Lacroix Group : Un début d'exercice réussi. Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020 : +7,6%. Confirmation des objectifs annuels.

Un début d’exercice réussi

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019-2020 : +7,6%

Confirmation des objectifs annuels

En millions d’euros Exercice

2019/2020 Exercice

2018/2019 Variation LACROIX Electronics 79,9 75,5 +5,8% LACROIX Environment 18,3 13,3 +37,6% LACROIX City 27,2 27,6 -1,5% Total LACROIX Group 125,4 116,5 +7,6%

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, enregistre un chiffre d’affaires de 125,4 M€ sur le premier trimestre 2019-2020 (du 1er octobre au 31 décembre 2019), en progression de 7,6% par rapport à la même période de l’exercice précédent. À périmètre constant, la croissance s’établit à 3,3%.

LACROIX Electronics renoue avec la croissance

L’activité LACROIX Electronics enregistre un chiffre d’affaires de 79,9 M€, en hausse de 5,8%, comparée à une baisse de 5% sur la même période en 2018-2019. Ce retour à la croissance s’explique par l’amélioration observée en Pologne, avec un rebond de la demande de produits électroniques embarqués pour l’automobile. L’activité bénéficie également du retour à des conditions opérationnelles normales sur le site tunisien, après l’incendie qui avait pénalisé la production en 2019.

LACROIX City : une activité stable toujours soutenue par l’Éclairage Public

Le chiffre d’affaires de LACROIX City s’établit à 27,2 M€ contre 27,6 M€ au premier trimestre 2018-2019, en repli limité de 1,5%. Dans le prolongement des derniers mois, l’activité reste soutenue principalement par les équipements de gestion et de pilotage de l’Éclairage public (+9,7% à 4,8 M€). Sur les ventes d’équipements de Signalisation, la croissance reste au rendez-vous avec un chiffre d’affaires en hausse de 1,1% à 16,9 M€.

LACROIX Environment : une solide dynamique qui se confirme

LACROIX Environment réalise un chiffre d’affaires de 18,3 M€ en solide progression de 37,6% (+2,1% à périmètre constant). Cette performance est très satisfaisante compte tenu de la base de comparaison particulièrement exigeante au premier trimestre 2018-2019 (+19%).

Hormis la contribution positive de la société SAE-IT Systems acquise en février 2019, l’activité est portée par la bonne dynamique sur le marché de l’Eau qui consolide ses positions en France (2,5% de croissance organique) malgré un

effet de base élevé au premier trimestre 2018-2019 (+29%), et qui confirme son rythme de croissance soutenu à l’international (+7,8%).

Projet Symbiose : partenariat financier avec Bpifrance

Au-delà de l’évolution favorable de l’activité, le début d’année a été marqué par une avancée significative sur le projet Symbiose en vue du lancement d’ici à fin 2021 d’une usine digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse de l’environnement.

Dans ce contexte, LACROIX Group a annoncé début février un partenariat avec le fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels), géré par Bpifrance, portant sur la création d’une société commune industrielle qui investira 25 M€ dans ce nouveau site de production 4.0 basé à Beaupréau-en-Mauges (49).

Confirmation des objectifs annuels

Fort de ce bon début d’année, LACROIX Group confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice, à savoir une croissance de près de 7%, à comparer aux 2,8% réalisés en 2018-2019. Cette croissance permettrait au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 515 M€, proche de l’objectif initialement fixé dans le cadre du plan stratégique.

Le franchissement de ce cap historique des 500 M€ doit s’accompagner d’une nouvelle progression des résultats. Le Groupe se fixe d’ores et déjà un objectif de résultat opérationnel courant supérieur à 21 M€, parfaitement en ligne avec ses ambitions. Le résultat opérationnel courant serait ainsi multiplié par 2,5 en 4 ans, confirmant la trajectoire de performance dans laquelle le Groupe est totalement investi.

