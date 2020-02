La Française des Jeux : Nomination d'un Censeur au Conseil d'administration de FDJ

Regulatory News:

Le Conseil d’administration de La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), réuni ce jour, a décidé de désigner Predica, qui détient 5,003 % du capital et 3,39 % des droits de vote*, en qualité de censeur, avec la perspective de soumettre à l’Assemblée générale du 22 avril 2020 sa nomination en tant qu’administrateur indépendant.

Le Conseil du 12 février 2020 a décidé de nommer la société Predica, contrôlée par Crédit Agricole Assurances, représentée par Madame Françoise Debrus, Directeure des Investissements de Crédit Agricole Assurances, en qualité de censeur.

Après examen de l’ensemble des critères relatifs à l’indépendance, le Conseil d’administration a décidé de qualifier la société Predica, et sa représentante Madame Françoise Debrus, d’indépendant.

En conséquence, le Conseil d’administration a décidé de proposer la nomination de la société Predica, représentée par Madame Françoise Debrus, en qualité d’administrateur indépendant à l’Assemblée générale annuelle du 22 avril 2020.

*En raison des droits de vote double détenus par les actionnaires historiques.

