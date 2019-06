LACROIX Group: Résultats semestriels - Exercice 2018-2019

Communiqué de presse ISIN FR 0000066607

Résultats semestriels

Exercice 2018/2019

Progression du Résultat Opérationnel Courant de 16,9%

Doublement du résultat net

Pour le premier semestre de son exercice 2018/2019, LACROIX Group affiche un chiffre d’affaire stable (+0,5%) et une croissance de sa rentabilité opérationnelle courante de +16,9% (+6,6% à périmètre et présentation constants).

La progression du ROC de +0,5 M€ à périmètre comparable est améliorée par l’intégration de SAE IT- systems (+0,1M€) et par un changement de présentation (+0,6M€ de ROC, basculé en impôt) visant une meilleure comparabilité des comptes avec les autres sociétés émettrices.

Cette amélioration du ROC est par ailleurs soutenue par un effet de base favorable des charges non courantes et par des gains de change sur le semestre (+0,5 M€) bonifiant cette performance et permettant de doubler le résultat net par rapport à l’exercice précédent.

En dehors de ces éléments chiffrés, le semestre a été marqué par les éléments suivants :

Une très bonne dynamique des ventes d’équipements de gestion des infrastructures (croissance organique de 11,7% sur le segment Smart Environment et +1,4% sur le segment Smart City) et le renforcement de l’offre dans les domaines des Smart Grids avec l’acquisition de SAE IT- systems GmbH (contribution de +2,4M€ sur 2 mois). Cette évolution favorable permet d’afficher une progression cumulée du ROC sur ces deux activités de + 0,6 M€

La poursuite de l’amélioration de la performance opérationnelle de l’activité d’équipementier de rang 2 sur une activité évoluant dans un contexte marché moins favorable qu’en 2018

(-2,6%), lui permettant globalement de stabiliser le ROC.

La poursuite de la transformation du Groupe et de la préparation de la croissance de demain avec l’augmentation des charges de Marketing et R&D et un accompagnement externe structurant pour renforcer le processus autour des roadmap produits & roadmap technologique.

Une dégradation temporaire du ratio d’endettement (dette nette sur fonds propres) à 0,53, conséquence au semestre d’une politique d’investissements soutenus (interne et croissance externe) et d’une dégradation conjoncturelle du BFR. Une évolution positive est attendue sur le deuxième semestre.

Dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires sur le deuxième semestre moins dynamique qu’anticipé et impactée par ailleurs par l’indisponibilité temporaire du site tunisien suite à l’incendie partiel qui s’est déclaré début mai, le second semestre permettra l’atteinte de l’objectif de ROC présenté en janvier dernier.

Tenant compte des modifications de présentation et de l’intégration de SAE IT-systems, l’objectif présenté de 17,0 M€ est ajusté à 19,0 M€.

Résultats Semestriels (1) - Exercice 2018/2019 :

En Millions d’Euros 31.03.2019 31.03.2018 Variation 30.09.2018 Chiffre d’affaires 239,0 237,8 0,5% 468,3 EBITDA 12,1 10,8 11,8% 22,9 Résultat Opérationnel Courant (ROC) 8,1 6,9 16,9% 15,0 Résultat opérationnel 7,3 4,5 63,0% 12,0 Résultat net part du Groupe 5,2 2,6 96,2% 8,2 Dettes nettes / Fonds propres (Gearing) 0,53 0,35 0,34

(1) Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Contact: Nicolas BEDOUIN Tél : 02 40 92 58 56 – info@lacroix-group.com

Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX Group sur notre site www.lacroix-group.com

Prochain communiqué : Rapport d’activité du 3ème trimestre le 25/07/2019 après bourse

Pièce jointe