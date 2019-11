La Française des Jeux : FDJ se renforce dans les paiements en rachetant Bimedia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quelques jours après le succès de son introduction en Bourse, la Française des jeux (FDJ) a annoncé une opération de croissance externe : Bimedia, un éditeur de logiciel spécialiste des solutions d’encaissement et de paiement en point de vente. Le titre FDJ perd 2,70% à 22,07 euros, à comparer à un prix d’introduction de 19,90 euros par action. Elle a racheté Bimedia à Idinvest Partners sur la base d’une valeur d’entreprise inférieure à 50 millions d’euros.Avec près de 140 collaborateurs, Bimedia est présent dans plus de 6 400 points de vente en France, dont près de 90 % sont des buralistes et marchands de presse.Cette acquisition permettra à FDJ d'accélérer le développement de son activité " Paiement et Services ", qui s'inscrit dans son plan 2025. FDJ confirme ainsi son engagement à accompagner le développement et la modernisation de son réseau de détaillants, en lui proposant des services à valeur ajoutée.La finalisation de cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération, notamment à l'approbation de l'Autorité de la concurrence.