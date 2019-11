FDJ : la souscription débute, cotation le 21 novembre

La période de souscription à l'introduction en Bourse de la Française des Jeux (FDJ) commence aujourd'hui et se terminera au soir du 19 novembre pour les particuliers. Les modalités financières de l'opération ont été détaillées hier soir avec la publication de la note d'enregistrement. Ainsi, le prix de référence de l'action FDJ s'annonce dans une fourchette comprise entre 16,5 euros (soit, avec la réduction de 2% pour les particuliers, 16,17 euros) et 19,5 euros.



Rappelons que l'Etat entend ainsi ramener de 72 à 20% sa participation au capital de FDJ, qui ne lèvera donc pas de fonds à l'occasion. De ce fait, la capitalisation de l'opérateur français de la loterie nationale et de paris sportifs devrait atteindre, à la Bourse de Paris, entre 3,1 et 3,7 milliards d'euros.



Le placement global destiné aux investisseurs institutionnels se terminera, lui, à 12 h le 20 novembre, jour où sera ensuite communiqué le prix de référence du titre. L'action FDJ devrait ensuite faire ses premiers pas à la Bourse de Paris le 21 novembre, avant le règlement-livraison le lendemain.



Son code mnémonique sera 'FDJ'.



