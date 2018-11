Communiqué de presse

LACROIX Group

Chiffre d'Affaires de l'exercice 2017-2018

(Publié le 12/11/18 après Bourse)

Croissance du chiffre d'affaires de 6,1%

LACROIX Group enregistre un chiffre d'affaires stable au T4 à 109,3 M€. Le chiffre d'affaires annuel du Groupe affiche une belle croissance de 6,1% à 468,4 M€.

en K€ 2018.09 2017.09 VAR Période Cumul Période Cumul Cumul T1 116 530 116 530 106 028 106 028 9,90% T2 121 247 237 777 114 631 220 659 7,80% T3 121 243 359 019 110 789 331 448 8,30% T4 109 337 468 356 109 780 441 228 6,10% Total 468 356 441 228 6,10%

Comme évoqué lors de la publication des résultats semestriels fin juin, cette croissance a été moins soutenue qu'initialement anticipée. Le chiffre d'affaires du T4 a notamment été impacté de façon temporaire par le WLTP.

Cependant, le Groupe affiche une très belle croissance qui permet de confirmer sur la période :

La poursuite de la croissance des ventes d'équipements de gestion des infrastructures routières (+7,0%), tirée par la gestion de trafic (+10,7%) et d'éclairage Public (+7,4%), et soutenue par le retour à la croissance des ventes d'équipements de Signalisation (+5,5%).

La croissance des ventes d'équipements de gestion des infrastructures d'eau et d'énergie (+3,4%), tirée par l'Export (+14,5%).

Retour à une croissance dynamique (+6,2%) sur l'année des ventes d'équipements électroniques pour le compte de tiers, et malgré une croissance en T4 plus modérée.

Ce niveau de croissance permet à LACROIX Group de confirmer l'atteinte de l'objectif de Résultat Opérationnel Courant.

Chiffre d'affaires par activité :

en Millions d'Euros 30.09.2018 30.09.2017 VAR LACROIX Electronics 329,6 310,2 + 6,2% LACROIX Sofrel 40,3 39,0 + 3,4% LACROIX City 98,4 92,0 + 7,0% TOTAL CA LACROIX Group 468,4 441,2 + 6,1%

