La Française des Jeux : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2019

Ce document peut être consulté et téléchargé dans la rubrique Investisseurs du site internet de FDJ : https://www.groupefdj.com/fr/investisseurs/publications.html

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie. Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA).

