion d'énergie signé avec la commune de Béthune, porte sur une durée de 22 ans afin de permettre à la commune de Béthune de réduire de 35% ses émissions de CO2, tout en réduisant sa facture énergétique. Les premiers revenus sont attendus dès 2021 et devraient représenter un chiffre d'affaires annuel récurrent de plus d'un million d'euros pour la filiale Gazonor.

Les premiers résultats du test de production du puits CBR-1 sur le site de Lachambre valident désormais le potentiel d'une production de gaz commercialisable. La baisse de la pression dans la veine de charbon se poursuit afin de préparer une injection dans le réseau de distribution local. Une intervention sur le puits est programmée au premier semestre de l'année 2018 afin d'optimiser la configuration des équipements de pompage au fond du puits et poursuivre la désorption des charbons. En parallèle, les équipements de surface - filtration, compression, déshydratation, odorisation, contrôle et comptage - sont en cours de dimensionnement afin de préparer une injection dans le réseau de distribution.

Avec plus de 6 mois d'avance par rapport à l'objectif annoncé, le Groupe a atteint l'équilibre en août 2017 et a généré une capacité d'autofinancement positive grâce à un meilleur contrôle de sa structure de coût et une mise en route efficace de son activité de production électrique. Les maintenances exceptionnelles réalisées sur les Groupes moteurs-compresseurs du site de production et d'injection de gaz à Avion en octobre, novembre et décembre 2017 ont

