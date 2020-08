La Française de l'Énergie : Signature d'un accord cadre avec la société 2G Energietechnik GmbH pour accélérer le déploiement de la production d'électricité verte

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce la signature d’un accord cadre s’étalant sur 3 ans avec la société 2G pour la fourniture d’unités de cogénération dédiées à la production d’électricité verte issue du gaz de mine en France et en Belgique.

Ce partenariat avec 2G, un des leaders européens de la fabrication de systèmes de production d'énergie décentralisée, permet à la Française de l’Énergie de bénéficier de conditions commerciales très compétitives avec un prix fixe garanti pendant la durée du contrat et d’avantages logistiques majeurs tels que le stockage à titre gracieux des moteurs pendant plusieurs mois et l’allocation de lignes de fabrication dédiées pour des commandes importantes. Ces éléments vont permettre de renforcer la capacité de développement du Groupe et d’améliorer la rentabilité des futurs sites.

Un accord cadre portant sur 25 nouvelles cogénérations

Couvrant l’ensemble du périmètre d’activité du Groupe (fourniture de moteurs, kits de cogénération et containers insonorisés), cet accord sécurise également l’approvisionnement des unités de cogénération pour le déploiement de nouveaux sites, dont 37,5 MW sont prévus dans les Hauts-de-France et en Wallonie.

A cet effet, le calendrier de livraison de 7 unités de cogénération (10,5 MW) a été validé aux conditions négociées, pour une installation prévue au cours des 12 prochains mois sur les sites de Béthune, Avion et Anderlues. Les 18 cogénérations supplémentaires (27 MW) seront installées sur les nouveaux sites dans les Hauts-de-France dès l’obtention de l’accord de l’administration.

Bénéficiant d’une capacité d’exécution renforcée et d’un plan de développement sécurisé, La Française de l’Énergie confirme son ambition de participer activement à la transition écologique et énergétique de l’Europe avec le lancement de nouveaux sites de production d’énergie verte.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France, du Grand Est et de Wallonie. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

A propos des unités de cogénération

La production simultanée d'énergie d’origine mécanique et de chaleur utile est appelée production combinée de chaleur et d'électricité (CHP). L'énergie mécanique étant convertie directement en électricité, la chaleur peut être utilisée pour chauffer, refroidir ou générer de la vapeur. Cela signifie qu'au lieu de s'échapper dans l'atmosphère, la chaleur résultant de la production d'électricité est mise à profit, ce qui rend la technologie CHP efficace et respectueuse de l'environnement. Jusqu'à 40% de l'énergie primaire est économisée. Les émissions de CO2 chutent jusqu'à 60% par rapport à la production d'électricité conventionnelle dans les grandes centrales électriques.

A propos de 2G Energy AG (http://www.2-g.com)

2G Energy AG est un fabricant international majeur de centrales à cycle combiné de chaleur et d'électricité (CHP) pour la fourniture décentralisée d'électricité et de chaleur à partir de moteurs à gaz alimentés au gaz naturel, au biométhane, au biogaz, au gaz d'épuration, au gaz de décharge ou à l'hydrogène. Le portefeuille comprend des centrales d'une puissance électrique de 20 à 4 500 kW. La clientèle s'étend de l'agriculture aux municipalités, en passant par les secteurs du logement, des entreprises commerciales, de la moyenne à la grande industrie, et de l'énergie.

En plus de son siège à Heek, dans la région de Münster en Allemagne, avec le développement et la production, 2G est également représentée dans plusieurs pays européens à travers ses propres filiales. Depuis sa création en 1995, 2G a mis en service plus de 6 000 centrales dans le monde.

Grâce à la production combinée de chaleur et d'électricité, ces centrales atteignent des niveaux d'efficacité globale compris entre 85%, et au-delà de 90%. 2G étend constamment son leadership technologique grâce à des travaux de recherche et de développement dans la technologie des moteurs à gaz pour les applications du gaz naturel, du biogaz et des gaz de synthèse (par exemple, l'hydrogène). En plus de la conception et la fabrication d'usines de cogénération, l'entreprise propose des solutions complètes, de la planification et de l'installation aux services d'entretien et de maintenance. Les centrales de cogénération sont de plus en plus orientées vers les systèmes énergétiques intelligents en réseau, appelées centrales électriques virtuelles, en raison de leur décentralisation, de leur niveau de contrôle et de leur disponibilité prévisible.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

