Lacroix : Bpifrance rejoint le projet Symbiose de LACROIX Group. Le fonds SPI, géré par Bpifrance, et LACROIX Group investissent conjointement 25 millions d'euros pour la création d'une société commune industrielle 4.0.

6 FEVRIER 2020





Bpifrance rejoint le projet Symbiose de LACROIX Group.

Le fonds SPI, géré par Bpifrance, et LACROIX Group investissent conjointement 25 millions d’euros pour la création d’une société commune industrielle 4.0.

LACROIX Group, équipementier technologique international, concepteur et fabricant de systèmes électroniques à haute valeur ajoutée pour l’industrie, via sa filiale LACROIX Electronics, et le fonds Sociétés de Projets Industriels (SPI), géré par Bpifrance et financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et la Banque Européenne d’Investissement, investissent conjointement dans la création de LACROIX Electronics BEAUPREAU, société commune industrielle.

Cette nouvelle entité dotée d’un site de production entièrement 4.0, bâti à Beaupréau-en-Mauges (49), permettra au Groupe d’accroître sa compétitivité sur ses marchés historiques des systèmes électroniques, et de se développer sur de nouveaux marchés de croissance, notamment ceux de l’IoT industriel et des grandes séries automatisées.

Saint-Herblain (Loire-Atlantique) , le 6 fevrier 2020 – Avec la création de cette société commune, LACROIX Group (au travers de sa filiale LACROIX Electronics), et Bpifrance (au travers du fonds SPI), ont la volonté d’accélérer la transition du site industriel actuel de LACROIX Electronics vers l’industrie du futur. Le nouveau site, bâti à Beaupréau-en-Mauges (49), à proximité de l’usine actuelle, permettra à LACROIX Group de faire face aux enjeux de la filière électronique grâce à la mise en place de l’ensemble des briques technologiques de l’industrie 4.0, l’implication de toute la chaîne de valeur (clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs) et le renouvellement profond des processus de production.

LACROIX Group, engagé dans une ambitieuse démarche de mutation de son modèle de production, sera ainsi à même de répondre aux enjeux de nouveaux marchés prometteurs dans une industrie en transformation, tels que la mobilité et l’IoT industriel, tout en préservant les savoir-faire des salariés. Le nouveau site s’étendra sur 16 000m² et disposera de six lignes de production dont une exclusivement dédiée aux grandes séries automatisées. L’usine digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse de l’environnement, sera pleinement opérationnelle d’ici fin 2021.

Ce projet pérennise l’ancrage de LACROIX Group en France et particulièrement dans les Pays-de-la-Loire, et concrétise l’ambition industrielle déjà manifestée par le Groupe à Saint-Pierre-Montlimart, premier site d’électronique français labellisé « vitrine de l’industrie du futur ».

« Je suis extrêmement heureux et reconnaissant du soutien de Bpifrance, au travers du fond SPI, à notre projet d’usine électronique 4.0. Ce projet, nous l’avons conçu comme le porte-étendard du renouveau industriel de la filière d’assemblage électronique en France. Au travers de cette usine entièrement digitalisée et intégrant les standards technologiques les plus aboutis, nous nous dotons d’un outil industriel puissant, à même de relever les défis d’un marché électronique complexe, concurrentiel, international, et extrêmement évolutif. Je tiens à remercier les équipes de Bpifrance avec lesquelles la collaboration et les échanges sont nourris, en profondeur. Plus qu’un simple financement, c’est un vrai partenariat à vocation industrielle qui est né entre nos deux organisations », explique Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group.

Eric Lecomte, Directeur d’investissements senior chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accompagner le déploiement d’un site de production 4.0 en Maine-et-Loire, avec LACROIX Group. Cet investissement permettra de répondre à la croissance forte de l’activité, et de maintenir les compétences et savoir-faire en matière d’équipements électroniques complexes et à fort contenu technologique. C’est en transformant nos industries vers ce modèle que nous les rendrons plus conquérantes et qu’elle retrouveront naturellement leur place centrale dans notre économie ».

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable.

ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX Group fournit des équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et pour la gestion des infrastructures d’eau et d’énergie.

LACROIX Group design et produit également les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé à travers son activité LACROIX Electronics

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui l’entourent, et leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

Plus d’information sur : www.lacroix-group.com – suivez nous sur Linkedin @Lacroix group





À propos de Bpifrance et du fonds SPI, Sociétés de Projets Industriels





Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Le fonds SPI, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d’industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l’industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l’un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse









A propos du Programme d’investissement d’avenir (PIA)

Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. Depuis le lancement du PIA, l’Etat a ainsi co-financé plus de 6 000 projets pour préparer l’avenir. Une partie de ce programme d’investissements d’avenir, dotée de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le Grand Plan d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros nouvellement engagé par le Gouvernement en 2017 et mené tout au long du quinquennat, afin d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France : la neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’État numérique. Plus d’information sur le site du SGPI – Suivez-nous sur Twitter : @SGPI_avenir









A propos de la BEI :

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les états membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Contact Presse : www.eib.org

