LAFARGEHOLCIM : UBS dégrade sa recommandation à Vendre

UBS passe de Neutre à Vendre sur LafargeHocilm, et abaisse son objectif de cours de 47 à 43 francs suisses. Selon le bureau d’analyses, les mesures de gestion visant à réduire les coûts, à rationaliser le portefeuille et à investir davantage, sont les bonnes mesures pour améliorer les rendements. Toutefois « l'offre excédentaire structurelle dans un certain nombre de marchés émergents et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord et en Europe signifient que les conditions du marché final restent mitigées », précise le broker.