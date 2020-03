La Française de l'Énergie : confirme son statut d'entreprise responsable avec une nouvelle amélioration de sa notation ESG

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE - ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce l’amélioration de sa notation Gaïa qui évalue la performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) et se positionne à la 24ème place des 131 sociétés de moins de 150 M€ de chiffre d’affaires.

Gaïa Rating est l’agence de notation de référence pour les entreprises de taille intermédiaire françaises cotées. La notation des valeurs est réalisée sur plus de 150 critères extra-financiers qui portent sur l'environnement, le social et la gouvernance.

LFDE surpasse la moyenne du secteur Énergie et du panel Gaïa 230

La Française de l’Énergie obtient une note globale de 58/100, contre une moyenne de 37 pour les entreprises de moins de 150 M€ de chiffre d’affaires et se classe ainsi 24ème sur les 131 entreprises de cette catégorie. LFDE surpasse également la performance moyenne de la catégorie « énergies conventionnelles et renouvelables » ainsi que celle du panel Gaïa comprenant 230 entreprises.

La Française de l’Énergie se distingue notamment par sa relation avec les fournisseurs, qui obtient un score de 100/100 ainsi que la qualité de sa Politique Sociale (86/100) et de sa Politique Environnementale (79/100).

Pour la 3ème année consécutive, la société enregistre une amélioration de sa notation Gaïa. Cette progression de 9 points par rapport à la note attribuée en 2018 (49/100) confirme la réalisation des engagements de La Française de l’Énergie sur des sujets tels que la sécurité de ses équipes et opérations ou la lutte contre le changement climatique.

Julien Moulin, Président de La Française de l’Énergie, déclare : « Nous sommes fiers de l’amélioration de notre notation ESG par Ethifinance qui conforte la place de La Française de l’Énergie comme entreprise responsable, leader de la valorisation d’énergies en circuits courts. Les enjeux RSE sont au cœur de la mission de La Française de l’Énergie pour réduire l’empreinte carbone des territoires sur lesquels nous opérons et favoriser le développement local. Je remercie donc chaleureusement tous mes collaborateurs qui contribuent à la réalisation de notre mission au quotidien ».

Épidémie de coronavirus : pas d’impact sur les activités du Groupe

Dans un contexte macro-économique et sanitaire incertain marqué par la propagation du coronavirus Covid-19, cette notation témoigne de la résilience du modèle de La Française de l’Énergie. A date, les analyses de risques réalisées démontrent que les activités de la société ne sont pas affectées par les conséquences de la propagation du virus. Toutes les installations sont gérées et contrôlées à distance et l’activité n’a aucune dépendance d’approvisionnement vis-à-vis des fermetures d’usines dans les principaux pays touchés tels que la Chine et l’Italie.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

