FDJ : 1er semestre 2020

Préservation du taux de marge d’EBITDA grâce au plan d’économies Regulatory News: La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce ses résultats du 1er semestre 2020. Pour les mises, la bonne dynamique du début d’année (+5 % à mi-mars) a été stoppée par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 (près de -60 % sur les deux mois de confinement). La reprise progressive depuis la sortie du confinement mi-mai s’est accélérée avec le retour graduel des compétitions sportives, notamment de la plupart des championnats nationaux de football en Europe, et le redémarrage d’Amigo le 8 juin. Ainsi, sur le semestre, le recul des mises a été limité à -18 % par rapport au 1er semestre 2019. Celles-ci s’élèvent à 6,9 milliards d’euros. Les mises loterie sont en baisse de -13 % et s’élèvent à 5,8 milliards d’euros avec : -15 % pour le tirage, à 2,2 milliards d’euros, et -11 % pour les jeux instantanés, à 3,6 milliards d’euros ; + 50% des mises digitales, à 0,5 milliard d’euros.

Les paris sportifs sont en recul de -39 %, à 1,1 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires semestriel ressort à 849 millions d’euros, en baisse de -15 % sur une base retraitée1, et l’EBITDA s’établit à 174 millions d’euros, soit une marge de 20,5 %. Au niveau de l’EBITDA, l’impact mécanique du recul d’activité a été partiellement compensé par la réalisation d’une large part du plan d’économies de plus de 80 millions d’euros sur l’exercice 2020. Dès mi-juin, FDJ a retrouvé un niveau d’activité comparable à celui de 2019. Toutefois, compte tenu des nombreuses incertitudes qui demeurent, le Groupe ne communique pas de prévisions d’activité ou de résultats pour l’exercice 2020 dans son ensemble. S’agissant de la marge d’EBITDA, il convient de rappeler qu’au second semestre 2019, elle avait bénéficié de cycles longs exceptionnels sur la loterie, ainsi que de résultats sportifs inattendus qui avaient minoré le taux de retour aux joueurs des paris sportifs. Pour Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ : « La forte mobilisation du Groupe, dès le début de la crise sanitaire, et un plan d’économies rapidement mis en œuvre ont permis d’en limiter l’impact sur les résultats semestriels. Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons un niveau de mises comparable à celui de 2019. Nos orientations stratégiques et la solidité du modèle de FDJ ont été confirmées, et nous continuons à investir pour accompagner le développement de toutes nos activités. » Les données 2019 servant aux analyses ci-après sont les données retraitées de la nouvelle fiscalité entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et en intégrant Sporting Group sur une année pleine (mais sans retraitement des cycles longs loterie) Chiffres clés (en millions d’euros) S1 2020 S1 2019

publié Mises 6 898 8 454 -18 % 8 420 -18 % Chiffre d’affaires * 849 995 -15 % 944 -10 % Résultat opérationnel courant 124 165 -25 % 136 -9 % Résultat net 50 96 -48 % EBITDA ** 174 208 -16 % 177 -2 % Marge EBITDA / chiffre d’affaires 20,5 % 20,9 % 18,8 % *Chiffre d’affaires : produit net des jeux et produit des autres activités

**EBITDA : résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements Activité et résultats du 1er semestre 2020 Mises de 6,9 milliards d’euros, en recul de -18,4 % Mises loterie à 5,8 milliards d’euros (-12,6 %) Les mises enregistrées sur la loterie ressortent à 5,8 milliards d’euros, avec une baisse des jeux instantanés de -11,3 %, à 3,6 milliards d’euros, et de tirage de -14,6 %, à 2,2 milliards d’euros : Pour les jeux instantanés, le recul s’explique notamment par la forte baisse de fréquentation des points de vente durant le confinement et l’absence d’animation du portefeuille de produits au 2ème trimestre ;

Pour les jeux de tirage, la baisse est principalement due à la suspension du jeu de stationnement Amigo, du 19 mars au 8 juin. Hors Amigo, les mises des jeux de tirage sont en légère baisse (-1,7 %) ;

Les mises digitales de la loterie affichent une bonne dynamique, en hausse de +50 % à 0,5 milliard d’euros, avec une accélération marquée au 2ème trimestre, portée par l’activation de la base de joueurs existants et par le doublement des nouveaux inscrits sur fdj.fr. Mises paris sportifs à 1,1 milliard d’euros (-38,8 %) Les paris sportifs enregistrent des mises de 1,1 milliard d’euros. Après un début d’exercice en ligne avec les objectifs, les mises paris sportifs ont subi l’impact de l’annulation progressive de pratiquement toutes les compétitions sportives, à compter de la mi-mars 2020. Aucune compétition sportive majeure n’a, en effet, été maintenue pendant la durée de confinement, réduisant considérablement par là même l’offre de paris. Depuis la mi-mai, les compétitions, notamment de football, reprennent progressivement et s’accompagnent d’une reprise très significative des mises. Recul du chiffre d’affaires de -14,7 %, à 849 millions d’euros Sur la base de mises semestrielles de 6,9 milliards d’euros, en recul de -18,4 %, les gains des joueurs ressortent à 4,6 milliards d’euros, en baisse de -19,9 %, soit un taux de retour aux joueurs (TRJ) de 67,3 %, comparé à 68,4 % au 1er semestre 2019. La baisse du TRJ reflète l’évolution du mix des mises, avec une part plus importante des jeux de loterie. En outre, le TRJ des paris sportifs a été minoré par des résultats inattendus. FDJ enregistre un produit brut des jeux (PBJ = mises – gains des joueurs) en baisse de -15,1 %, soit 2,3 milliards d’euros. Le produit net des jeux (PNJ = PBJ - contribution aux finances publiques) s’établit à 829 millions d’euros, soit un taux de 12,0 % des mises, avec une stabilité du taux de prélèvements publics sur les jeux par rapport à celui du 1er semestre 2019 de 63,5 % du PBJ, soit 1,4 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe FDJ ressort à 849 millions d’euros, en baisse de -14,7 %, comparé à 995 millions à fin juin 2019. EBITDA de 174 millions d’euros, 20,5 % de marge sur chiffre d’affaires (vs 20,9 % au S1 2019) Marge contributive par activité : Loterie : marge contributive préservée à 32,2% La marge contributive de la BU loterie ressort à 219 millions d’euros, soit -37 millions d’euros (-14,4 %), pour une marge sur chiffre d’affaires de 32,2 % contre 33,2 % au 1er semestre 2019 sur la base d’un chiffre d’affaires qui s’élève à 679 millions d’euros, en recul de -12,2 %. Le coût des ventes, principalement la rémunération des détaillants, recule de -13,6 % du fait de la baisse des mises en point de vente, tandis que la légère augmentation des coûts marketing et communication, à 65 millions d’euros, traduit la poursuite des développements de l’offre, pour partie compensée par la baisse des dépenses publi-promotionnelles. Paris sportifs : marge contributive de 31,3 %, en hausse de +7 points du fait de TRJ bas La marge contributive de la BU paris sportifs s’établit à 45 millions d’euros au 30 juin 2020, quasi stable par rapport à la même période de 2019 (48 millions d’euros), soit une marge sur chiffre d’affaires de 31,3 %, en hausse de plus de 7 points par rapport à celle du 1er semestre 2019 (24,3 %). Sur la base d’un recul des mises de -38,8 %, le TRJ semestriel, inférieur à celui du 1er semestre 2019 (73,1 % versus 77,7 %), permet de limiter à 50 millions d’euros (-25,7 %) le repli du chiffre d’affaires qui s’élève à 145 millions d’euros. La réduction de -39,3 % du coût des ventes reflète l’évolution des mises, tandis que la baisse de -15,8 % des coûts marketing et communication, qui s’établissent à 34 millions d’euros, est liée au ralentissement des initiatives publi-promotionnelles dans un contexte d’offre réduite. Activités adjacentes et holding Les activités adjacentes (International, Paiements & Services et Divertissement) et holding enregistrent un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros pour une marge contributive quasi à l’équilibre. Les frais de holding s’établissent à 89 millions d’euros, en repli de 9 millions d’euros par rapport à fin juin 2019. Marge d’EBITDA de 20,5 % quasi stable, grâce notamment à la mise en œuvre d’un plan d’économies de plus de 80 millions d’euros Dès le déclenchement de la crise sanitaire et de ses premiers effets, le Groupe a mis en œuvre un plan d’économies de plus de 80 millions d’euros sur l’exercice 2020. Les deux tiers de ce plan, dont plus de la moitié portait sur des dépenses publi-promotionnelles, ont été réalisés au 1er semestre, permettant de compenser plus de la moitié de la baisse d’activité et contribuant ainsi à la préservation de la marge d’EBITDA de FDJ à un niveau supérieur à 20 %. Les charges opérationnelles du Groupe sont en baisse de -12,5 %, soit 725 millions d’euros, dont : - Le coût des ventes de 482 millions d’euros, en baisse de -17,6 %, qui inclut notamment la rémunération des détaillants pour 336 millions d’euros, en recul de -88 millions d’euros (- 21 %), lié à la baisse des mises dans le réseau de points de vente ; - Les charges de marketing et de communication s’établissent à 147 millions d’euros, en recul de près de -2 % ; - Les coûts administratifs et généraux s’élèvent à 87 millions d’euros, en réduction de - 7 %. Les dotations aux amortissements sont de 50 millions d’euros, contre 43 millions d’euros en juin 2019. Leur progression est induite principalement par l’amortissement des droits exclusifs d’exploitation sur un semestre complet en 2020, comparé à un seul mois au 1er semestre 2019. Sur ces bases, le groupe FDJ a réalisé un résultat opérationnel courant de 124 millions d’euros (-24,9 %) et un EBITDA de 174 millions d’euros, en recul de -16,4 %, soit une marge sur chiffre d’affaires de 20,5 % comparé à 20,9 % en juin 2019. Résultat net de 50 millions d’euros après prise en compte d’éléments non courants Au 1er semestre 2020, le groupe FDJ a enregistré des autres charges opérationnelles non courantes de 30 millions d’euros, comparé à 7 millions d’euros au 1er semestre 2019, liées à une dépréciation de l’activité de paris sportifs au Royaume-Uni de sa filiale Sporting Group. Le résultat financier du 1er semestre 2020 (-5 millions d’euros) reflète l’évolution de la valeur d’une partie des actifs financiers de FDJ dans un contexte de marchés financiers baissiers. Après prise en compte d’une charge d’impôt nette de 39 millions d’euros, en baisse de 5 millions d’euros, le résultat net du Groupe sur le 1er semestre 2020 ressort à 50 millions d’euros. Trésorerie mobilisable supérieure à 800 millions d’euros et excédent net de trésorerie de 298 millions d’euros à fin juin 2020 Le Groupe dispose à fin juin 2020 d’une trésorerie mobilisable de plus de 800 millions d’euros. L’un des indicateurs représentatifs du niveau de trésorerie nette générée par le Groupe est l’excédent net de trésorerie. Il correspond principalement aux placements et trésorerie brute (1 154 millions d’euros) diminués des dettes financières (733 millions d’euros). Au 30 juin 2020, l’excédent net de trésorerie ressort à 298 millions d’euros, en augmentation de 218 millions d’euros comparé à celui du 31 décembre 2019. Cette évolution s’explique principalement : - Par l’EBITDA généré sur le semestre, auquel s’ajoute un double effet positif sur l’excédent en fonds de roulement, lié d’une part au changement de calendrier de règlement des prélèvements publics (mensuels en 2020 mais hebdomadaires en 2019) et, d’autre part, aux lots non réclamés reversés à l’Etat en fin d’année seulement ; - Sur lesquels s’imputent notamment les dividendes au titre de l’exercice 2019 et les investissements du semestre. Pour information, le niveau d’excédent net de trésorerie de fin juin ne peut pas être extrapolé à fin décembre car il existe d’importants effets calendaires sur les règlements des prélèvements publics, avec notamment un acompte sur les prélèvements publics de décembre. Une présentation financière est disponible sur le site du groupe FDJ.

https://www.groupefdj.com/fr/investisseurs/publications-financieres.html Le Conseil d’administration de FDJ s’est réuni le 29 juillet 2020 et a examiné les comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2020 qui ont été établis sous sa responsabilité. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Prochaine communication financière du Groupe Compte tenu du caractère évolutif de la situation, les estimations et anticipations présentées par FDJ ne peuvent constituer ni une prévision, ni un objectif. Le Groupe communiquera ses mises et son chiffre d’affaires à fin septembre le 14 octobre, post marché, et communiquera dès que possible ses nouvelles perspectives 2020. A propos du groupe FDJ Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie. Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait partie des indices SBF 120 et STOXX Europe 600. Pour plus d’informations, www.groupefdj.com Annexes Données 2019 retraitées, avec l’application en année pleine de la nouvelle fiscalité entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et en intégrant Sporting Group sur 12 mois. En M€ 30.06.2020 30.06.2019

06.2019 retraité Mises* 6 898 8 420 -18,1% 8 454 -18,4% Dont loterie 5 777 6 609 -12,6% 6 609 -12,6% Jeux de loterie instantanée** 3 558 4 012 -11,3% 4 012 -11,3% Jeux de tirage 2 219 2 598 -14,6% 2 598 -14,6% Dont paris sportifs 1 108 1 810 -38,8% 1 810 -38,8% Mises numérisées*** 1 391 1 652 -15,8% 1 652 -15,8% Mises dans le réseau physique 6 269 7 917 -20,8% 7 917 -20,8% * Les mises sont les enjeux des joueurs et ne constituent pas le chiffre d’affaires du groupe FDJ

** Principalement jeux de grattage (en point de vente et en ligne)

*** Les mises numérisées regroupent les mises en ligne et les mises dématérialisées en points de vente c’est-à-dire utilisant un service digital / une application pour leur préparation, avant enregistrement par le détaillant En M€ 30.06.2020 30.06.2019

publié Var° 06.2020 vs

06.2019 publié 30.06.2019

retraité Var° 06.2020 vs

06.2019 retraité Mises 6 898 8 420 -18,1% 8 454 -18,4% Gains des joueurs 4 646 5 757 -19,3% 5 799 -19,9% Taux de retour aux joueurs 67,3% 68,4% 68,6% Produit brut des jeux (PBJ) 2 253 2 663 -15,4% 2 654 -15,0% PBJ en % des mises 32,7% 31,6% 3,3% 31,4% 4,0% Produit net des jeux (PNJ) 829 933 -11,2% 976 -15,0% PNJ en % des mises 12,0% 11,1% 8,5% 11,5% 4,1% Chiffre d'affaires 849 944 -10,1% 995 -14,7% Information sectorielle En M€ 30.06.2020 BU Loterie BU Paris sportifs ABU Holding Total avant amort. Amort. Total Groupe Mises 5,777 1,108 14 0 6,898 6,898 Produit Brut des Jeux (PBJ) 1,954 298 1 0 2,253 2,253 Produit Net des Jeux (PNJ) 677 145 6 0 829 829 Chiffre d'Affaires 679 145 24 1 849 849 Coût des ventes -395 -65 -3 0 -464 -18 -482 Coûts marketing et communication -65 -34 -21 -12 -133 -14 -147 Marge contributive 219 45 -1 -12 251 -32 219 Coûts administratifs et généraux -78 -78 -18 -95 EBITDA 174 Dotations aux amortissements -50 Résultat Opérationnel Courant 124 En M€ 30.06.2019 retraité BU Loterie BU Paris sportifs ABU Holding Total avant amort. Amort. Total Groupe Mises 6,610 1,810 34 0 8,454 8,454 Produit Brut des Jeux (PBJ) 2,251 403 0 0 2,654 2,654 Produit Net des Jeux (PNJ) 771 195 9 0 976 976 Chiffre d'affaires 773 195 27 0 995 995 Coût des ventes -456 -107 -3 0 -566 -19 -585 Coûts marketing et communication -61 -41 -22 -14 -138 -12 -150 Marge contributive 256 48 2 -14 291 -31 260 Coûts administratifs et généraux -83 -83 -12 -95 EBITDA 208 Dotations aux amortissements -43 Résultat Opérationnel Courant 165 En M€ 30.06.2019 publié BU Loterie BU Paris sportifs Autres secteurs - ABU Holding Total avant amort. Amort. Total Groupe Mises 6,610 1,810 0 0 8,420 8,420 Produit Brut des Jeux (PBJ) 2,257 406 0 0 2,663 2,663 Produit Net des Jeux (PNJ) 759 173 2 0 933 933 Chiffre d'Affaires 761 173 11 0 944 944 Coût des ventes -456 -107 -1 0 -564 -19 -583 Coûts marketing et communication -62 -40 -11 -14 -127 -11 -138 Marge contributive 243 26 -2 -14 253 -30 223 Coûts administratifs et généraux -76 -76 -11 -87 EBITDA 177 Dotations aux amortissements -41 Résultat Opérationnel Courant 136 Compte de résultat consolidé En millions d'euros 30.06.2020 30.06.2019

publié Mises 6,898,4 8,420,0 Part revenant aux gagnants -4,645,5 -5,756,9 Produit brut des jeux 2,252,8 2,663,0 Prélèvements publics -1,429,8 -1,692,4 Dotations structurelles aux fonds de contrepartie 0,0 -39,1 Autres activités paris sportifs 6,0 1,9 Produit net des jeux 829,0 933,4 Produit des autres activités 19,7 10,5 Chiffre d'affaires 848,6 944,0 Coût des ventes -481,9 -582,9 Couts marketing et communication -147,5 -138,1 Couts administratifs et généraux -87,0 -85,6 Autres produits opérationnels 0,5 0,4 Autres charges opérationnelles -9,0 -1,8 Résultat opérationnel courant 123,8 135,9 Autres produits opérationnels non courants 0,2 0,1 Autres charges opérationnelles non courantes -30,3 -7,3 Résultat opérationnel 93,7 128,7 Coût de l'endettement financier -2,1 -0,8 Autres produits financiers 5,7 12,2 Autres charges financières -8,9 -0,5 Résultat financier -5,2 10,9 Quote-part dans les résultats nets des coentreprises 0,5 0,6 Résultat avant impôt 89,0 140,2 Charge d’impôt sur le résultat -38,8 -44,4 Résultat net de l'exercice 50,2 95,9 Dont - Part du Groupe 50,2 95,9 - Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 Résultat de base par action (en euros) 0,26 0,50 Résultat dilué par action (en euros) 0,26 0,50 En M€ 30.06.2020 30.06.2019

publié Var° 06.2020 vs

06.2019 publié 30.06.2019

retraité Var° 06.2020 vs

06.2019 retraité Résultat opérationnel courant 124 136 -8,8% 165 -24,8% Dotations nettes aux amortissements -50 -41 22,0% -43 16,3% EBITDA 174 177 -1,8% 208 -16,4% Etat du résultat global consolidé En millions d'euros 30.06.2020 30.06.2019

publié Résultat net de l'exercice 50,2 95,9 Couverture des flux de trésorerie, avant impôt 0,1 0,2 Couverture d'investissement net dans des activités à l'étranger, avant impôt 6,6 0,6 Variation nette des écarts de conversion, avant impôt - 2,4 0,3 Impôt lié aux éléments recyclables - 2,1 - 0,2 Eléments recyclés ou recyclables ultérieurement en résultat 2,2 0,9 Gains et pertes actuariels 0,3 - 3,3 Impôts liés aux écarts actuariels affectés en capitaux propres - 0,1 1,0 Eléments non recyclables ultérieurement en résultat 0,2 - 2,3 Autres éléments du résultat global 2,4 - 1,4 Résultat global de la période 52,7 94,5 Dont - - - Part du Groupe 52,7 94,5 - Participations ne donnant pas le contrôle - - Etat de la situation financière consolidée En millions d'euros ACTIF 30.06.2020 31.12.2019

publié Ecart d'acquisition 28,1 56,4 Droits exclusifs d'exploitation 363,1 370,7 Autres immobilisations incorporelles 162,2 148,3 Immobilisations corporelles 385,7 394,0 Actifs financiers non courants 378,1 584,3 Participations dans des co-entreprises 14,9 14,5 Actifs non courants 1,332,1 1,568,2 Stocks 16,3 10,5 Créances clients et réseau de distribution 385,8 469,8 Autres actifs courants 302,0 314,8 Actifs d'impôts exigibles 6,0 18,9 Actifs financiers courants 354,9 272,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 475,6 201,5 Actifs courants 1,540,6 1,287,8 TOTAL ACTIF 2,872,7 2,856,0 En millions d'euros PASSIF 30.06.2020 31.12.2019

publié Capital social 76,4 76,4 Réserves statutaires 91,7 87,5 Report à nouveau (incl. résultat de l'exercice) 366,2 406,7 Réserves des autres éléments du résultat global 1,2 -1,3 Capitaux propres part du Groupe 535,4 569,2 Intérêts attribuables aux Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 Capitaux Propres 535,4 569,2 Provisions pour retraites et engagements assimiliés 56,3 56,9 Provisions non courantes 48,1 49,3 Passifs d'impôts différés 26,1 24,9 Passifs financiers non courants 568,6 229,7 Passifs non courants 699,1 360,9 Provisions courantes 15,9 16,7 Dettes fournisseurs et réseau de distribution 314,1 411,6 Passifs d'impôts exigibles 1,0 0,7 Fonds joueurs courants 176,4 156,6 Prélèvements publics 540,6 414,8 Gains à payer 244,4 189,3 Autres passifs courants 180,6 169,6 Dettes envers l'Etat au titre des droits exclusifs d'exploitation 0,0 380,0 Passifs financiers courants 165,1 186,5 Passifs courants 1,638,2 1,925,9 TOTAL PASSIF 2,872,7 2,856,0 Tableau des flux de trésorerie consolidés En millions d'euros 30.06.2020 30.06.2019

publié ACTIVITES OPERATIONNELLES Résultat net consolidé de la période 50,2 95,9 Variation des amortissements et dépréciations des immobilisations 75,9 43,1 Variation des provisions 4,1 6,1 Plus ou moins value de cession 0,2 0,1 Charge d'impôt 38,8 44,4 Autres éléments non cash du P&L - 0,2 0,0 Résultat financier 5,2 - 10,9 Quote-part dans les résultats nets des coentreprises - 0,5 - 0,6 Eléments sans incidence sur la trésorerie 123,5 82,2 Utilisation des provisions - décaissements - 6,5 - 4,5 Intérêts reçus 2,5 2,3 Impôts payés - 25,2 - 31,9 Variation des clients et autres actifs courants - 19,6 124,2 Variation des stocks - 5,7 - 1,9 Variation des fournisseurs et autres passifs courants 222,9 - 56,5 Variation des autres éléments de besoin en fonds de roulement - 1,6 - 1,5 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 196,0 64,3 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 340,6 208,3 ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles - 423,2 - 32,4 Acquisitions de titres 0,0 - 111,8 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,1 0,0 Variation des actifs financiers courants et non courants 145,3 - 50,1 Variation des prêts et avances consentis - 26,9 2,8 Dividendes reçus des coentreprises et des participations 0,0 0,4 Autres 0,5 0,0 Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement - 304,3 - 191,0 ACTIVITES DE FINANCEMENT Emission dette financière long terme 380,0 113,3 Remboursement part courante dette financière long terme - 8,8 - 4,0 Remboursement dette de location - 4,0 - 2,9 Dividendes versés aux actionnaires ordinaires de la société mère - 83,4 - 118,3 Intérêts payés - 4,8 - 0,8 Autres - 0,6 - Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement 278,5 - 12,7 Augmentation / (Diminution) nette de la trésorerie nette 314,3 5,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 201,5 167,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 475,6 179,0 Concours bancaires courants au 1er janvier - 40,2 - 7,2 Concours bancaires courants au 30 juin 0,0 - 13,6 Tableau de variations des capitaux propres consolidés En millions d'euros Capital social Réserves statutaires Report à nouveau (yc résultat de l'exercice) Couverture flux de trésorerie Couverture d'investissement net dans des activités à l'étranger Ecarts de conversion Gains et pertes actuariels Réserves des autres éléments du résultat global Total capitaux propres part du Groupe Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres Capitaux propres au 31.12.2018 76,4 85,3 401,1 0,2 0,0 2,1 -1,2 1,1 563,9 0,0 563,9 Résultat net 30 juin 2019 95,9 95,9 0,0 95,9 Autres éléments du résultat global 0,2 0,4 0,3 -2,3 -1,4 -1,4 -1,4 Résultat global de la période 0,0 0,0 95,9 0,2 0,4 0,3 -2,3 -1,4 94,5 0,0 94,5 Affectation du résultat N-1 2,0 -2,0 Dividendes 2018 distribués -122,0 Capitaux propres au 30.06.2019 76,4 87,4 372,8 0,4 0,4 2,4 -3,5 -0,3 536,2 0,0 536,2 Capitaux propres au 31.12.2019 76,4 87,5 406,7 -0,1 -1,4 4,1 -3,9 -1,3 569,2 0,0 569,2 Résultat net 30 juin 2020 50,2 50,2 0,0 50,2 Autres éléments du résultat global 0,1 4,5 -2,4 0,2 2,5 2,5 2,5 Résultat global de la période 0,0 0,0 50,2 0,1 4,5 -2,4 0,2 2,5 52,7 0,0 52,7 Affectation du résultat N-1 4,2 -4,2 Dividendes 2019 distribués -86,0 0,0 -86,0 -86,0 Autres -0,6 0,0 -0,6 -0,6 Capitaux propres au 30.06.2020 76,4 91,7 366,1 0,0 3,1 1,7 -3,7 1,2 535,4 0,0 535,4 Excédent net de trésorerie En millions d'euros 30.06.2020 31.12.2019

publié Actifs financiers non courants au coût amorti 160,0 440,0 Actifs non courants évalués à la juste valeur par résultat 131,3 90,4 Autres actifs financiers non courants hors dépôts 32,4 29,3 Total placements non courants (a) 323,7 559,8 Actifs financiers courants au coût amorti 349,0 253,0 Actifs financiers courants en juste valeur par résultat 5,0 16,1 Instruments dérivés courants 0,8 0,9 Total placement courants (b) 354,8 270,0 Total placements non courants et courants 678,5 829,8 Placements, équivalents de trésorerie 185,0 121,2 Comptes bancaires et autres disponibilités 290,7 80,3 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 475,7 201,5 Total placements et trésorerie bruts 1,154,2 1,031,3 Dette financière long terme 546,1 205,0 Dettes de location, part à plus d'un an 22,0 24,4 Total dettes financières à plus d'un an (c) 568,1 229,4 Dettes financières, part à moins d'un an 27,2 8,2 Dettes de location part à moins d'un an 7,2 7,0 Instruments dérivés courants 0,2 0,7 Autres 130,5 170,5 Total dettes financières à moins d'un an hors dépôts versés (d) 165,1 186,4 Total dettes financières 733,2 415,8 PLACEMENTS ET TRESORERIE NETTE 421,0 615,5 Droit exclusif d'exploitation des jeux - -380,0 Reclassement des portefeuilles joueurs non couverts par la Fiducie - -26,9 Trésorerie soumise à restrictions -4,5 -5,3 Sommes allouées exclusivement aux gagnants du jeu Euromillions -72,6 -77,2 Dette nette liée à l'excédent du fonds permanent -46,1 -46,1 EXCEDENT NET DE TRESORERIE 297,8 79,9 (a) Les placements non courants, correspondent aux actifs financiers non courants (tels que définis dans les notes aux comptes consolidés – état de la situation financière), hors dépôts Euromillions et dépôts de garantie

(b) Les placements courants correspondent aux actifs financiers courants (tels que définis dans les notes aux comptes consolidés - état de la situation financière), hors dépôts et cautionnements donnés

(c) Les dettes financières à plus d'un an correspondent aux passifs financiers non courants (tels que définis dans les notes aux comptes consolidés – état de la situation financière), hors dépôts et cautionnements reçus

(d) Les dettes financières à moins d'un an correspondent aux passifs financiers courants (tels que définis dans les notes aux comptes consolidés – état de la situation financière) ---------------------------------------- 1 Retraitée de la nouvelle fiscalité entrée en vigueur au 1 janvier 2020 et en intégrant Sporting Group en année pleine. Sur la base des données publiées en 2019, la variation du chiffre d’affaires semestriel aurait été de -10 %. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200729005832/fr/

