LafargeHolcim : Deutsche Bank toujours à 'conserver'

01/10/2019 | 10:25

Tout en maintenant son conseil de 'conserver' l'action du cimentier helvético-français LafargeHolcim, qui publiera ses comptes trimestriels le 25 octobre, Deutsche Bank a raboté son objectif de cours de 52 à 51 francs suisses.



Les analystes anticipent la publication d'un EBITDA récurrent de 1.815 millions de francs (hors IFRS 16) pour le 3ème trimestre, soit une hausse de 4,4% à données comparables. Ils s'attendent également à un effet de changes négatif de 100 millions de francs sur la période en raison notamment de l'Amérique latine et de l'Afrique et du Moyen-Orient.





