2019-08-29

LACROIX Group se positionne comme leader européen

de la « Smart City » avec l’acquisition du belge Smartnodes.

LACROIX Group vient de conclure un deal stratégique en signant l’acquisition de la start-up belge Smartnodes, pépite issue de la recherche inter-universitaire qui a reçu plusieurs prix internationaux pour ses innovations dans les équipements de « Smart Lighting ».

Cette start-up d’une quinzaine de personnes vient renforcer le positionnement européen de LACROIX Group sur le marché des « Smart Cities », en complétant son offre relative à la gestion intelligente des infrastructures d’éclairage public.

Avec Smartnodes, le Groupe complète son offre avec des produits évolutifs à la pointe de la technologie, tout en renforçant ses équipes d’ingénieurs de haut niveau. Il entend ainsi accélérer sa capacité à mettre en œuvre les nouveaux cas d’usage de gestion de la voirie en s’appuyant sur l’infrastructure de l’éclairage public avec une technologie évolutive. Le « Smart Lighting » régule les zones, les heures et l’intensité d’éclairage pour des villes respectueuses de l’environnement tout en restant attractives et sécurisantes. Disponible dans tout l’espace public, le réseau d'éclairage public, équipé de nouveaux capteurs, devient alors le socle d’appui pour le développement des réseaux « Smart City ».

LACROIX Group renforce son positionnement européen d’équipementier technologique de la « Smart City ».

Déjà implanté en Espagne, en Allemagne et en Italie, LACROIX Group élargit son empreinte européenne avec l’acquisition de Smartnodes. Après avoir couvert la Belgique et les Pays-Bas, Smartnodes cible en priorité la France, les zones DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), et l’Europe du Nord en s’appuyant sur une offre étendue et très évolutive.

« Très orientée technologie, la Société Smartnodes, spin-off de l’Université de Liège et de l’Université de Louvain, est une pure start-up qui a réussi, dans un laps de temps très court, à développer et commercialiser hors de la Belgique une gamme de produits de détection et de communication (IoT) s’appuyant sur la mise en œuvre d’un réseau mesh bas débit et de systèmes d’intelligence locale distribuée (Edge Computing). Smartnodes peut compter sur une très belle équipe d’ingénieurs et de commerciaux motivée pour relever les challenges de la ville de demain », souligne Jean Beka, dirigeant de Smartnodes.

Une acquisition qui s’inscrit dans la stratégie de croissance de LACROIX Group autour des « Smart Cities ».

« L’arrivée de Smartnodes qui s’inscrit dans la continuité de l’acquisition de Sogexi par le Groupe en 2016 renforce notre leadership européen dans le domaine de la gestion intelligente de l’éclairage public. C’est en cohérence avec le rachat de SAE IT-systems début 2019 pour soutenir notre ambition d’équipementier technologique leader des Smart Cities» confie Vincent Bedouin, Président Directeur général de LACROIX Group.

A PROPOS DE LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, le Groupe combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX Group fournit des équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente (l’éclairage public, la gestion et la régulation du trafic, la signalisation et le V2X) à travers LACROIX City, et pour la gestion des infrastructures d’eau et d’énergie à travers LACROIX Environment.

LACROIX Group développe et produit également les équipements électroniques de ses clients automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé à travers LACROIX Electronics.

Loin des grands schémas futuristes hors des réalités, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. En aidant à construire l’industrie du futur et en bénéficiant des opportunités d’innovation qui l’entourent, LACROIX Group apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

Le Groupe, dont le siège est à Saint-Herblain, est présent en France, Allemagne, Pologne, Tunisie, Espagne, Italie et à Singapour. Il réalise un chiffre d’affaires de 468M€. Il est dirigé par Vincent Bedouin, détenu à 70 % par des capitaux familiaux et 30 % coté sur le compartiment C d’Euronext.

Pour en savoir plus : www.lacroix-group.com .

A PROPOS DE SMARTNODES

Smartnodes est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de modules communicants dotés de capteurs et d’intelligence locale distribuée en lien avec la Smart City. SmartNodes distribue ses produits IOT à l’attention des pouvoirs publics, mais également du secteur privé.

La société est basée à Liège (Belgique). Pour en savoir plus : www.smartnodes.be .

