Lacroix : Décision du Tribunal Administratif de Nantes défavorable, LACROIX Group fait appel

Communiqué de presse

2019-06-21

Décision du Tribunal Administratif de Nantes défavorable,

LACROIX Group fait appel

Par décision du Tribunal administratif de Nantes notifiée le 20/06/2019, LACROIX Signalisation, filiale de LACROIX Group a été condamnée à verser au Conseil départemental de Loire Atlantique la somme de 3 747 K€.

La société considère disposer de moyens sérieux pour faire appel face à ce jugement disproportionné et demander le sursis à exécution.

Comme mentionné dans son rapport semestriel, suite à la décision de l’Autorité de la concurrence en 2010 pour des pratiques antérieures à 2006, certaines collectivités ou entreprises ont engagé des demandes d’indemnisation devant les tribunaux pour lesquelles la société a constitué des provisions qu’elle considère appropriées.

