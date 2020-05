FDJ : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 18 juin 2020

Regulatory News:

Les actionnaires de la Société sont avisés que, du fait des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics français pour répondre à la crise sanitaire du Covid-19 et conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de FDJ (Paris:FDJ) se tiendra à huis clos le jeudi 18 juin 2020, à 15h00. Elle fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur le site Internet de la Société www.groupefdj.com accessible via la rubrique « Actionnaires individuels / Assemblée Générale ».

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les modalités de participation à cette Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 4 mai 2020. L'avis de convocation paraîtra au Journal Spécial des Sociétés le 30 mai 2020.

Les documents et informations concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Ils peuvent être consultés en ligne directement sur le site internet de la Société, www.groupefdj.com, à la rubrique « Actionnaires individuels / Assemblée Générale ».

Pour toute question un numéro vert est à votre disposition : 0805 650660

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail suivante : contact@actionnaires-fdj.com

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait partie des indices SBF 120 et STOXX Europe 600.

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com.

