FDJ : signature d'un crédit syndiqué

02/04/2020 | 08:33

La Française des Jeux (FDJ) annonce la signature d'un crédit syndiqué de 380 millions d'euros, le 1er avril, auprès de cinq établissements bancaires français, amortissable linéairement sur 20 ans à taux variable.



Ce crédit lui permettra de financer le paiement à l'Etat de la contrepartie financière à la sécurisation de ses droits exclusifs d'exploitation sur 25 ans des jeux de loterie en point de vente et en ligne, et des paris sportifs en point de vente.



L'opérateur de jeux d'argent et de hasard explique avoir retenu la solution du crédit syndiqué pour 'bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt favorable et aligner le calendrier de remboursement avec la durée des droits exclusifs'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.