FDJ : bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par LA FRANCAISE DES JEUX (Paris:FDJ) à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28 728 titres LA FRANCAISE DES JEUX

2 362 486 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

A l'achat, 738 559 titres, pour un montant de 18 558 282 € (5367 transactions).

A la vente, 730 182 titres, pour un montant de 18 409 068 € (5469 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

6000 titres LA FRANCAISE DES JEUX

2 857 449 €

2. Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :

A l'achat, 32 643 titres, pour un montant de 779 110 € (278 transactions)

A la vente, 108 00 titres, pour un montant de 258 360 € (72 transactions)

3. Au 23 décembre 2019, date du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

3 000 000 €

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo France 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200706005464/fr/