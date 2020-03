La Française des Jeux : FDJ rejoint les indices SBF 120 et STOXX Europe 600

Regulatory News:

La Française des Jeux (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, a le plaisir d’annoncer son entrée dans les indices SBF 120 et STOXX Europe 600.

À la suite de la révision trimestrielle des indices d’Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a décidé d’inclure FDJ dans l’un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Cette décision prendra effet à compter du 20 mars 2020, après Bourse.

A compter du 23 mars 2020, FDJ rejoindra également le STOXX Europe 600, indice composé de 600 des principales capitalisations de 17 pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse, et le Royaume-Uni.

Moins de quatre mois après l’introduction en Bourse du Groupe, l’entrée dans ces indices de référence représente une nouvelle étape boursière importante pour FDJ.

