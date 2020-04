Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française des Jeux (FDJ) annonce la signature d'un crédit syndiqué de 380 millions d'euros. Ce crédit lui permettra de financer le paiement à l'Etat de la contrepartie financière à la sécurisation de ses droits exclusifs d'exploitation sur 25 ans des jeux de loterie en point de vente et en ligne, et des paris sportifs en point de vente. Le groupe ajoute que cet emprunt vient conforter la situation financière de FDJ déjà extrêmement solide.Dans le cadre de la loi Pacte promulguée le 23 mai 2019, l'ordonnance réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard du 2 octobre 2019 a fixé la durée d'exploitation des droits exclusifs accordés à FDJ à 25 ans, et prévu le versement d'une contrepartie financière avant le 30 juin 2020. Son montant a été fixé à 380 millions d'euros par le cahier des charges approuvé par le décret du 17 octobre 2019.Comme indiqué au moment de son introduction en Bourse, FDJ a étudié différents modes de financement, dont un crédit syndiqué. Le Groupe a retenu cette solution pour bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt favorable et aligner le calendrier de remboursement avec la durée des droits exclusifs.FDJ a signé, le 1er avril, auprès de cinq établissements bancaires français, un crédit syndiqué de 380 millions d'euros, amortissable linéairement sur 20 ans à taux variable. Le financement a été coordonné par la Caisse d'Epargne Ile de France en qualité de co-arrangeur mandaté et agent, avec la BRED, la Caisse d'Epargne Hauts de France, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et le Crédit Lyonnais en qualité de co-arrangeurs mandatés.