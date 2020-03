Lacroix : ne peut confirmer l'atteinte de ses objectifs

25/03/2020 | 18:05

Le groupe Lacroix annonce ce soir, face à l'impact du COVID-19, qu'il a décidé de procéder à la fermeture totale de son usine de Saint-Herblain, et majoritaire à Saint-Pierre Montlimart.



'Dans ce contexte à caractère extraordinaire, Lacroix Group n'est plus en mesure de confirmer l'atteinte de ses objectifs annuels. Toutefois, l'ensemble des équipes reste complètement mobilisé pour faire face à cette situation extraordinaire sur le court terme et poursuivre avec force et confiance la construction de ses objectifs moyen terme', précise Lacroix.





