LAFARGEHOLCIM : UBS reste Neutre

UBS maintient son opinion Neutre sur Lafargeholcim, assortie d'un objectif de cours inchangé de 47 francs suisses. Le groupe a confirmé ses objectifs 2018 et s'attend à ce que la demande globale solide du marché se poursuive pour 2019. Le bureau d'analyses souligne toutefois que "les entreprises de matériaux de construction sont, de par leur nature, exposées aux cycles de construction nationaux" et que les coûts peuvent être influencés par les coûts du carburant, de la main-d'œuvre et des matières premières.