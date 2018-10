CFF Cargo: Planzer, Migros et Holcim envisagent d'entrer au capital

Zurich (awp) - Le convoyeur Planzer, le détaillant Migros et le cimentier Holcim - filiale helvétique du géant franco-suisse LafargeHolcim - pourraient être les prochains actionnaires de CFF Cargo. Les trois entreprises ont confirmé à la Handelszeitung la tenue de pourparlers dans ce sens.

La participation disponible se monte à 49% au maximum, précise l'hebdomadaire alémanique mercredi. L'intérêt des investisseurs potentiels sera déterminé par l'offre de l'ex-régie fédérale. Les CFF affirment de leur côté que ceux-ci pourront participer à l'élaboration "de l'offre, des investissements et de la composition de la direction".

Avec toutefois une restriction, à savoir, le maintien de la plus grande stabilité possible et d'une "offre élevée au niveau qualitatif" pour les clients de référence comme les géants de la vente au détail Coop et Migros.

buc/rp