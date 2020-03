FDJ : don pour lutter contre le Covid-19

25/03/2020 | 15:04

Le groupe FDJ confirme un don d'un million d'euros à l'alliance 'Tous unis contre le virus', opération pour lutter contre le Covid-19 lancée par la Fondation de France, en association avec l'Institut Pasteur et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.



Il double ainsi le don d'un million d'euros effectué par France Télévisions dans le cadre de l'émission 'Ensemble avec nos soignants', diffusée mardi soir, qui était dédiée à la solidarité grâce à un appel aux dons auquel FDJ s'est associée.



L'opération prévoit à la fois une aide aux personnels soignants, une aide à la recherche afin de mettre au point des tests de dépistage et des traitements efficaces, et une aide aux personnes les plus vulnérables via des associations de proximité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.