La Française des Jeux : FDJ optimiste pour 2020, le titre bondit

La Française des Jeux (FDJ) décolle de 11,06% à 26,52 euros sur la place de Paris, dans le sillage de solides résultats 2019, l’ayant conduit à relever ses objectifs 2020. Le titre de l’opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne affiche ainsi une progression de plus de 30% depuis l’introduction en Bourse de fin novembre.L'an dernier, FDJ a réalisé un bénéfice net de 133 millions d'euros, soit une baisse de 21,9% par rapport à 2018. Un repli en trompe-l'œil. Ce bénéfice est en effet impacté par la prise d'éléments non-courants, en particulier d'importants frais d'introduction en Bourse.De son côté, l'Ebitda ressort à 346 millions d'euros (+9%), contre un objectif de 325 millions, d'où il découle une marge stable à 17,7%.S'agissant du chiffre d'affaires (produit net des jeux et des autres activités), il a progressé de 8,5% à 1,96 milliard d'euros, à comparer avec un objectif d'environ 1,9 milliard.Enfin, les mises sont en hausse de 9 %, à 17,2 milliards d'euros, contre une guidance d'environ 16,9 milliards." L'année 2019 a été marquée par une très forte croissance de l'ensemble de nos activités, sur tous les canaux de vente, physique et digital ", a commenté Stéphane Pallez, la PDG du groupe FDJ.Compte tenu de ces éléments, FDJ proposera un dividende de 0,64 euro par action, dont la mise en paiement interviendra le 6 mai prochain.Pour 2020, FDJ table sur la " poursuite d'une dynamique positive ", grâce, notamment, à une année riche en évènements, avec notamment l'Euro de Football 2020.Sur une base 2019 comparable, le groupe vise une progression des mises supérieure à 5 % (contre dans le haut d'une fourchette entre +4 % et +5 % auparavant). FDJ vise également une croissance du chiffre d'affaires de 5 % (contre environ 5% précédemment) et une marge d'Ebitda supérieure à 20 %.