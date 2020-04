La Française des Jeux : FDJ livrera dès que possible de nouveaux objectifs 2020, les revenus reculent au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de jeux d'argent et de hasard La Française des Jeux (FDJ) a annoncé mardi qu'il communiquerait de nouveaux objectifs 2020 lorsque cela serait possible, alors que ses revenus se sont repliés au premier trimestre et que les mesures de confinement pèsent lourdement sur son activité.

Au vu des incertitudes liées à la pandémie, FDJ présentera "dès que possible" de nouvelles perspectives pour 2020, a indiqué la société mardi. Le groupe comptait jusqu'à présent, par rapport à une base comparable 2019 retraitée, afficher en 2020 une hausse des mises et de son chiffre d'affaires supérieure à 5% et une marge d'Ebitda de plus de 20%. La société prévoyait également d'enregistrer de solides flux de trésorerie disponible cette année et de redistribuer 80% de son résultat net consolidé à ses actionnaires.

Le conseil d'administration de FDJ a également décidé de réduire le dividende au titre de 2019 de 30%, à 0,45 euro par action.

L'opérateur de jeux d'argent à livré ces annonces alors qu'il a accusé un recul de 5% des mises sur un an au premier trimestre, à 4,11 milliards d'euros, et que son chiffre d'affaires s'est sur la même période contracté de 1%, à 511,2 millions d'euros. "La bonne dynamique du début d'année a été stoppée par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19", a expliqué l'entreprise.

Le confinement en France a des impacts lourds sur l'activité de la société. Depuis le 16 mars, les mises accusent une baisse de près de 60%, avec une chute de près de 95% dans les paris sportifs en raison de l'annulation de nombreuses compétitions. FDJ évalue l'impact d'un mois de confinement sur son chiffre d'affaires à 100 millions d'euros et sur son excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 50 millions d'euros.

FDJ a expliqué avoir mis en oeuvre un plan d'actions pour économiser sur le reste de l'année 2020 un montant de 80 millions d'euros, soit 10% de ses coûts fixes annuels. La société a par ailleurs affirmé disposer d'une trésorerie mobilisable de 800 millions d'euros au 20 avril. "Sous l'hypothèse d'une reprise progressive à partir de mi-mai, la consommation de trésorerie mensuelle du groupe en mai et en juin devrait être limitée à environ 10 millions d'euros", a indiqué la société.

"Compte tenu de cette situation financière solide, le groupe n'a pas demandé à bénéficier des dispositifs publics de soutien financier ou d'activité partielle", a affirmé l'entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: XXX

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

