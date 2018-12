Zurich (awp) - LafargeHolcim a décroché d'importants contrats au Canada. Le numéro un mondial du ciment agira en tant que maître d'oeuvre d'un gros projet d'amélioration autoroutière à Vancouver. La commande se monte à pas moins de 100 millions de dollars canadiens (72,7 millions de francs suisses). Les travaux doivent s'achever en 2021.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le cimentier établi à Zurich précise avoir développé pour ce projet une solution intégrée s'appuyant sur différents produits et services. Des granulats recyclés, produits en transformant les déchets de construction et de démolition en nouveaux matériaux, permettront par exemple d'éviter l'enfouissement de plus de 200'000 tonnes de matériaux.

Fort de son réseau logistique dans la région, dont plusieurs sites maritimes, LafargeHolcim propose une solution efficace et respectueuse de l'environnement de transport des matériaux par barge. Elle permettra de limiter le transport par camion vers le chantier.

