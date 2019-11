LACROIX : reçoit le prix « ETI de l'année » lors des Assises de l'Indsutrie 2019

Vincent Bedouin, PDG de LACROIX Group, reçoit le prix « ETI de l'année » lors des Assises de l'Industrie 2019

Ce mardi 5 novembre 2019, le salon Hoche accueillait en son sein plus de 200 représentants de la filière industrielle française, pour la 10èmeédition des Assises de l'Industrie, organisée par le groupe Usine Nouvelle. Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group, a eu l'honneur de recevoir le prix de « l'ETI de l'année », des mains de Bruno Grandjean, Président de l'Alliance Industrie du Futur.

L'obtention de ce prix est le reflet de la stratégie industrielle ambitieuse de LACROIX Group, incarnée notamment par le projet SYMBIOSE d'usine électronique du futur qui verra le jour

Beaupréau (Maine-et-Loire). Ce projet de nouvelle usine électronique vise à inventer l'usine du futur : humaine, digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse de l'environnement.

Vincent Bedouin, Président Directeur général de LACROIX Group, reçoit ce prix avec enthousiasme : « S'il est collectif, le travail fini toujours pas payer, ce prix est à la fois la reconnaissance du chemin parcouru, celui d'une ETI solide, d'une présence nationale et internationale sur un secteur de pointe, très concurrentiel et exigeant. Ce prix, c'est aussi un formidable encouragement pour l'avenir, pour toutes nos équipes et pourmoi-même.Cela nous enjoint à nous dépasser et à porter toujours plus haut notre vision pour la reconquête industrielle».

Une journée consacrée à l'industrie française

Cette journée annuelle a pour vocation de fédérer les décideurs de l'industrie : grands

groupes, PME, d'ETI, politiques et institutionnels se sont réunis sur le thème : « Exportation,

relocalisation, Made in France : la reconquête de l'industrie ». Un thème inspirant, pour l'ensemble des participants.

LACROIX Group recevait le trophée de l'ETI de l'année, un an après Evolis, ETI spécialisée dans la fabrication de solutions d'impression et de personnalisation pour les cartes plastiques.

