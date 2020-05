Assemblée générale 2020 : FDJ propose sa « raison d'être »

Regulatory News:

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ) dévoile aujourd’hui son projet de « raison d’être ». Approuvée par le Conseil d’administration, son inscription en préambule des statuts de l’entreprise sera soumise au vote de ses actionnaires lors de l’Assemblée générale qui se tiendra à huis-clos le 18 juin prochain.

Une raison d’être identitaire et naturelle

FDJ a débuté sa réflexion en 2018 à l’occasion de la loi Pacte, qui a ouvert la possibilité de doter les sociétés d'une raison d'être. Cette décision de formuler une raison d’être est naturelle pour FDJ au regard de ses engagements sociétaux et solidaires depuis sa création en 1933. Structurée autour de cinq piliers (l’offre de jeux, le modèle responsable, l’engagement sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité), elle s’inscrit dans la continuité de ce qui fait la spécificité de l’entreprise depuis plus de 85 ans.

La raison d’être du groupe FDJ s’est d’ores et déjà incarnée dans de nombreuses actions économiques et solidaires. Aujourd’hui, face à la crise sanitaire en cours, cette solidarité s’est naturellement exprimée par un engagement fort du Groupe auprès des détaillants, notamment grâce à la fourniture de masques ; par un don d’un million d’euros en faveur de l’Alliance « Tous unis contre le virus » et de 200 000 euros au Secours Populaire Français ; et par un renforcement de ses actions en matière de jeu responsable dans le contexte du confinement. Par ailleurs, les collaborateurs du Groupe se sont mobilisés en donnant l’équivalent de plus de 1 400 jours de congés au profit de l’Alliance « Tous unis contre le virus » et d’associations soutenues par la Fondation d’entreprise FDJ.

Pour Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du Groupe : « FDJ est fière de révéler son projet de raison d’être, fruit d’un travail collaboratif avec ses salariés et ses différentes parties prenantes. Notre récente introduction en Bourse nous a donné l’opportunité de rappeler nos origines, et de réaffirmer notre identité et notre singularité. Notre raison d’être, qui valorise un modèle pérenne alliant performance, responsabilité et utilité au service de la collectivité, continuera plus que jamais d’accompagner le développement de FDJ. En témoigne la mobilisation du Groupe, dans la droite ligne de ses engagements sociétaux et solidaires, pour répondre à la crise sanitaire que nous traversons. »

La raison d’être du groupe FDJ

Le groupe FDJ propose à tous ceux qui aspirent à jouer et vivre des instants d’émotions, une offre de jeux diversifiée et responsable.

Le jeu est notre métier, la contribution à la société notre moteur et la responsabilité notre exigence.

Afin de promouvoir une pratique récréative du jeu d’argent, nous plaçons au cœur de nos préoccupations l’accompagnement de nos clients, l’intégrité de nos jeux et la réduction des risques et des conséquences liés à notre activité. Ainsi nous agissons pour prévenir les comportements d’addiction et le jeu des mineurs.

Héritiers de la loterie nationale créée pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre Mondiale, nous perpétuons nos actions sociétales et solidaires et notre participation au financement de l’intérêt général.

Partenaires majeurs du commerce de proximité, nous rendons nos jeux et services accessibles au plus grand nombre, grâce à un réseau de commerçants présent sur tous les territoires.

Forts de l’engagement de nos collaborateurs et de notre capacité d’innovation, notre ambition est de poursuivre notre développement dans le cadre d’un modèle responsable et utile à la société, et d’un dialogue étroit avec nos parties prenantes.

Un travail de co-construction porteur d’engagements

Le Groupe a initié une démarche collaborative approfondie, visant à élaborer sa raison d’être à partir d’un vaste travail de co-construction, avec ses collaborateurs, ses principales parties prenantes externes, ainsi que des experts en RSE et en gouvernance d’entreprise.

Au sein de FDJ, les membres du Comité de direction et de nombreux collaborateurs des principaux sites de l’entreprise (Boulogne-Billancourt, Villepinte et Vitrolles) ont travaillé, selon une même méthodologie, pour formuler ensemble cette raison d’être. Ainsi, ce sont plus de deux cents collaborateurs qui se sont investis sur le sujet dans le cadre d’ateliers.

L’approbation de la raison d’être par le Conseil d’administration ouvrira la voie à l’adoption d’engagements, qui seront communiqués par le Groupe dans les prochains mois. Ces engagements, également construits de manière collaborative, couvriront des thématiques essentielles telles que l’offre de jeux, la politique de jeu responsable, les actions sociétales et solidaires, et le soutien au commerce de proximité. Cette approche traduit la volonté du Groupe de faire de ce travail un exercice concret et opérationnel.

FDJ travaille, en outre, à la constitution d’un Comité de parties prenantes, dont la vocation est d’accroître le dialogue de l’entreprise avec son écosystème sur les grands enjeux de son activité, et de suivre la mise en œuvre des engagements pris par le Groupe conformément à sa raison d’être.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait partie des indices SBF 120 et STOXX Europe 600.

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200505005807/fr/